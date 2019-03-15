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SÉRIE

Divulgada data do último episódio de 'The Big Bang Theory' no Brasil

CBS já havia definido o dia de exibição nos Estados Unidos

Publicado em 15 de Março de 2019 às 17:18

Publicado em 

15 mar 2019 às 17:18
04/09/2018 - Cena da série 'The Big Bang Theory' Crédito: Divulgação / WARNER CHANNEL
Os fãs brasileiros de The Big Bang Theory já podem comemorar - ou não, dependo do ponto de vista: a data do episódio que encerra a série nerd foi definida para 2 de junho, segundo a Warner Channel, que exibe a série no País. Nesta semana, a CBS anunciou a data de exibição nos Estados Unidos.
Assim, no dia marcado, às 22h, Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Penny (Kaley Cuoco), Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg), Amy (Mayim Bialik) e Bernadette (Melissa Rauch) dirão adeus ao público após 279 episódios.
O especial terá uma hora de duração e será precedido por uma maratona com toda a 12ª temporada.
Antes que os fãs sintam saudades deste grupo de amigos, os produtores se asseguraram de manter a história de Sheldon Cooper viva com o spin-off Young Sheldon. A série conta a infância de Sheldon Cooper e o último episódio da segunda temporada será exibido logo após a despedida de The Big Bang Theory.
Após 12 temporadas, a popularidade da série é tanta que o antigo "Stage 25", onde a série é gravada, teve seu nome mudado para "The Big Bang Theory Stage". A produção ganhou dez prêmios Emmy, um Globo de Ouro e seis People Choice Awards.

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