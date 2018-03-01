Domingos Martins inaugura Vila da Páscoa no dia 10 de março

O Coelhinho da Páscoa chega a Domingos Martins no próximo dia 10. Para recebê-lo, o município prepara mais uma edição da Vila da Páscoa com muitos atrativos.
Neste ano a Vila da Páscoa será ambientada na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no centro de Campinho, e fica aberta à visitação até o dia 8 de abril. O coreto será transformado na Casa do Coelho, com diversos cenários e painéis para fotografia.
Outras áreas da praça, como o tanque de peixes e os canteiros, receberão decoração temática com coelhos, ovos de Páscoa e outros itens alusivos à época. Para completar, o Celeiro abrigará coelhinhos de verdade.
A Osterbaun, árvore típica alemã decorada com casquinhas de ovos, também estará presente na decoração. Um dos momentos mais esperados pelo público infantil, a tradicional Caça aos Ovos, será no domingo (1º de abril) de Páscoa pela manhã. Durante a brincadeira, a criançada poderá procurar ovinhos recheados de balas na Vila da Páscoa.
Para a confecção da árvore e dos ovinhos para a Caça aos Ovos, a Secretaria de Cultura e Turismo está recebendo doações de casquinhas de ovos de galinha até o dia 12 de março. A cada duas dúzias de casquinhas, o doador recebe um vale infantil para participar da Caça aos Ovos.
Para aqueles que gostam de caprichar na decoração para a Páscoa ou complementar a renda com a venda de artesanatos típicos da época, serão oferecidos cursos gratuitos na Secretaria de Cultura e Turismo: Oficina de Guirlandas e Ovos e Osterbaun (13 a 15 de março, das 14h às 17h); Oficina de Pintura de Casquinhas (20 a 22 de março, das 14h às 17h) e Oficina de Chaveiros em Feltro (20 a 22 de março, das 17h às 20h). Cada participante deve providenciar o material para participação nos cursos. A lista de material está disponível na secretaria (antigo Hotel Imperador).
Serviço:
Vila de Páscoa de Domingos Martins
Quando: de 10 de março a 8 de abril
Onde: na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins
Abertura Oficial: 10 de março, às 10h, no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt
Caça aos Ovos: 1º de abril, a partir das 10h, no coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt
Horários de visitação: de segunda a quinta-feira, das 9h às 20h. Sextas, sábados e domingos, das 9h às 22h
Oficinas temáticas:
- Guirlandas de Ovos e Osterbaun: 13 a 15 de março, das 14h às 17h
- Pintura de Casquinhas: 20 a 22 de março, das 14h às 17h
- Chaveiros em Feltro: 20 a 22 de março, das 17h às 20h
- Materiais são de responsabilidade de cada participante. Lista disponível na sede da secretaria
Informações: (27) 3268-1471