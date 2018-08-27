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SÉRIE

Divulgadas cenas inéditas de 'Game of Thrones' e 'Big Little Lies'

O canal lançou um trailer mostrando o que esperar no canal nos próximos meses

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 16:30
Cena de Game of Thrones Crédito: Reprodução
Em trailer divulgado na noite do domingo, 26, o canal HBO deu uma prévia da sua programação para o ano de 2019 e mostrou cenas inéditas de três aguardadas produções: a temporada final de "Game of Thrones", a segunda temporada de "Big Little Lies" e a terceira temporada de "True Detective".
O vídeo mostra brevemente Jon Snow (Kit Harington) abraçando Sansa (Sophie Turner) e fãs da série baseada nos livros de George R.R. Martin logo perceberam que se trata de algo que não foi mostrado nas últimas temporadas. Já nas imagens inéditas de "Big Little Lies", a premiada atriz Meryl Streep aparece caracterizada pela primeira vez como a mãe de Celeste (Nicole Kidman).
O canal lançou também o primeiro trailer completo da esperada terceira temporada de "True Detective", que vai contar com o ator norte-americano Mahershala Ali, ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante em 2017, como o protagonista Wayne Hays, um detetive que vai tentar resolver um crime do seu passado. Com estreia prevista para janeiro de 2019, será a volta da série após uma fracassada segunda temporada em 2015.

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