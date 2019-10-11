Para curtir

Durval, Jota Quest e Carioca são os destaques do fim de semana no ES

Shows de axé, rock e espetáculo de humor estão entre as atrações para curtir o fim de semana de 11 a 13 de outubro, no ES

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 17:03 - Atualizado há 6 anos

Saulo e Durval Lellys Crédito: Jardel Souza

Se você está de olho no relógio torcendo para começar o final de semana, mas ainda não tem planos para a curtição, acompanhe o cardápio de atrações que o DIVIRTA-SE preparou para lhe dar uma força!

Dando início no sextou, a banda Jota Quest traz seu novo show para Vitória. Quem também faz show por aqui é Durval Lelys, que chega acompanhado de Saulo Fernandes para o Pranchão. Se você preferir um stand up, o humorista Carioca, famoso por seu trabalho no "Pânico", irá trazer um novo show de comédia dessa vez com muito mais improviso. Confira as demais atrações abaixo. Se quiser conferir a agenda completa, basta clicar aqui.

SEXTA-FEIRA - 11/10

Jota Quest

Jota Quest apresenta em Vitória show da turnê “Saideira Acústico Tour”, que passa por diversas capitais do país. Seu aclamado espetáculo “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto”, que chega acompanhada do lançamento de EP digital comemorativo com raridades e jam-sessions de “Acústico”. O show acontece 22h no Espaço Patrick Ribeiro - Aeroporto. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. E os ingressos para a Pista: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira). Mesa Bronze: R$ 200 (4 pessoas). Mesa Prata: R$ 225 (4 pessoas). Mesa Ouro: R$ 250 (4 pessoas). Ingressos à venda no site.

Jota Quest Crédito: João Paulo Lima

Carioca

O novo espetáculo do Carioca apresenta uma temática completamente diferente com muito improviso. O stand up acontece às 20h no Teatro Universitário, Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Vale lembrar que ele repete a estreia nacional no sábado, no mesmo horário. Ingressos: Mezanino: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Setor B: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Setor A: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira), à venda no site.

O humorista Márvio Lúcio apresenta apresenta o stand up "Carioca Ao Vivo" Crédito: Divulgação

Aline Pignaton

Cantora apresenta o show "Alguma Esperança" acompanhada de Rodolfo Simor, Alexis Gonzaga, Clessios Ribeiro e Rafael Melin, às 20h, no 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 . (27) 99502-0244.

Mariana Coelho

Cantora capixaba apresenta um repertório com músicas autorais e influências, como Amy Winehouse, no Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30. (27) 3019-0860.

SÁBADO - 12/10

BOLT

Na vibe Oktoberfest, a Bolt faz a festa Okto, que tem a proposta de ser uma festa para encontrar os amigos, dançar, cantar e beber muito chopp a noite toda. A festa começa às 23h na R. Darcy Grijó, 20 - Jardim da Penha, Vitória. E tem entrada promocional a R$ 15 (lista promocional), R$ 20 (a noite mesmo).

Bolt Crédito: Página Oficial Bolt Antimofo

Stone

Já na Stone a vibe será bem anos 80 com a festa 80's Feelings, Tendo direito a muito pop. A festa rola às 22h na Rua Rômulo Samorini, nº 33, Vitória. A entrada custa R$ 10 (para os 100 primeiros; até 23h); R$15 (após os 100 primeiros; resto da noite).

Fluente

Para encerrar com as baladas no sábado tem a fluente com a festa Baile das Bonecas. Que vem para celebrar as Drags mais charmosas da capital. A festa acontece às 21h na Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. Os 100 primeiros que doarem um brinquedo em bom estado pagam R$15, já o restante paga R$ 30.

Pranchão: com Saulo e Durval Lelys

Um evento que traz os maiores sucessos da música baiana, hits capazes de nos teletransportar para o carnaval baiano, esse é o Pranchão. Um evento onde a nostalgia e alegria tomam conta da geração raíz e a nova geração conhece a história de um dos estilos musicais mais influentes da música brasileira. Num formato intimista, o show mescla apresentações num clima praiano em que o público apaixonado curte os grandes sucessos dos artistas na pista. O show acontece às 18h na Área Verde do Álvares Cabral. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: Setor único: R$ 90 (meia ou solidário); R$ 180 (inteira).

Saulo e Durval Lellys Crédito: Jardel Souza

DOMINGO (13/10)

Fluente

O Arrastapé da Ilha na Fluente traz um especial #ForróSession Show reunindo diversos nomes do Forró Capixaba, numa apresentação mista e diversificada, promovendo uma interação maravilhosa. A festa começa às 18h na Av Saturnino Rangel Mauro, 505, Vitória. E a entrada custa R$ 20 (até 19h30) e R$ 25 (até 20h30).

Fluente Crédito: Assessoria Antimofo

Uma Viagem no Tempo

Os viajantes do tempo Morton e Madame Sofi protagonizam a edição de outubro do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal. No espetáculo “Uma Viagem no Tempo”, os personagens estão em busca de um misterioso tesouro e, num planeta desértico, descobrem uma estranha criança que não sabe sorrir. A peça acontece às 17h no Teatro Universitário da Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Retirada de até 2 ingressos por CPF na bilheteria do Teatro, a partir de terça-feira, dia 8 de outubro, das 17h às 20h.

Peça “Uma Viagem no Tempo” Crédito: Divulgação/Grupo Rerigtiba

Festival Sonora

Festival Sonora com a banda Suindara é Relva Rodrigues, Laíssa Gamaro e Aline Maria às 16h na Guava. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Com o preço de R$ 15 (lista até 17h30); R$ 20 (após 17h30).

Suindara Crédito: Laíssa Gamaro

15º Festival Nacional de Teatro de Vitória

Às 20h, o Sesc Glória, no Centro, recebe a abertura do festival com o espetáculo "Blow Elliot Benjamin", da G2 Cia de Dança do Teatro Guaíra (PR). A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados uma hora antes do espetáculo na bilheteria do teatro. Veja a programação completa do festival aqui.

Espetáculo Blow Elliot Benjamin, que faz parte da programação do 15º Festival Nacional de Teatro de Vitória Crédito: Deborah Chibiaque

