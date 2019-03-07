Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

'Diários de Classe' acompanha três analfabetas às voltas com racismo

Em cartaz no Estado, documentário ainda relata machismo e transfobia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:15

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:15

Filme acompanha mulheres em busca de alfabetização em Salvador Crédito: Igor Souza/Divulgação
Em certo momento de Diários de Classe, Maria José discute com uma colega de sala os motivos de não conseguir frequentar as aulas em determinados dias da semana. O problema é que nesses dias ela tem que ficar com os filhos da patroa à noite, uma mulher com quem está desde que ela era uma menina, diz uma das protagonistas.
Em cartaz no projeto Projeta às Sete, no Cinemark, o documentário de Igor Souza e Maria Carolina acompanha Maria José e outras duas mulheres: Vânia Costa, uma encarcerada que quer aprender a ler para se defender no tribunal, e Tiffany, uma jovem às voltas com a sua recém-descoberta transexualidade.
A gente queria mostrar que existe muito mais gente analfabeta ao nosso redor do que a gente imagina, explica Maria Carolina, em entrevista do C2. Muita gente do mercado informal não teve acesso à escola quando era criança. São 13 milhões de brasileiros nessa situação, completa a diretora.
Filme registra também momentos fora de sala Crédito: Igor Souza
NARRATIVA
 
Diários de Classe não é um documentário padrão, com intervenção constante dos diretores ou narração para conduzir o espectador. Ao invés disso, o filme deixa que as imagens filmadas contem a história das três protagonistas.
Tínhamos a pesquisa e os temas que queríamos abordar, mas não tínhamos o domínio das situações, relata Maria Carolina. Ela conta que eles já tinham a experiência de exibir filmes nas salas de aula e fomentar a discussão dos alunos. Mas sempre pensamos na escuta. Nosso principal processo era fazê-las entender o que queríamos e saber o que elas tinham para nos mostrar, conta a diretora.
A presença da câmera naqueles ambientes, segundo ela, causava certo estranhamento, então é natural que em certos momentos as situações pareçam atuadas. Tem um pouco de performance ali. As pessoas sabiam que a câmera estava ali, mas as personagens foram se acostumando, diz.
Os diretores Igor Souza e Maria Carolina da Silva Crédito: Elo Company/Divulgação
CHOQUE
 
Maria Carolina conta que, filha da classe média, se surpreendeu com a vida das mulheres que acompanhou. Somos atravessados por essas questões diariamente. Muitas pessoas fecham os olhos para isso, mas não podemos fechar. Foi impactante... São experiências de vida muito vivas, muito fortes as que registramos, lembra. Mas são mulheres conscientes de seus lugares. Elas sabem da posição que estão, têm ciência de que aquele lugar, para elas, não foi uma escolha.
O curioso é perceber, no filme, que muitas vezes os próprios responsáveis não sabem como lidar com as situações. Ao acompanharmos Tiffany dando entrada em um abrigo, acompanhamos também a solícita atendente não sabendo como tratar uma menina trans. Era a primeira menina trans que eles recebiam. Sempre tem esse problema institucional e vivemos em uma sociedade transfóbica. Serve pra gente ver como é difícil estar nos espaços, analisa Maria Carolina, que celebra a importância de o filme estar em um circuito comercial.
É importante pelo tema e para aproximar o filme de um público que não é costumaz de documentários, pondera.
SERVIÇO
Diários de classe
Documentário. (Brasil, 2017, 79min.).
Direção: Maria Carolina da Silva e Igor Souza.
Elenco: Vânia Lúcia, Maria José, Tiffany.
Cotação: ****
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula transforma em lei projeto apresentado por capixaba
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados