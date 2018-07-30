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CINEMA

Divulgado elenco de 'Star Wars: Episódio IX', com direção de J.J. Abrams

Entre os nomes, Daisy Ridley, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o e Billie Lourd, além de Mark Hamill e cenas gravadas de Carrie Fisher

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 16:53
Carrie Fisher Crédito: Vince Bucci/AP
Com direção de J.J. Abrams, Star Wars: Episódio IX já tem o seu elenco confirmado, que traz de volta nomes como Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. E, entre os novos integrantes, Naomi Ackie e Richard E. Grant.
Mas não se limita a esses, pois contará também com a participação dos veteranos como Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Abrams coescreveu o roteiro com Chris Terrio e John Williams assina a música desse episódio.
E tem mais: foi confirmado que a atriz Carrie Fisher, que morreu em 2016, vai participar por meio de cenas inéditas que ela gravou para Star Wars: O Despertar da Força.
Star Wars: Episódio IX deve estrear em dezembro de 2019.

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