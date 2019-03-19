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DE GRAÇA

Diretor de peça de Nathalia Timberg dá oficinas de dramaturgia no ES

São apenas 20 vagas oferecidas nas oficinas de Dramaturgia Coletiva e Direção ministradas por Michel Blóis. As inscrições já estão abertas

Publicado em 

18 mar 2019 às 21:26

Publicado em 18 de Março de 2019 às 21:26

18/03/2019 - Michel Blóis, diretor assistente da peça "Através da Iris", com Nathalia Timberg Crédito: Ana Alexandrino/Divulgação
Atenção interessados na arte teatral, Michel Blóis ministrará cursos gratuitos de Dramaturgia Coletiva e Direção Teatral para quem é da área e ou quer ter conhecimento. O diretor assistente do espetáculo "Através da Iris", com Nathalia Timberg, dará as aulas nos dias 30 e 31 deste mês, no Hotel Senac Ilha do Boi, na Capital capixaba.
"O foco da oficina será buscar novas maneiras de abordar um dos temas centrais da peça 'Através da Iris', o envelhecimento", descreve o material de divulgação dos cursos, sobre a oficina de Direção.
São apenas 20 vagas oferecidas em cada oficina e as inscrições já estão abertas. Elas podem ser feitas pelo e-mail [email protected]. As oficinas têm carga horária de quatro horas.
"Quais as novas formas de explorarmos a linguagem cênica? Uma delas pode ser o aumento da escuta do coletivo. Como revelar varias vozes e desejos ao mesmo tempo? Em 9 passos construiremos um primeiro tratamento de uma nova peça criada por todos os participantes da oficina", cita o material sobre a oficina de Dramaturgia Coletiva.
O espetáculo "Através da Iris", com Nathalia Timberg, abre a 11ª Edição do Circuito Cultural Unimed com sessões nos dias 29 a 31 de março, no Teatro da Ufes, em Vitória.
18/03/2019 - Nathalia Timberg em material de divulgação da peça "Através da Iris" Crédito: Divulgação
Sobre Michel Blois
Além de ser diretor assistente da peça "Através da Iris", Michel dirigiu espetáculos como "Dois Irmãos" (2008), do italiano Fausto Paravidino - co-direção de Chia Rodrigues; "Para um destinatário" (2009), de Michel Blois - apresentado em Lisboa, Portugal; e "Tubarões" (2017), de Alexandre Varella, Alonso Zerbinato, Beatriz Bertu, Bianca Joy, Christian Landi, Cirillo Luna, Daniela Pereira de Carvalho e Michel Blois.
Coletivamente dirigiu, escreveu e atuou em: “Limite” (2005), da Invisível Companhia; “Madrigal em Processo” (2009), da Pequena Orquestra; "MoMO" (2013), com Flávia Gusmão e Michel Blois - apresentado no Brasil, Europa e África; "Moradores da Cidade Vazia" (2014), da Pequena Orquestra; entre outros.
Oficina de Dramaturgia 
Quando: 30 de março (sábado), no Hotel Senac, sala Ilha Bela.
Horário: das 13 às 17 horas
Gratuito.
Inscrições: [email protected]
Oficina de Direção Teatral
Quando: 31 de março (domingo), no Hotel Senac, sala Ilha Bela.
Horário: das 13 às 17 horas
Gratuito.
Inscrições: [email protected]
Informações: www.wbproducoes.com

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