Diretor de 'O Predador' diz que Schwarzenegger rejeitou a sequência

Arnold Schwarzenegger pedala em São Paulo Crédito: Reprodução/ Twitter @renandocouto

O ator Arnold Schwarzenegger rejeitou o papel no filme O Predador porque era "pequeno demais", disse o diretor do filme ao Yahoo Movie UK.

Segundo Shane Black, que dirige a produção, eles se encontraram em 2016 para discutir a sequência do filme estrelado por Schwarzenegger em 1987. Na ocasião, o diretor explicou que os produtores dariam um papel menor ao ator, que respondeu: "Eu te desejo sorte, mas é um papel pequeno demais para mim".