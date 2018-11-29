Diego e Arnaldo estreiam nova casa de shows em Vila Velha

A dupla sertaneja Diego e Arnaldo Crédito: Reprodução/Instagram @diegoearnaldo

Diego e Arnaldo, que se consagram no Brasil como uma das duplas sertanejas que mais prezam pela sofrência, chegam ao Espírito Santo para inaugurar o palco da nova Búfalo Ville, em Vila Velha. Os dois vão apresentar "Do Jeito Que Nóis Gosta 2", último DVD filmado em Ribeirão Preto, em São Paulo. Por aqui, pretendem embalar os capixabas com os sucessos da gravação.

As músicas que eles vão apresentar durante o show são mais acústicas e intimistas. Os sucessos "Sempre Seu Homem", "Separados" e "Só de Você" são algumas das canções que estarão no repertório. Atualmente, a dupla trabalha com a música Sofri em Dobro, que está tocando em todas as rádios do País. O CD Do Jeito que Nóis Gosta 2 já está disponível nos maiores sites de download de música.

Em 2017, Diego e Arnaldo se mudaram para Goiânia e assinaram contrato com a Mega Produções Artísticas, o mesmo escritório de João Neto e Frederico, Naiara Azevedo e May e Karen.

SERVIÇO

Diego e Arnaldo em Vila Velha

Onde: Búfalo Ville (Av. Amazonas, 01, Jockey de Itaparica, Vila Velha)

Quando: 30 de novembro (sexta-feira), a partir das 22h

Ingressos: R$ 120 (camarote, inteira); R$ 80 (pista, inteira) - Vendas por meio do R$ 120 (camarote, inteira); R$ 80 (pista, inteira) - Vendas por meio do blueticket.com.br