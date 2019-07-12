SEXTA E SÁBADO

Dia Mundial do Rock: saiba onde comemorar na Grande Vitória

Cena do gênero no Estado sobrevive com muitas festas e apresentações de bandas covers

Publicado em 12 de julho de 2019

Show de rock Crédito: Pixabay

Pedindo desculpas antecipadas ao leitor, é impossível não começar esta matéria parafraseando a famosa frase de Christiane Torloni. "Hoje é dia de rock, bebê"... Clichês à parte, o Dia Mundial do Rock é comemorado, neste sábado (13), com uma agenda repleta de apresentações em vários pubs e casas noturnas da Grande Vitória (agende-se com a lista de dicas publicadas no serviço). As apresentações acontecem já nesta sexta-feira (12) e o calendário se estende ao sábado (13).

São atrações de diversas vertentes do gênero, que vão desde apresentações de covers de bandas famosas (a cena cover capixaba continua muito forte, diga-se de passagem), como Pearl Jam, AC/DC e até Elvis Presley, a um concerto de rock com direito à coral infantil. Portanto, só não curte a data quem não quer.

DATA É APENAS NO BRASIL

Antes de cair no rock (literalmente), vai uma curiosidade: o 13 de julho só é comemorado no Brasil. O resto do mundo ignora a ocasião e não tem uma data específica para a efeméride.

Embarcando nos livros de história, descobrimos que o Dia do Rock nasceu após duas rádios paulistas dedicadas ao gênero - a 89 FM e 97 FM -, no início dos anos 1990, atenderem a um pedido de Phil Collins durante o histórico concerto Live Aid, em 13 de julho de 1985, feito para arrecadar doações a fim de erradicar a fome na Etiópia. Na ocasião, o cantor expressou o desejo de criar a data como o dia mundial do rock'n'roll.

Com shows em Londres (ING), Filadélfia (EUA), Tóquio (JAP), Moscou (RUS) e Sidney (Aus), o evento foi assistido por quase dois bilhões de pessoas em todo o mundo e contou com apresentações de nomes como Led Zeppelin, Black Sabbath, The Who, Dire Straits e U2. Quem brilhou mesmo foi a banda Queen, em apresentação icônica, reproduzida quase integralmente no fraco filme "Bohemian Rhapsody" (2018).

Veja trechos da apresentação da banda Queen no concerto Live Aid.

CRÍTICA

Professor do Departamento de Música da Universidade Federal do Espírito Santo, e ex-vocalista das bandas capixabas Circunflexo, HIP! e Kandarpa, Marcus Neves afirma ter consciência da importância do Live Aid para a cultura pop na época, mas acredita que o evento foi usado no Brasil para fins puramente comerciais.

"Qualquer outra passagem histórica poderia tranquilamente receber a mesma chancela de Dia Mundial do Rock. Como a ação partiu de duas rádios vinculadas ao cenário, estamos diante de mais uma data estabelecida para fins comerciais. O dia não emplacou, mas firmou um lugar no imaginário do público brasileiro e rende até hoje em nichos específicos, como lojas de camisa e discos e nas próprias rádios", opina.

Banda americana Greta Van Fleet Crédito: Divulgação/Troy Larson

Mesmo crítico à data, Neves ainda acredita na força do rock. "O estilo não acabou, até porque a palavra rock abraça uma quantidade gigantesca de subgêneros, com públicos muito distintos e fiéis as suas predileções. Alguns subgêneros partem em busca de um diferencial de sonoridade. De todo modo, hoje temos um claro revival sonoro com o aparecimento de nomes como a banda americana Greta Van Fleet, considerada, obviamente apenas pelos amantes do hard rock, como sendo a salvação do rock'n'roll", cita.

Marcus faz questão de fazer um paralelo sobre a realidade do gênero no Brasil. "Tivemos uma onda forte entre os anos 1980 e 1990, com as bandas de Brasília. O sucesso mais evidente é o Legião Urbana, talvez a única que tenha realmente se infiltrado no mainstream da época, apesar das suas músicas com letras complexas, muitas sem refrão e com longos textos", acredita, citando, ainda como exemplos de marco na cena do rock nacional, nomes como Barão Vermelho, Titãs, Paralamas do Sucesso e o Skank (esse bem mais eclético em termos musicais).

"O próprio mercado vai desgastando qualquer gênero, em sua busca de despertar o consumo do público. Houve uma retomada com um rock derivado do punk e do hardcore, com é o caso de Charlie Brown, que assume elementos do hip hop e do rap, e Raimundos, que aposta nas letras de duplo sentido e conotação sexual".

CENÁRIO

Neves mostra-se cético em relação ao atual cenário do rock brasileiro. "No momento, o gênero se encontra próximo ao ostracismo, sem interesse comercial. Basta ver os últimos boletins das faixas mais tocadas e vemos nomes do sertanejo, do pagode e do pop, que voltou a ter evidência com o sucesso de Anitta".

Apesar do ceticismo, os fãs do gênero ainda encontram um refúgio no chamado "mercado paralelo", aquele que resiste com turnês nacionais e internacionais de bandas como Sepultura, que dela ainda derivou o Soufly e agora o Cavalera Conspirancy.

"Temos vários nomes, como Viper, Angra e Shaman, que abriram espaço internacional para o heavy metal melódico. Aqui, também temos o caso da fidelidade do público, como acontece com o hardcore, onde, sem dúvidas, o Espírito Santo é protagonista com Dead Fish e Mukeka di Rato", complementa.

Marcão Melloni, Ric Mastria e Rodrigo Lima e formam o Dead Fish Crédito: Marcelo Marafante/Divulgação

ONDE CURTIR O DIA DO ROCK NA GRANDE VITÓRIA

PUB 426

Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3020-2666.

Sexta (12), shows com Killer Queen e Black Dogs

Sábado (13), Festa Rock Day 426, apresentação de The Singles, Elvis Presley Cover e Dona Fran

4º Concerto Pop Rock do Algazarra Coral

Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações: (27) 3232-4750.

Sábado (13), às 19h. Regência de Alice Nascimento e participação de corais infantis do Instituto Todos os Cantos. Ingressos: R$ 20,00 e R$10 (Meia).

Correria Music Bar

Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Sábado (13) e domingo (14), às 19h. Ingressos promocionais com as bandas: R$ 10 antecipado, valido para os 2 dias. Com The Devils, Beck Power, Social Disparity, Black Widow, Cri$e, Festina Lente, Danger Line, Staffordshire, Auri, Soldiers, Nimbus, Skydiving From Hell, Bernardo John, Full Time, Histona, Luto e Merak.

Liverpub Vitória

Rua Joaquim Lírio, 820, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Sábado (13), 22h, com Pearl Jam Cover e Banda BR 07. Ingressos: R$ 20 (até 23h), R$ 25 (de 23h à 0h) e R$ 30 (depois da 0h).

Bigos

Rua Nordeste, 73, Glória, Vila Velha.

Sábado (13), a partir de 18h, com Vitor Locatelli. Couvert: R$ 8.

Festa Escola de Rock

No Stone Pub. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Sábado (13), às 22h, com os DJ's Tuzzão, Wendel Mom, Marcelo Mansel, Bruno Reis, Chicão e Rike Sick. Entrada com o nome na lista: franca para quem levar um agasalho em bom estado ou R$ 15 (até as 23h). Sem o nome da lista e depois das 23h: 20h.

Anarchy Rock Bar

Rua Carlos Lindenberg, 40, Jardim Camburi, Vitória. Informações: (27) 99910-8676.

Sábado (13), às 18h, com Denarchys e Chapruidos.

Grappino RangoBar

Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. Informações: (27) 3029-5567.

Sábado (13), às 20h, com a banda Rock in Dobro. Ingressos: R$ 15.

Garage PUB

Rua Álvares Cabral, 78, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99944-5652.

Sábado (13), às 21h30, com a banda TNT, em tributo ao AC/DC.

Cervejaria Bradus

Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 3208-4308.

Sexta (12), às 17h, com a festa Rock in Bradus. Com Vintage Guys. Couvert: R$ 10. Sábado (13), às 17h, com a festa Sábado in Rock. Com PlayHitz. Couvert: R$ 10.

Fire PUB

Av. Vitória, 133, Nova Brasília, Cariacica. Informações: (27) 98854-1272.

Sexta (12), às 20h30, com Rodrigo Scout. Couvert: R$ 8. Sábado (13), às 18h30, com a banda Merak. Couvert: R$ 8.

Masterplace Mall

Av. Nossa Senhora da Penha, 2.150, Barro Vermelho, Vitória. Informações: (27) 3019-6336.

Sexta (12), às 18h, com Carol & Priscila. Entrada franca. Na Praça Gastronômica do Masterplace Mall.

Vikings Cervejaria

R. João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3029-2424.

Sábado (13), às 18h, com as bandas Grunge Inc. e HellRoute. Entrada franca.

Mad Rocks

Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Informações: (27) 99793-3349.

Sexta (12), às 21h, com God Damn. Sábado (13), às 20h, com Duets e The Muddy Brothers.

Embrazado

Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.

Sábado (13), a partir das 20h, com Like a Boss, Usados e Semi Novos, Sheep & Parafina e Back To The Past. Ingresso: R$ 55 (inteira) e R$ 27,50 (meia). À venda pelo site superticket.com.br

