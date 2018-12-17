Domingo Martins intensifica programação do Brilho de Natal; Confira!

Iluminação na Praça Arthur Gerhardt Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins





A vigésima segunda edição do Brilho de Natal de Domingos Martins segue encantando com suas cores e luzes espalhadas por toda a cidade. Na reta final, a prefeitura da cidade intensifica a programação com muitas apresentações de corais e cantatas. Para quem pensa que tudo termina no dia 24, se engana. O Brilho de Natal continua e se mistura com os festejos de réveillon do município, no dia 31.

A iluminação do Brilho de Natal em toda a cidade será acesa todos os dias, até o dia 6 de janeiro, sempre ao anoitecer. Já a programação cultural será realizada em dias específicos, confira no fim da matéria.

Na próxima quarta-feira (19), às 20h, a Vila do Papai Noel recebe uma apresentação especial dos alunos de Alemão da Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazareth, acompanhados pelo músico martinense Eden Schwambach Junior. Entrada gratuita.

Já no sábado (22) será realizada uma reedição da abertura oficial do Brilho de Natal, com a reapresentação de algumas das atrações da primeira noite do evento: Chegada da Mamãe e do Papai Noel, videomapping, contagem regressiva e acender das luzes.

Exibição do videomapping no Centro Cultural Imperador Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

No domingo (23) mais uma vasta programação cultural para o público do Brilho de Natal, a partir das 14h: Grupo Emoções, Grupo Granello Giallo, Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá, Orquestra de Violões Bom Pastor, Coro da Igreja Batista Domingos Martins, Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura, Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho - Estreia oficial do novo traje típico do grupo, e ACORDES  Melgaço.

Ano Novo

As atrações musicais voltam ao Brilho de Natal no último dia do ano (31) com a programação especial de Réveillon, na Avenida Presidente Vargas, no centro de Campinho. A partir das 20h, quem comanda a celebração para a chegada de 2019 será a Banda Forró Agitação. Prata da casa, os meninos prometem animar o público com repertório que inclui diversos sucessos do gênero musical.

Às 23h, sobe ao palco principal o cantor capixaba Jackson Lima, aclamado por diversos shows realizados no Festival de Inverno de Domingos Martins. A apresentação segue a linha do artista, com canções do pop rock nacional e internacional, além de interpretações eruditas. O cantor também promete algumas surpresas musicais.

À meia noite, a queima de fogos brinda a chegada de um novo ano. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, serão seis minutos de espetáculo luminoso no céu de Campinho, e pela primeira vez serão utilizados artifícios silenciosos.

Já no dia 6 de janeiro, a tradicional Folia de Reis encerra oficialmente o XXII Brilho de natal de Domingos Martins. A partir das 19h, participam os grupos Soído, Folia de Reis São Sebastião  Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves  Anchieta.

Programação do Brilho de Natal

Quarta-feira (19)

20h: Cantata de Natal: Eden e Alunos de Alemão da Escola Municipal Mariano Ferreira de Nazareth  Vila do Papai Noel (*Entrada gratuita)

Sábado (22)  Reedição da Abertura Oficial

12h: Gercino Lima

13h: Grupo de Danças de Paraju

14h: Grupo Hügelmanner Plattler

15h: Grupo Fauhan - Vila Pavão

16h: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal Itinerante

17h: Coral Ecumênico Nosso Tom - Afonso Claudio

18h: Coral Viva Você SEDU

20h: Chegada da Mamãe Noel

Reexibição do videomapping no Centro Cultural Imperador

20h30: Quarteto Camerata SESI

22h30: Grupo Canto de Paz - Especial de Natal

Domingo (23)

14h: Grupo Emoções

15h: Grupo GranelloGiallo

16h: Grupo Caminhos Santa Maria de Jetibá

17h: Orquestra de Violões Bom Pastor

18h: Coro da Igreja Batista Domingos Martins

19h: Coral São Marcos da Igreja Luterana de Rapadura

20h: Grupo de Danças Bergfreunde de Campinho

21h: ACORDES - Melgaço

27 de dezembro  Quinta-Feira

19h: Sorteio da Campanha Natal Premiado - Associação Comercial e Empresarial de Domingos Martins

31 de dezembro  Segunda-Feira

20h: Forró Agitação

23h: Jackson Lima

00h: Queima de fogos

01h: Encerramento

06 de janeiro - Domingo

19h: Folia de Reis: Grupo Soído, Folia de Reis São Sebastião  Afonso Claudio e Terno de Reis Estrela da Amizade - Alfredo Chaves - Anchieta

*Programação sujeita à alterações sem aviso prévio

Brilho de Natal de Domingos Martins - Vila do Papai Noel Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

Vila do Papai Noel

Funcionamento:

Segundas-feiras: Fechada para manutenção

Terças-feiras: 17h às 22h

Quartas-feiras: 13h às 22h. Entrada, Trenó Virtual, jogos interativos gratuitos /*Foto com o Papai Noel com celular ou máquina fotográfica sem custo para o visitante. Haverá também a opção de registrar o momento com um fotógrafo profissional e levar a foto impressa para casa (serviço pago à parte).

Quintas-feiras: 17h às 22h

Sextas-feiras: 13h às 23h

Sábados: 11h à 00h

Domingos: 10h às 22h

Natal

24.12 (Segunda-Feira): 10h às 18h

25.12 (Terça-Feira): 12h às 22h

Demais dias da semana seguem cronograma acima

Réveillon

31.12 (Segunda-Feira): 12h à 01h

1º.01 (Terça-Feira): 12h às 22h

Demais dias da semana seguem cronograma acima

Venda de ingressos: www.brilhodenatal.com.br e nas bilheterias da Vila do Papai Noel. Consulte valores e mais informações no site.

Presença do Papai Noel:

Terças e quintas-feiras: 18h às 21h

Quartas-feiras: 15h às 17h e 19h às 21h

Sextas-feiras: 17h às 21h

Sábados e domingos: 10h às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h

Dia 24 de dezembro: 10h às 12h, 15h às 18h

Dia 25 de dezembro: 14h às 16h, 19h às 22h