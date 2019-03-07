'Diários de Classe' acompanha três analfabetas às voltas com racismo

Filme acompanha mulheres em busca de alfabetização em Salvador Crédito: Igor Souza/Divulgação

Em certo momento de Diários de Classe, Maria José discute com uma colega de sala os motivos de não conseguir frequentar as aulas em determinados dias da semana. O problema é que nesses dias ela tem que ficar com os filhos da patroa à noite, uma mulher com quem está desde que ela era uma menina, diz uma das protagonistas.

Em cartaz no projeto Projeta às Sete, no Cinemark, o documentário de Igor Souza e Maria Carolina acompanha Maria José e outras duas mulheres: Vânia Costa, uma encarcerada que quer aprender a ler para se defender no tribunal, e Tiffany, uma jovem às voltas com a sua recém-descoberta transexualidade.

A gente queria mostrar que existe muito mais gente analfabeta ao nosso redor do que a gente imagina, explica Maria Carolina, em entrevista do C2. Muita gente do mercado informal não teve acesso à escola quando era criança. São 13 milhões de brasileiros nessa situação, completa a diretora.

Filme registra também momentos fora de sala Crédito: Igor Souza

NARRATIVA





Diários de Classe não é um documentário padrão, com intervenção constante dos diretores ou narração para conduzir o espectador. Ao invés disso, o filme deixa que as imagens filmadas contem a história das três protagonistas.

Tínhamos a pesquisa e os temas que queríamos abordar, mas não tínhamos o domínio das situações, relata Maria Carolina. Ela conta que eles já tinham a experiência de exibir filmes nas salas de aula e fomentar a discussão dos alunos. Mas sempre pensamos na escuta. Nosso principal processo era fazê-las entender o que queríamos e saber o que elas tinham para nos mostrar, conta a diretora.

A presença da câmera naqueles ambientes, segundo ela, causava certo estranhamento, então é natural que em certos momentos as situações pareçam atuadas. Tem um pouco de performance ali. As pessoas sabiam que a câmera estava ali, mas as personagens foram se acostumando, diz.

Os diretores Igor Souza e Maria Carolina da Silva Crédito: Elo Company/Divulgação

CHOQUE





Maria Carolina conta que, filha da classe média, se surpreendeu com a vida das mulheres que acompanhou. Somos atravessados por essas questões diariamente. Muitas pessoas fecham os olhos para isso, mas não podemos fechar. Foi impactante... São experiências de vida muito vivas, muito fortes as que registramos, lembra. Mas são mulheres conscientes de seus lugares. Elas sabem da posição que estão, têm ciência de que aquele lugar, para elas, não foi uma escolha.

O curioso é perceber, no filme, que muitas vezes os próprios responsáveis não sabem como lidar com as situações. Ao acompanharmos Tiffany dando entrada em um abrigo, acompanhamos também a solícita atendente não sabendo como tratar uma menina trans. Era a primeira menina trans que eles recebiam. Sempre tem esse problema institucional e vivemos em uma sociedade transfóbica. Serve pra gente ver como é difícil estar nos espaços, analisa Maria Carolina, que celebra a importância de o filme estar em um circuito comercial.

É importante pelo tema e para aproximar o filme de um público que não é costumaz de documentários, pondera.

SERVIÇO

Diários de classe

Documentário. (Brasil, 2017, 79min.).

Direção: Maria Carolina da Silva e Igor Souza.

Elenco: Vânia Lúcia, Maria José, Tiffany.

Cotação: ****