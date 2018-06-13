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CINEMA

'Dumbo', live-action de Tim Burton, ganha primeiro trailer; assista

Filme da Disney estreia em março de 2019

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 16:33
'Dumbo', live-action da Disney com direção de Tim Burton Crédito: Disney Movie Trailers/YouTube
A clássica animação infantil Dumbo, que chega aos cinemas em live-action em março de 2019, ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 13.
Dirigido por Tim Burton, o filme conta com atores reais interagindo com o elefante de orelhas grandes.
No final do trailer, vislumbra-se uma rápida cena do animal voando diante dos olhos espantados dos espectadores de um circo.
A atriz Eva Green foi confirmada para a produção e fará o papel de uma artista que se apresenta dos ares, ao lado de quem Dumbo subirá às alturas.
Confira o trailer de Dumbo

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