Domingo de samba, forró e muita música. Confira a agenda cultural

FESTA

Forrozeen

Black, Janayna Pereira, DJs André Barros e Douglas Costa. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 20h30); R$ 20. Informações: (27) 99904-5360.





Black Crédito: Elaine Laine - Divulgação

Domingo de Ensaio

Com Samba HD e Pedro & Lucas. Às 19h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15 (lista). Informações: (27) 99904-5360.

Domingueira do Forró

Com Edinho & Luar do Sertão e banda Sabor de Mel. Às 19h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 8 (meia); R$ 15. Informações: pelo telefone (27) 3229-2352.

CONCERTO

Concertos para a Família

Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo abre a série Concertos para a Família, que é pensada para toda a família. Serão apresentadas obras de Rossini, Tchaikovsky, Strauss e Elgar. Às 11h. Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia); R$ 10. Informações: (27) 3232-4750.

MÚSICA AO VIVO

Banda 522

Samba de raiz. Às 14h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10; R$ 39,90 (com direito a feijoada das 13h às 16h). Informações: (27) 99904-5360.

Versão Pirata

Variado. Às 13h. Ganesha Bar & Camping. Estrada do Oratório, Km 4, Buenos Aires, Guarapari. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99927-8344.

Grupo Meu Samba

Samba. Às 18h. Casa Rio Botequim. Rua Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3208-2663.

BALADA

Vitrine Music Bar

Pagode de Verão com Freelance e participação de Jongô. Às 17h. R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (dependendo da lotação da casa); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Pinguim Music Bar

Domingo do Pinguim com Alisson do Banjo e A Firma. Às 16h. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapoã, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99914-1321.

ESPECIAL

Carnarock das Crianças

Matinê. Show com a banda Manoz Crazy. A partir das 16h. Correria Music Bar. Avenida Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (crianças de até 12 anos); R$ 15; R$ 20 (com camisa). Informações: pelo telefone (27) 98116-3325.

SHOW

Rock Beneficente

Com as bandas Mr Folk, Plano Z, Chico Vin Diesel, Quarteto Engrenagem e Crivo 86. Às 14h. Spellunca Music House. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: um pacote de fraldas geriátricas G. Informações: (28) 99935-8648.

EXPOSIÇÃO

"Paisagem Atlântica: Desenhos"

Exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski. A mostra é resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. O painel é formado por 24 módulos de um metro quadrado. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até o dia 25 de março.

"Paisagem Atlântica: Desenhos" Crédito: Dulce Osinski - Divulgação

Almas Ingênuas

Com curadoria da capixaba Ângela Gomes, a exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.