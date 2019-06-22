Diogo Nogueira e Felipe Araújo são atrações da Festa de Cachoeiro 2019

20/09/2018 - Felipe Araújo na gravação do DVD Por Inteiro. Cantor é atração na Festa de Cachoeiro Crédito: Divulgação/Universal Music

Felipe Araújo e Diogo Nogueira são as grandes atrações da Festa de Cachoeiro de 2019. O evento, que acontece de 22 a 30 de junho, terá ainda diversas atividades culturais, esportivas, recreativas e de cunho religioso, além das tradicionais homenagens.

A abertura da festa, no dia 22, será com a realização da 41ª Corrida de São Pedro, com largada e chegada no Pavilhão da Ilha da Luz.

No Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, a programação começa no dia 27, com parque de diversões, fazendinha, brinquedos para crianças, rodeio (com show pirotécnico) e apresentações musicais de diversos gêneros. As atrações nacionais são o cantor sertanejo Felipe Araújo, no dia 28, e o sambista Diogo Nogueira, no dia 29. A entrada para os shows é solidária: 1 quilo de alimento não-perecível.

Diogo Nogueira também é atração da festa Crédito: Rogerio Von Kruger

Já as honrarias do município serão entregues nos dias 24 e 25. O destaque será a chegada da Cachoeirense Ausente Nº 1 de 2019, a nutricionista e professora Neuza Maria Brunoro Costa, que será recepcionada no União e receberá a chave da cidade em solenidade no Centro Operário e de Proteção Mútua.

Outras atrações de destaque são o Encontro dos Amigos da Praça Vermelha, em frente à Ponte de Ferro, no dia 28, e o Desfile Cívico e Escolar, na Linha Vermelha, no dia 29.

O encerramento da programação no Parque de Exposições, em 30 de junho, terá atividades especialmente voltadas para as famílias, incluindo show infantil e apresentação musical com artistas locais.

"A Festa de Cachoeiro, mais uma vez, cumpre sua função democrática de proporcionar atividades para todos os públicos, criando pontes entre as gerações, ao aliar as tradições do município aos atrativos da atualidade. Que todos, cachoeirenses e, também, visitantes, possam aproveitar os festejos com tranquilidade", frisa a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Confira a programação completa:

Dia 22 (sábado)

14h – Concentração da Corrida Kids de São Pedro

15h – Largada Corrida Kids

18h – Concentração da Corrida de São Pedro

19h – Largada Corrida de São Pedro

Local: Pavilhão da Ilha da Luz (largada e chegada)

Dia 24 (segunda-feira)

15h – Recepção da Cachoeirense Ausente de 2019 Neuza Maria Brunoro Costa

Local: Kaki Mudas Bairro União

15h – Carreata até Centro Operário e de Proteção Mútua

16h30 – Solenidade de entrega da chave da cidade à Cachoeirense Ausente

Local: Centro Operário e de Proteção Mútua

19h – Homenagem no busto de Newton Braga

19h – Apresentação Musical da escola Maple Bear – Homenagem a Cachoeiro

Local: Praça Jerônimo Monteiro

Dia 25 (terça-feira)

19h – Noite de Homenagens e Apresentação Musical com a Orquestra de Câmara Tocando em Frente

Local: Teatro Municipal Rubem Braga

Dia 26 (quarta-feira)

9h – Reabertura da Biblioteca Pública Major Walter dos Santos Paiva

18h – Sessão Solene de posse da nova diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim

Local: Rua 25 de Março – Casa da Memória

19h – Sessão Solene da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Local: Jaraguá Tênis Clube

Dia 27 (quinta-feira)

9h – City Tour Cultural com a Cachoeirense Ausente Neuza Maria Brunoro Costa

19h – Concerto “Grandes Clássicos” com a Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (Osses) – promovido pela Casa Verde

Local: Teatro Municipal Rubem Braga

*Ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) e podem ser adquiridos na sede do Projeto Casa Verde, no Bairro Teixeira Leite, ou no próprio Teatro Rubem Braga

18h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

19h30 – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

21h30 – Show com o cantor Pastor Lucas no Parque de Exposições

23h – Show com o cantor Davi Sacer no Parque de Exposições

00h30 – Show com o cantor Thiago Makie no Parque de Exposições

Dia 28 (sexta-feira)

9h – City Tour Afetivo com a Cachoeirense Ausente Neuza Maria Brunoro Costa

19h – Encontro da Praça Vermelha

Local: CDM, Ponte de Ferro, Centro

18h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

20h – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

22h – Baile da Festa de Cachoeiro no Jaraguá Tênis Clube

22h – Show com Felipe Alves e Banda no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

23h30 – Show Nacional com Felipe Araújo no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

Dia 29 (sábado)

5h – Alvorada com a Banda 26 de Julho

Local: Saída na sede da Banda 26 de Julho no Basileia

8h – Desfile Cívico e Escolar

Local: Linha Vermelha – Museu Ferroviário

12h – Almoço Solidário em favor do Carmelo São José

Local: La Fest (Ita Campestre)

16h – Procissão saindo da Catedral de São Pedro em direção ao Pavilhão da Ilha da Luz

17h – Celebração Eucarística

19h – Show com a Banda Vida Reluz

18h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

20h – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

22h – SambADM no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

23h – Baile de Gala no Caçadores Carnavalesco Clube

23h30 – Show Nacional com Diogo Nogueira no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

Dia 30 (domingo)

16h – Abertura dos portões do Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

18h – Apresentação Infantil com Tina e Amigos no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa

20h – Rodeio – Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa