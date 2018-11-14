Domingos Martins: Vila do Papai Noel será aberta no dia 24

14/11/2018 - Vila do Papai Noel, do Brilho de Natal de Domingos Martins Crédito: Mosaico Imagem/Divulgação

Uma das principais atrações do XXII Brilho de Natal de 2018, em Domingos Martins, a Vila do Papai Noel terá cobrança de ingressos. Segundo a prefeitura da cidade, a motivação é tornar o evento auto-sustentável. Assim, as entradas vão custar R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) - valores de compra antecipada até o dia 23 deste mês. Após a data, os valores ficam apenas para as terças e quintas, já que às sextas, sábados e domingos, os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

"Toda a renda do espaço será revertida para seu custeio e manutenção. Mais de 30 profissionais, entre seguranças, monitores e recepcionistas estarão envolvidos no funcionamento com o objetivo de proporcionar uma experiência única, confortável e positiva para os visitantes do local", explica a Prefeitura de Domingos Martins.

Os ingressos poderão ser adquiridos no site Superticket, ou diretamente nas bilheterias da Vila do Papai Noel.

DIA GRATUITO

Nem todos os dias haverá cobrança de entrada. "Às quartas-feiras, a entrada na Vila do Papai Noel, o Trenó Virtual e os jogos interativos serão gratuitos, para oportunizar a participação de todos, especialmente moradores, pessoas carentes e escolas públicas", explicou a prefeitura, acrescentando que, neste dia, as fotos com o Papai Noel poderão ser feitas com os celulares: "Ainda neste dia de entrada gratuita, as fotos com o Papai Noel poderão ser feitas sem custo pelo celular ou máquina fotográfica. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa, serviço que custará R$ 8".

O Bom Velhinho estará presente na Vila do Papai Noel sempre às quartas-feiras, das 14h às 16h e das 18h às 20h. Quintas, das 18h às 21h; sextas, das 17h às 21h. Aos sábados e domingos, das 10h às 12h, 14h às 16h e das 19h às 21h.

ABERTURA

A abertura oficial do XXII Brilho de Natal será no dia 24 de novembro, quando a cidade será iluminada por milhares de microlâmpadas e receberá programação cultural com apresentações, shows e concertos.

Já na entrada da vila, o inédito túnel iluminado com 14 metros de extensão dará as boas vindas ao público. A Casa do Bom Velhinho também terá muitas novidades em um espaço de 120 metros quadrados. No interior do imóvel será possível conhecer a sala de estar, a cozinha do Papai Noel e interagir com jogos virtuais.

A Vila do Papai Noel contará ainda com presépio, torre e casas para fotos, anjos, bolas de Natal, roda dágua, personagens natalinos e espaço dos brinquedos. Haverá ainda diversos estandes para comercialização de chocolates, artesanatos e produtos típicos da região.

Outra novidade deste ano é o Trenó Virtual do Papai Noel, que promete uma visita emocionante à cidade do Bom Velhinho. Comportando 10 pessoas por viagem, o trenó cenográfico permitirá aos participantes interagir com a cidade do Papai Noel com a utilização de óculos de realidade virtual. O passeio virtual é opcional, terá a duração de seis minutos e este atrativo específico terá ingresso único de R$ 20 (exceto às quartas-feiras, dia com entrada gratuita).

SERVIÇO:

XXII Brilho de Natal de Domingos Martins

Data: 24 de novembro a 06 de janeiro

Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt

Funcionamento da Vila do Papai Noel

Final de semana da Abertura Oficial

24.11 (Sábado): 19h às 24h

25.11 (Domingo): 10h às 22h

Demais dias:

Segundas-Feiras: Fechada para manutenção /*Toda a iluminação da cidade permanece acesa

Terças-Feiras: 17h às 22h

Quartas-Feiras: 13h às 22h. Entrada, Trenó Virtual, jogos interativos gratuitos /*Foto com o Papai Noel com celular ou máquina fotográfica sem custo para o visitante. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa, serviço que custará R$ 8.

Quintas-Feiras: 17h às 22h

Sextas-Feiras: 10h às 22h

Sábados: 10h à meia noite

Domingos: 10h às 22h

Natal

24.12 (Segunda-Feira): 10h às 18h

25.12 (Terça-Feira): 12h às 22h

Demais dias da semana seguem cronograma acima

Réveillon

31.12 (Segunda-Feira): 12h à 01h

1º.01 (Terça-Feira): 12h às 22h

Ingressos

Vendas antecipadas no site Superticket e no espaço da Vila do Papai Noel com preço promocional de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), válido até o dia 23 de novembro. Pagamento somente nos cartões de crédito e débito.

A partir do dia 24 de novembro:

Terças e quintas-feiras: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Sextas, sábados e domingos: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)

Quartas-Feiras: Entrada, Trenó Virtual, jogos interativos gratuitos /*Foto com o Papai Noel com celular ou máquina fotográfica sem custo para o visitante. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa, serviço que custará R$ 8.

Presença do Papai Noel:

Quartas-Feiras: 14h às 16h e 18h às 20h

Quintas-Feiras: 18h às 21h

Sextas-Feiras: 17h às 21h

Sábados e domingos: 10h às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h