Diogo Nogueira e Alcione fazem show neste sábado. Confira a agenda

O sábado chegou para a galera relaxar e curtir. Atrações pra você sair de casa, na Grande Vitória, não faltam. Entre os destaques, está o show de Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão, em Vila Velha. Confira abaixo a agenda completa.

BALADA

Fluente

Pre-Para! Às 21h. Entrada: R$ 25 (online); R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

Lugar do Car#&*o com Zé Maholics e Pelados. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

R$ 1,99 - Ressaca de Carnaval. Às 23h. Entrada: R$ 1,99 (antecipado); R$ 10 (até 1h); R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Garagem Vitória

Cover do O Rappa. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.

Liverpub Vitória

Metropole. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Vitrine Music Bar

Balada Sertaneja: Evandro e Raniery e DJ Márcio Santos. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

EVANDRO E RANIERY Crédito: Cleiton Vieira - Divulgação

Pinguim Music Bar

Sábado do Pinguim com Rômulo Aranttes e Faixa Bônus. Às 18h. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.

Wanted Pub

Noite do Chapéu com Ivan & Matheus e Rickson Maioli. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.

Salão Pubburguer

KNS - Bloco Do Bboom Bboom. Às 23h. Entrada: R$ 10. R. Duque de Caxias, 286, Centro, Vitória. Informações: (27) 3222-4285.

London Music

Boteco dos Amigos com Claudio Ponttes, Luiz Lemos, Léo Lima, Junior Reis e DJ Luca Di Belucio. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista/ pista); R$ 40 (lista/ camarote). Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3019-7373.

Two Time Music Bar

Pagode Pratikerê, DJ Felix e DJ Davi Sr. Às 22h30. Entrada: R$ 30 (até 23h/ lista); R$ 35 (mulheres); R$ 50 (homens). Rod. do Sol, 2440, Coqueral de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99705-8920.

Boate Vemqtem

MC Novinho e DJs Nenenzão e Jota Vianna. Entrada: gratuito (mulheres até 0h); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 9, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 3020-9986.

MÚSICA AO VIVO

Thayane & Thyago Oliver

Sertanejo. Às 21h. Botequim do Celim. Av. Ana Siqueira, 3853, Alecrim, Vila Velha. Couvert: R$ 9. Informações: (27) 99898-1912.

Jeito de Ser

Samba e pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.

God Damn

Pop rock e rock nacional. Às 21h. Av. Rio Branco, 1630, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3014-4146.

Holly Rock

Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.

Noite do Vinil

Com o DJ Renato Vervolet. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.

Renato Casanova

Homenagem a Cazuza. Às 20h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.

Sinfonia da Mata

Seresta. Às 21h. Área de lazer do Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 99833-1849.

Sérgio Rouver

Jazz. Às 12h30. Restaurante Amarillo. Acqua Mania, Rodovia do Sol, Km 32, s/n, Amarelos, Guarapari. Aberto ao público.

Banda Blacksete

Anos 80. Às 22h. Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 15 (primeiro lote). Informações: (27) 3223-9833.

Fabrício Miyakawa e Larissa Pacheco

Rock, blues e jazz em formato acústico. Às 20h30. Doca 183. Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-0079.

Selem e Amigos

Sábado de feijoada. Às 15h. Casa Rio Botequim. Rua Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3208-2663.

Micheli Montalvão e Banda

Samba de raiz. Às 21h30. Casa Rio Botequim. Rua Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3208-2663.

Gutto Gouvea

Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, n° 29, bairro Cobilandia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.

Diego Lyra e Banda

Festa Volta Carnaval!. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.

FESTA

Grease - A Festa: Nos Tempos da Brilhantina

Com Banda Máquina do Tempo, Robert Travolta, Juliana Almeida e DJ Baddu. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado/ promocional); R$ 90 (mesa com 4 entradas). Informações: (27) 3229-2352.

I Love Caraíva

Com Som de Fogueira, Trio Clandestino, Trio Mafuá e Janayna Pereira. Às 22h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 1º lote); R$ 100 (inteira/ 1º lote). Informações: (27) 3325-0645.

FESTIVAL

Underground Pela Cidade #7

Shows com as bandas LUTO, Histona, Marte Attack, Ferida Exposta, Skydiving From Hell. Praça São Diogo 1. São Diogo 1, Serra. Aberto ao público.

SHOW

Eu Amo o Samba

Shows com Alcione, Jorge Aragão e Diogo Nogueira. Às 22h. Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: de R$ 100 (Área VIP/ meia/ 3º lote) a R$ 1300 (Mesa Diamante/ 4 lugares/ 4º lote).

Diogo Nogueira, ao lado de Alcione, foi idealizador do show "Eu Amo Samba" Crédito: Marcos Hermes/ Divulgação

Wal Barcellos e Rogério

Sertanejo de raiz. Show de lançamento do disco Distante da Cidade. Às 20h. Centro Cultural Frei Civitella. Avenida Expedito Garcia, 220, Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40.

Cover Fest Verão  39ª Edição

Com Pink Flaming, Truque Sujo, Escravos do Audio, Hannover, Blinkarasso, Rocket King, Conscience, Anacrônica, Still Echoes e Vintage Guys. Às 19h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h); R$ 20. Informações: (27) 98116-3325.

LITERATURA

Encontro literário do Clube do Livro

Debates sobre games que viraram livros e partidas de boardgames e cardgames. Às 14h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.

EXPOSIÇÃO

Paisagem Atlântica: Desenhos

Abertura no domingo. Abertura da exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski, resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.

Almas Ingênuas

A exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.

Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua

A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.

Wabi-sabi

Mostra individual do fotógrafo Tadeu Bianconi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.

Outros Eus