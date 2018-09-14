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CINEMA

Diretor de 'O Predador' diz que Schwarzenegger rejeitou a sequência

Ator estrelou o primeiro filme da sequência, lançado em 1987, mas considerou o papel pequeno demais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:27

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:27

Arnold Schwarzenegger pedala em São Paulo Crédito: Reprodução/ Twitter @renandocouto
O ator Arnold Schwarzenegger rejeitou o papel no filme O Predador porque era "pequeno demais", disse o diretor do filme ao Yahoo Movie UK.
Segundo Shane Black, que dirige a produção, eles se encontraram em 2016 para discutir a sequência do filme estrelado por Schwarzenegger em 1987. Na ocasião, o diretor explicou que os produtores dariam um papel menor ao ator, que respondeu: "Eu te desejo sorte, mas é um papel pequeno demais para mim".
Recentemente, o filme esteve em uma polêmica envolvendo Steven Wilder Striegel. O histórico de crimes sexuais do ator foi descoberto pela colega de elenco Olivia Munn, que denunciou à Fox. A cena em que Striegel aparecia foi deletada.

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