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Domingo de festas e shows nacionais no ES. Confira a agenda cultural

O Gazeta Online separou os eventos que vão embalar o dia e até ajudar a relaxar a galera que sair do Enem 2018. Confira.

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 16:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 16:55
O sol abriu neste domingo e criou uma ótima oportunidade do capixaba curtir o dia. Para ajudar, o Gazeta Online separou os eventos que vão embalar o dia e até ajudar a relaxar a galera que sair do Enem 2018. Confira.
TEATRO
Ícaro and The Black Stars
Espetáculo musical com Ícaro Silva em homenagem à musica negra. Às 18h, no Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 30 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira) Informações: (27) 3335-2953.
Luci Salutes, Ícaro Silva e Hananza levam afrofuturismo para os palcos Crédito: Chico Cerchiaro
SHOW
Banda Melim
Diogo, Rodrigo e Gabi são irmãos e formam a banda Melim, que se apresenta às 20h, na Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Rua Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia) a R$ 140 (premium/ inteira). Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto no valor da inteira.
FESTA
Rap intimista
Três gerações do rap capixaba se juntam neste domingo para show em um formato intimista em Vitória. Budah, Soltos & Prensados e Preta Roots se apresentam a partir das 15h, no GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 16h); R$ 15 (após 16h). Informações: (27) 99894-3049.
Forró do 40 Graus
Grande Encontro Homenageia Mestre Zinho. Com os músicos Tiziu do Araripe, Mestre Marrom e Isaac do Acordeon. Às 19h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 19h30); R$ 20 (lista até 20h); R$ 25 (sem nome ou após 20h). Informações: (27) 99904-5360.
Tardezinha do Lets
Com Kevin Fiorani, Maycon Sarmento, Kassinho MC, Breno & Lucas, SambaHD, Bero Costa. Às 18h. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Informações: (27) 99811-8929.
FESTIVAL
6º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Ópera O Diletante, com João Guilherme Ripper, com a Oses. Às 20h. Teatro Carlos Gomes. Praça Costa Pereira, 132, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
PARA OUVIR
Marcus Macedo
Variado. Às 15h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.
BALADA
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia, Baile do Pelúcia e Breno & Bernardo. Às 16h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Freelance e Pagolife. Às 18h. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Correria Music Bar
Ressaca do Enem, com Eixo Nacional, Riders Machines, Moonheads, No Pants, Rufinos e Monomania. Às 18h. Entrada gratuita. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

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