Domingo Martins intensifica programação do Brilho de Natal; Confira!

A vigésima segunda edição do Brilho de Natal de Domingos Martins segue encantando com suas cores e luzes espalhadas por toda a cidade. Na reta final, a prefeitura da cidade intensifica a programação com muitas apresentações de corais e cantatas. Para quem pensa que tudo termina no dia 24, se engana. O Brilho de Natal continua e se mistura com os festejos de réveillon do município, no dia 31.
A iluminação do Brilho de Natal em toda a cidade será acesa todos os dias, até o dia 6 de janeiro, sempre ao anoitecer. Já a programação cultural será realizada em dias específicos, confira no fim da matéria.
Na próxima quarta-feira (19), às 20h, a Vila do Papai Noel recebe uma apresentação especial dos alunos de Alemão da Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazareth, acompanhados pelo músico martinense Eden Schwambach Junior. Entrada gratuita.
Já no sábado (22) será realizada uma reedição da abertura oficial do Brilho de Natal, com a reapresentação de algumas das atrações da primeira noite do evento: Chegada da Mamãe e do Papai Noel, videomapping, contagem regressiva e acender das luzes.
No domingo (23) mais uma vasta programação cultural para o público do Brilho de Natal, a partir das 14h: Grupo Emoções, Grupo Granello Giallo, Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá, Orquestra de Violões Bom Pastor, Coro da Igreja Batista Domingos Martins, Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura, Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho - Estreia oficial do novo traje típico do grupo, e ACORDES Melgaço.
Ano Novo
As atrações musicais voltam ao Brilho de Natal no último dia do ano (31) com a programação especial de Réveillon, na Avenida Presidente Vargas, no centro de Campinho. A partir das 20h, quem comanda a celebração para a chegada de 2019 será a Banda Forró Agitação. Prata da casa, os meninos prometem animar o público com repertório que inclui diversos sucessos do gênero musical.
Às 23h, sobe ao palco principal o cantor capixaba Jackson Lima, aclamado por diversos shows realizados no Festival de Inverno de Domingos Martins. A apresentação segue a linha do artista, com canções do pop rock nacional e internacional, além de interpretações eruditas. O cantor também promete algumas surpresas musicais.
À meia noite, a queima de fogos brinda a chegada de um novo ano. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, serão seis minutos de espetáculo luminoso no céu de Campinho, e pela primeira vez serão utilizados artifícios silenciosos.
Já no dia 6 de janeiro, a tradicional Folia de Reis encerra oficialmente o XXII Brilho de natal de Domingos Martins. A partir das 19h, participam os grupos Soído, Folia de Reis São Sebastião Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves Anchieta.
Programação do Brilho de Natal
Quarta-feira (19)
20h: Cantata de Natal: Eden e Alunos de Alemão da Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazareth Vila do Papai Noel (*Entrada gratuita)
Sábado (22) Reedição da Abertura Oficial
12h: Gercino Lima
13h: Grupo de Danças de Paraju
14h: Grupo Hügelmanner Plattler
15h: Grupo Fauhan - Vila Pavão
16h: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal Itinerante
17h: Coral Ecumênico Nosso Tom - Afonso Claudio
18h: Coral Viva Você SEDU
20h: Chegada da Mamãe Noel
Reexibição do videomapping no Centro Cultural Imperador
20h30: Quarteto Camerata SESI
22h30: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal
Domingo (23)
14h: Grupo Emoções
15h: Grupo GranelloGiallo
16h: Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá
17h: Orquestra de Violões Bom Pastor
18h: Coro da Igreja Batista Domingos Martins
19h: Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura
20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho
21h: ACORDES - Melgaço
27 de dezembro Quinta-Feira
19h: Sorteio da Campanha Natal Premiado - Associação Comercial e Empresarial de Domingos Martins
31 de dezembro Segunda-Feira
20h: Forró Agitação
23h: Jackson Lima
00h: Queima de fogos
01h: Encerramento
06 de janeiro - Domingo
19h: Folia de Reis: Grupo Soído, Folia de Reis São Sebastião Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves - Anchieta
*Programação sujeita à alterações sem aviso prévio
Vila do Papai Noel
Funcionamento:
Segundas-feiras: Fechada para manutenção
Terças-feiras: 17h às 22h
Quartas-feiras: 13h às 22h. Entrada, Trenó Virtual, jogos interativos gratuitos /*Foto com o Papai Noel com celular ou máquina fotográfica sem custo para o visitante. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa (serviço pago à parte).
Quintas-feiras: 17h às 22h
Sextas-feiras: 13h às 23h
Sábados: 11h à 00h
Domingos: 10h às 22h
Natal
24.12 (Segunda-Feira): 10h às 18h
25.12 (Terça-Feira): 12h às 22h
Demais dias da semana seguem cronograma acima
Réveillon
31.12 (Segunda-Feira): 12h à 01h
1º.01 (Terça-Feira): 12h às 22h
Demais dias da semana seguem cronograma acima
Venda de ingressos: www.brilhodenatal.com.br e nas bilheterias da Vila do Papai Noel. Consulte valores e mais informações no site.
Presença do Papai Noel:
Terças e quintas-feiras: 18h às 21h
Quartas-feiras: 15h às 17h e 19h às 21h
Sextas-feiras: 17h às 21h
Sábados e domingos: 10h às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h
Dia 24 de dezembro: 10h às 12h, 15h às 18h
Dia 25 de dezembro: 14h às 16h, 19h às 22h
Dia 29 de dezembro: Despedida do Papai Noel