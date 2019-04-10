Diogo Nogueira e Felipe Araújo serão as atrações da Festa de Cachoeiro

Diogo Nogueira será uma das atrações da Festa de Cachoeiro 2019 Crédito: Marcos Hermes

Diogo Nogueira e Felipe Araújo tem um encontro marcado com os capixabas em junho. O sambista e o sertanejo são atrações confirmadas na Festa de Cachoeiro. O evento será realizado no Parque de Exposições da cidade, terá entrada gratuita em todos os dias.

A Prefeitura de Cachoeiro ainda não sabe em quantos dias a festa irá acontecer. Porém, os shows nacionais anunciados serão nos dias 28 e 29 de junho, à meia-noite. Felipe Araújo sobe ao palco no primeiro dia e Diogo Nogueira, no segundo.

"Ainda não há uma programação fechada, ou seja, ainda não temos uma data de início e término da festa. Por enquanto, apenas foram confirmados como atrações da Festa de Cachoeiro 2019, os cantores de renome nacional Diogo Nogueira e Felipe Araújo", explicou o órgão público por nota.

Segundo a Comissão de Eventos da Prefeitura de Cachoeiro, até junho, outras atrações ainda serão anunciadas. "A festa está sendo preparada com muito carinho e dedicação, para que as famílias cachoeirenses possam curtir bons momentos de descontração. Ressalta também que, até junho, muitas outras novidades serão divulgadas sobre a programação. Ainda não há uma data prevista para divulgação da programação", explicou a prefeitura na nota enviada.

Festa de Cachoeiro

Data: o calendário ainda não foi definido, mas duas atrações foram divulgadas

Shows: Felipe Araújo, dia 28, e Diogo Nogueira, dia 29