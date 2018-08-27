Divulgadas cenas inéditas de 'Game of Thrones' e 'Big Little Lies'

Cena de Game of Thrones Crédito: Reprodução

Em trailer divulgado na noite do domingo, 26, o canal HBO deu uma prévia da sua programação para o ano de 2019 e mostrou cenas inéditas de três aguardadas produções: a temporada final de "Game of Thrones", a segunda temporada de "Big Little Lies" e a terceira temporada de "True Detective".

O vídeo mostra brevemente Jon Snow (Kit Harington) abraçando Sansa (Sophie Turner) e fãs da série baseada nos livros de George R.R. Martin logo perceberam que se trata de algo que não foi mostrado nas últimas temporadas. Já nas imagens inéditas de "Big Little Lies", a premiada atriz Meryl Streep aparece caracterizada pela primeira vez como a mãe de Celeste (Nicole Kidman).