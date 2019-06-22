Diogo Nogueira e Felipe Araújo são atrações da Festa de Cachoeiro 2019

Felipe Araújo e Diogo Nogueira são as grandes atrações da Festa de Cachoeiro de 2019. O evento, que acontece de 22 a 30 de junho, terá ainda diversas atividades culturais, esportivas, recreativas e de cunho religioso, além das tradicionais homenagens.
A abertura da festa, no dia 22, será com a realização da 41ª Corrida de São Pedro, com largada e chegada no Pavilhão da Ilha da Luz.
No Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, a programação começa no dia 27, com parque de diversões, fazendinha, brinquedos para crianças, rodeio (com show pirotécnico) e apresentações musicais de diversos gêneros. As atrações nacionais são o cantor sertanejo Felipe Araújo, no dia 28, e o sambista Diogo Nogueira, no dia 29. A entrada para os shows é solidária: 1 quilo de alimento não-perecível.
Já as honrarias do município serão entregues nos dias 24 e 25. O destaque será a chegada da Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2019, a nutricionista e professora Neuza Maria Brunoro Costa, que será recepcionada no União e receberá a chave da cidade em solenidade no Centro Operário e de Proteção Mútua.
Outras atrações de destaque são o Encontro dos Amigos da Praça Vermelha, em frente à Ponte de Ferro, no dia 28, e o Desfile Cívico e Escolar, na Linha Vermelha, no dia 29.
O encerramento da programação no Parque de Exposições, em 30 de junho, terá atividades especialmente voltadas para as famílias, incluindo show infantil e apresentação musical com artistas locais.
"A Festa de Cachoeiro, mais uma vez, cumpre sua função democrática de proporcionar atividades para todos os públicos, criando pontes entre as gerações, ao aliar as tradições do município aos atrativos da atualidade. Que todos, cachoeirenses e, também, visitantes, possam aproveitar os festejos com tranquilidade", frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
Confira a programação completa:
Dia 22 (sábado)
14h – Concentração da Corrida Kids de São Pedro
15h – Largada Corrida Kids
18h – Concentração da Corrida de São Pedro
19h – Largada Corrida de São Pedro
Local: Pavilhão da Ilha da Luz (largada e chegada)
Dia 24 (segunda-feira)
15h – Recepção da Cachoeirense Ausente de 2019 Neuza Maria Brunoro Costa
Local: Kaki Mudas Bairro União
15h – Carreata até Centro Operário e de Proteção Mútua
16h30 – Solenidade de entrega da chave da cidade à Cachoeirense Ausente
Local: Centro Operário e de Proteção Mútua
19h – Homenagem no busto de Newton Braga
19h – Apresentação Musical da escola Maple Bear – Homenagem a Cachoeiro
Local: Praça Jerônimo Monteiro
Dia 25 (terça-feira)
19h – Noite de Homenagens e Apresentação Musical com a Orquestra de Câmara Tocando em Frente
Local: Teatro Municipal Rubem Braga
Dia 26 (quarta-feira)
9h – Reabertura da Biblioteca Pública Major Walter dos Santos Paiva
18h – Sessão Solene de posse da nova diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim
Local: Rua 25 de Março – Casa da Memória
19h – Sessão Solene da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Local: Jaraguá Tênis Clube
Dia 27 (quinta-feira)
9h – City Tour Cultural com a Cachoeirense Ausente Neuza Maria Brunoro Costa
19h – Concerto “Grandes Clássicos” com a Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses) – promovido pela Casa Verde
Local: Teatro Municipal Rubem Braga
*Ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na sede do Projeto Casa Verde, no Bairro Teixeira Leite, ou no próprio Teatro Rubem Braga
18h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
19h30 – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
21h30 – Show com o cantor Pastor Lucas no Parque de Exposições
23h – Show com o cantor Davi Sacer no Parque de Exposições
00h30 – Show com o cantor Thiago Makie no Parque de Exposições
Dia 28 (sexta-feira)
9h – City Tour Afetivo com a Cachoeirense Ausente Neuza Maria Brunoro Costa
19h – Encontro da Praça Vermelha
Local: CDM, Ponte de Ferro, Centro
18h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
20h – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
22h – Baile da Festa de Cachoeiro no Jaraguá Tênis Clube
22h – Show com Felipe Alves e Banda no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
23h30 – Show Nacional com Felipe Araújo no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
Dia 29 (sábado)
5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho
Local: Saída na sede da Banda 26 de Julho no Basileia
8h – Desfile Cívico e Escolar
Local: Linha Vermelha – Museu Ferroviário
12h – Almoço Solidário em favor do Carmelo São José
Local: La Fest (Ita Campestre)
16h – Procissão saindo da Catedral de São Pedro em direção ao Pavilhão da Ilha da Luz
17h – Celebração Eucarística
19h – Show com a Banda Vida Reluz
18h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
20h – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
22h – SambADM no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
23h – Baile de Gala no Caçadores Carnavalesco Clube
23h30 – Show Nacional com Diogo Nogueira no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
Dia 30 (domingo)
16h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
18h – Apresentação Infantil com Tina e Amigos no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
20h – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa
22h – Show com Gabriel e Edivando no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa