Dionne Warwick sobre show no ES: 'Honrada pelo abraço dos capixabas'

Dionne Warwick conta que já visitou o ES Crédito: Divulgação

Se não bastasse ser ganhadora de cinco prêmios Grammy, dona de uma voz única e símbolo do r&b norte-americano, Dionne Warwick ainda dá show de simpatia para falar da apresentação que vai fazer em Vila Velha no próximo dia 21 de agosto: "Sinto-me honrada pelo abraço que recebo dos brasileiros, pelo abraço que vou receber dos capixabas", relata, em entrevista ao Gazeta Online.

Dionne, que é amante declarada do Brasil, diz que já esteve no Espírito Santo antes, mas não a trabalho. "Há muitos anos já estive ai, sim... Me lembro de já ter visitado, mas não me lembro de muita coisa. São tantas partes do Brasil em que eu já estive que, às vezes, não me recordo dos detalhes (risos)", brinca. Desta vez, a intérprete de canções que são verdadeiros hinos ao amor e à amizade como "I'll Never Love This Way Again", "What The World Needs Now is Love" e "I Say a Little Prayer" vai celebrar seus 58 anos de carreira em palco capixaba.

Apesar de não ser divulgada a lista de músicas que serão cantadas e de a própria cantora preferir deixar a surpresa para o público, algumas canções brasileiras são cotadas para entrar no setlist, como "Aquarela do Brasil", de Ary Barroso. "Fiz grandes amigos artistas em minhas visitas ao Brasil e foram vários... Mas sempre escutei e admirei muito Tom Jobim, Chico Buarque e Gilberto Gil", detalha. "E sim, vou cantar músicas do Brasil. Mas, para saber quais, eu quero que vocês me prestigiem nos shows", brinca.

Para o show, a cantora espera que a sintonia da platéia esteja em harmonia com a energia que ela terá no palco. "Espero que os capixabas vibrem com as canções como eu vibro ao cantá-las. Acho que será um momento para relembrar os sucessos, músicas que todo mundo já escutou e continua escutando. Quero que em Vila Velha seja assim", conclui.

DIONNE VAI MORAR NO BRASIL

Há alguns anos o boato de que Dionne viria morar no Brasil começou a se espalhar mundo à fora. Ela adianta que irá concretizar esse "sonho", em suas próprias palavras, mas ainda não pode estipular uma data para que isso aconteça. "O Brasil é onde eu quero estar quando for descansar. Mas ainda não tenho data para isso... Acho que ninguém tem, não é?", indaga.

SERVIÇO

Dionne Warwick - 50 anos de sucesso

Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Área de Eventos do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha)

Quando: 21 de agosto (terça-feira), às 21h

Ingressos: R$ 425 (mesa diamante, lugar individual); R$ 375 (mesa ouro, lugar individual); R$ 325 (mesa prata, lugar individual); R$ 275 (mesa bronze, lugar individual); R$ 250 (platéia, inteira) - Vendas pelo Tudus.com.br R$ 425 (mesa diamante, lugar individual); R$ 375 (mesa ouro, lugar individual); R$ 325 (mesa prata, lugar individual); R$ 275 (mesa bronze, lugar individual); R$ 250 (platéia, inteira) - Vendas pelo

Mais informações: (27) 3533-2221