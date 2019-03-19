Diretor de peça de Nathalia Timberg dá oficinas de dramaturgia no ES

18/03/2019 - Michel Blóis, diretor assistente da peça "Através da Iris", com Nathalia Timberg Crédito: Ana Alexandrino/Divulgação

Atenção interessados na arte teatral, Michel Blóis ministrará cursos gratuitos de Dramaturgia Coletiva e Direção Teatral para quem é da área e ou quer ter conhecimento. O diretor assistente do espetáculo "Através da Iris", com Nathalia Timberg, dará as aulas nos dias 30 e 31 deste mês, no Hotel Senac Ilha do Boi, na Capital capixaba.

"O foco da oficina será buscar novas maneiras de abordar um dos temas centrais da peça 'Através da Iris', o envelhecimento", descreve o material de divulgação dos cursos, sobre a oficina de Direção.

São apenas 20 vagas oferecidas em cada oficina e as inscrições já estão abertas. Elas podem ser feitas pelo e-mail [email protected] . As oficinas têm carga horária de quatro horas.

"Quais as novas formas de explorarmos a linguagem cênica? Uma delas pode ser o aumento da escuta do coletivo. Como revelar varias vozes e desejos ao mesmo tempo? Em 9 passos construiremos um primeiro tratamento de uma nova peça criada por todos os participantes da oficina", cita o material sobre a oficina de Dramaturgia Coletiva.

O espetáculo "Através da Iris", com Nathalia Timberg, abre a 11ª Edição do Circuito Cultural Unimed com sessões nos dias 29 a 31 de março, no Teatro da Ufes, em Vitória.

18/03/2019 - Nathalia Timberg em material de divulgação da peça "Através da Iris" Crédito: Divulgação

Sobre Michel Blois

Além de ser diretor assistente da peça "Através da Iris", Michel dirigiu espetáculos como "Dois Irmãos" (2008), do italiano Fausto Paravidino - co-direção de Chia Rodrigues; "Para um destinatário" (2009), de Michel Blois - apresentado em Lisboa, Portugal; e "Tubarões" (2017), de Alexandre Varella, Alonso Zerbinato, Beatriz Bertu, Bianca Joy, Christian Landi, Cirillo Luna, Daniela Pereira de Carvalho e Michel Blois.

Coletivamente dirigiu, escreveu e atuou em: “Limite” (2005), da Invisível Companhia; “Madrigal em Processo” (2009), da Pequena Orquestra; "MoMO" (2013), com Flávia Gusmão e Michel Blois - apresentado no Brasil, Europa e África; "Moradores da Cidade Vazia" (2014), da Pequena Orquestra; entre outros.

Oficina de Dramaturgia

Quando: 30 de março (sábado), no Hotel Senac, sala Ilha Bela.

Horário: das 13 às 17 horas

Gratuito.

Oficina de Direção Teatral

Quando: 31 de março (domingo), no Hotel Senac, sala Ilha Bela.

Horário: das 13 às 17 horas