CINEMA

Disney e Pixar são processadas novamente por plágio em 'Divertida Mente'

Canadense alega que escreveu o roteiro do filme na mesma universidade em que funcionários do estúdio estudaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 20:52

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 20:52

Um canadense está processando a Disney e a Pixar alegando que escreveu o roteiro original que originou a animação 'Divertida Mente' Crédito: Divulgação
Semanas após receber um processo alegando plágio na produção da animação Divertida Mente, filme que ganhou o Oscar de melhor animação em 2016, a Disney e a Pixar foram notificadas novamente por uma outra pessoa que também alega a mesma coisa. O canadense Damon Pourshian alega que escreveu um roteiro com a premissa original da animação em 1999, quando estava na universidade.
Na ação protocolada na Califórnia (EUA), Pourshian afirma que escreveu um roteiro chamado Inside Out (o nome original do filme da Pixar) para uma disciplina na universidade de Sheridan, na região de Toronto, no Canadá, que acabou virando um curta universitário. O plágio, segundo a ação, se dá pelo fato de que pessoas que estudaram com Pourshian na época acabaram indo trabalhar na produção de "Divertida Mente" anos depois e levaram suas ideias para a Pixar.
"Quando o sr. Pourshian viu Divertida Mente, da Disney/Pixar, ele notou semelhanças entre o seu trabalho e a produção da Disney/Pixar. O Sr. Pourshian depois descobriu as inúmeras conexões com sua faculdade, Sheridan College e a Disney/Pixar, incluindo estudantes que estavam lá na época do curta e acabaram trabalhando na produção de Divertida Mente para a Disney/Pixar", diz o advogado na petição obtida pelo site "The Wrap".
Pourshian pede indenização dos estúdios por terem utilizado sua ideia na produção da animação e que seu nome seja incluído nos créditos finais. Nem Disney ou Pixar se pronunciaram sobre o novo processo.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Israel está demolindo cidades no sul do Líbano, mostram imagens de satélite

