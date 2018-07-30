Divulgado elenco de 'Star Wars: Episódio IX', com direção de J.J. Abrams

Carrie Fisher Crédito: Vince Bucci/AP

Com direção de J.J. Abrams, Star Wars: Episódio IX já tem o seu elenco confirmado, que traz de volta nomes como Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. E, entre os novos integrantes, Naomi Ackie e Richard E. Grant.

Mas não se limita a esses, pois contará também com a participação dos veteranos como Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Abrams coescreveu o roteiro com Chris Terrio e John Williams assina a música desse episódio.

E tem mais: foi confirmado que a atriz Carrie Fisher, que morreu em 2016, vai participar por meio de cenas inéditas que ela gravou para Star Wars: O Despertar da Força.