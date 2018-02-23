Diogo Nogueira e Alcione fazem show neste sábado. Confira a agenda

O sábado chegou para a galera relaxar e curtir. Atrações pra você sair de casa, na Grande Vitória, não faltam. Entre os destaques, está o show de Alcione, Diogo Nogueira e Jorge Aragão, em Vila Velha. Confira abaixo a agenda completa.
BALADA
Fluente
Pre-Para! Às 21h. Entrada: R$ 25 (online); R$ 30. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Lugar do Car#&*o com Zé Maholics e Pelados. Às 22h. Entrada: R$ 10 (lista até 23h); R$ 20. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
R$ 1,99 - Ressaca de Carnaval. Às 23h. Entrada: R$ 1,99 (antecipado); R$ 10 (até 1h); R$ 20. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Garagem Vitória
Cover do O Rappa. Às 20h. Entrada: R$ 12 (lista até 23h30); R$ 15 (até 23h30); R$ 20. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 85, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99624-5673.
Liverpub Vitória
Metropole. Às 22h. Entrada: R$ 20 (até 23h); R$ 25. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Balada Sertaneja: Evandro e Raniery e DJ Márcio Santos. Às 20h30. Couvert: R$ 10 (dependendo da lotação); R$ 30 (couvert máximo). R. José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Pinguim Music Bar
Sábado do Pinguim com Rômulo Aranttes e Faixa Bônus. Às 18h. Avenida Doutor Jair de Andrade, 299, Itapuã, Vila Velha. Informações: (27) 99914-1321.
Wanted Pub
Noite do Chapéu com Ivan & Matheus e Rickson Maioli. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3207-6561.
Salão Pubburguer
KNS - Bloco Do Bboom Bboom. Às 23h. Entrada: R$ 10. R. Duque de Caxias, 286, Centro, Vitória. Informações: (27) 3222-4285.
London Music
Boteco dos Amigos com Claudio Ponttes, Luiz Lemos, Léo Lima, Junior Reis e DJ Luca Di Belucio. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista/ pista); R$ 40 (lista/ camarote). Av. Raul Oliveira Neves, 160, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 3019-7373.
Two Time Music Bar
Pagode Pratikerê, DJ Felix e DJ Davi Sr. Às 22h30. Entrada: R$ 30 (até 23h/ lista); R$ 35 (mulheres); R$ 50 (homens). Rod. do Sol, 2440, Coqueral de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 99705-8920.
Boate Vemqtem
MC Novinho e DJs Nenenzão e Jota Vianna. Entrada: gratuito (mulheres até 0h); R$ 25. Av. Saturnino Rangel Mauro, 9, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 3020-9986.
MÚSICA AO VIVO
Thayane & Thyago Oliver
Sertanejo. Às 21h. Botequim do Celim. Av. Ana Siqueira, 3853, Alecrim, Vila Velha. Couvert: R$ 9. Informações: (27) 99898-1912.
Jeito de Ser
Samba e pagode. Às 22h. Bar 40 Graus. Rua Joaquim Lírio, 811, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 99904-5360.
God Damn
Pop rock e rock nacional. Às 21h. Av. Rio Branco, 1630, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3014-4146.
Holly Rock
Rock. Às 22h. Ensaio Botequim. Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 99904-5360.
Noite do Vinil
Com o DJ Renato Vervolet. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.
Renato Casanova
Homenagem a Cazuza. Às 20h30. Jalapeño - Cocina y Cultura. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 355, Jardim da Penha, Vitória. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3029-4743.
Sinfonia da Mata
Seresta. Às 21h. Área de lazer do Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, s/n, Ibes, Vila Velha. Informações: (27) 99833-1849.
Sérgio Rouver
Jazz. Às 12h30. Restaurante Amarillo. Acqua Mania, Rodovia do Sol, Km 32, s/n, Amarelos, Guarapari. Aberto ao público.
Banda Blacksete
Anos 80. Às 22h. Recreio dos Olhos. Av. Cel. José Martins de Figueiredo, 575, Maruípe, Vitória. Ingressos: R$ 15 (primeiro lote). Informações: (27) 3223-9833.
Fabrício Miyakawa e Larissa Pacheco
Rock, blues e jazz em formato acústico. Às 20h30. Doca 183. Rua Gama Rosa, 183, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-0079.
Selem e Amigos
Sábado de feijoada. Às 15h. Casa Rio Botequim. Rua Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 3208-2663.
Micheli Montalvão e Banda
Samba de raiz. Às 21h30. Casa Rio Botequim. Rua Deolindo Perim, 79, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 12. Informações: (27) 3208-2663.
Gutto Gouvea
Sertanejo universitário. Às 21h. No Boteco Botequim. Rua Florália, n° 29, bairro Cobilandia, Vila Velha. Couvert: R$ 6. Informações: (27) 3075-3942.
Diego Lyra e Banda
Festa Volta Carnaval!. Às 20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
FESTA
Grease - A Festa: Nos Tempos da Brilhantina
Com Banda Máquina do Tempo, Robert Travolta, Juliana Almeida e DJ Baddu. Às 22h. Clube Arci. Praça Assis Chateaubriand, Ibes, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado/ promocional); R$ 90 (mesa com 4 entradas). Informações: (27) 3229-2352.
I Love Caraíva
Com Som de Fogueira, Trio Clandestino, Trio Mafuá e Janayna Pereira. Às 22h. Nook Beach Club. Rua Inhoá, Jaburuna, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ 1º lote); R$ 100 (inteira/ 1º lote). Informações: (27) 3325-0645.
FESTIVAL
Underground Pela Cidade #7
Shows com as bandas LUTO, Histona, Marte Attack, Ferida Exposta, Skydiving From Hell. Praça São Diogo 1. São Diogo 1, Serra. Aberto ao público.
SHOW
Eu Amo o Samba
Shows com Alcione, Jorge Aragão e Diogo Nogueira. Às 22h. Área de Eventos do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Entrada: de R$ 100 (Área VIP/ meia/ 3º lote) a R$ 1300 (Mesa Diamante/ 4 lugares/ 4º lote).
Wal Barcellos e Rogério
Sertanejo de raiz. Show de lançamento do disco Distante da Cidade. Às 20h. Centro Cultural Frei Civitella. Avenida Expedito Garcia, 220, Campo Grande, Cariacica. Ingressos: R$ 20 (meia); R$ 40.
Cover Fest Verão 39ª Edição
Com Pink Flaming, Truque Sujo, Escravos do Audio, Hannover, Blinkarasso, Rocket King, Conscience, Anacrônica, Still Echoes e Vintage Guys. Às 19h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h); R$ 20. Informações: (27) 98116-3325.
LITERATURA
Encontro literário do Clube do Livro
Debates sobre games que viraram livros e partidas de boardgames e cardgames. Às 14h30. Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Paisagem Atlântica: Desenhos
Abertura no domingo. Abertura da exposição dos artistas plásticos Fernando Augusto e Dulce Osinski, resultado da residência artística que os dois fizeram na Estação Cultural do Mosteiro no ano passado, quando criaram um desenho de 24 metros quadrados, em carvão sobre papel. Mosteiro Zen Morro da Vargem. BR 101, Km 219, Zona Rural, Ibiraçu. Visitação: segunda a sábado, sob agendamento; domingos, das 8h às 12h. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 3257-3030. Até 25 de março.
Almas Ingênuas
A exposição reúne 60 obras de 34 artistas de países como Israel, Brasil, Colômbia, Argentina, Portugal e Finlândia. Centro Médico do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; sábados, das 7h às 13h. Entrada gratuita. Até 30 de março.
Dias de Luz: Festa do Sol e da Lua
A mostra traz pinturas de alvoradas, diurnos, crepúsculos e noturno de paisagens do Espírito Santo. Ateliê Kleber Galvêas Rua Antenor Pinto Carneiro, 66, Barra do Jucu, Vila Velha. Visitação: todos os dias, das 9h às 18h. Informações: (27) 3244-7115. Até 15 de março.
Wabi-sabi
Mostra individual do fotógrafo Tadeu Bianconi com nove imagens que seguem a filosofia japonesa de mostrar a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Espaço de Arte Mokiti Okada. Rua General Câmara, 212, Praia do Suá, Vitória. Visitação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h. Informações: (27) 3325-3054. Até 28 de fevereiro.
Outros Eus
Mostra fotográfica do artista plástico Orlando da Rosa Farya em que se utiliza de uma série de fotografias que podem ser denominadas como autorretratos. Restaurante on Aguilar. Rua Rio Branco, 8, Praia da Costa, Vila Velha. Visitação: de terça a sexta, das 18h30 às 23h30; sábados, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h30; domingos, das 12h às 16h. Informações: (27) 3072-1649. Até 6 de maio.