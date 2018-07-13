Dia do rock: veja programação para curtir a data no Espírito Santo

Banda cover Black Mass já se apresentou no Correria Music Bar, em Vila Velha Crédito: Marcelo Prest

Nem só de trabalho vive o homem. E o Dia do Rock deste ano não teria dia da semana melhor para cair que não nesta sexta-feira (13), o que nos dá o direito de gritar (bem alto) "sextou", com todas as letras. Na Grande Vitória, várias casas de shows estão com programação especial para a data, o que é uma oportunidade para quem é fã do gênero e quer seguir nos embalos desta noite com um som diferenciado.

Para Paulo César Carvalho, de 38 anos, a vida envolvida no gênero começou há 10 anos, quando ele decidiu inaugurar o Correria Music Bar - tradicional point para os amantes do gênero em Vila Velha. Ele decidiu que queria seguir a vida nesse ramo, então organizava eventos em determinados lugares e chamava os amigos. Com o passar dos anos, evoluiu e criou um espaço próprio.

GÊNERO NO ES

Segundo ele, existem muitas bandas boas no Estado que já se dedicam ao rock, tanto autorais como covers. "Falando de autoral, muitas estão fazendo um trabalho sério, gravando, produzindo clipes, trabalhando pesado com as redes sociais... Por outro lado, também têm as que deixam a desejar nesses quesitos e acabam ficando para trás", contrapõe.

Paulo enxerga, ainda assim, que o público respeita muitos os artistas capixabas. "Valoriza, sim. Mas falta um pouco de interesse da galera em conhecer bandas novas. Poxa, hoje é tudo de graça, está tudo na internet. Não custa", alerta.

O empresário destaca que hoje mantém a casa de shows ativa, em primeiro lugar, por gostar muito de rock e do movimento. "Em segundo lugar é a vontade de ver as bandas locais crescerem e partirem para o mundo, como Dead Fish, Super Combo... E em terceiro lugar, é poder trabalhar com isso, viver disso. Meu sonho era viver da música quando adolescente, ser um astro do rock, viajar o mundo... Mas até lá estou aqui, então, como produtor", conclui.

CONFIRA OS LOCAIS QUE VÃO CELEBRAR A DATA NO ES

Correria Music Bar - Noite Anos 80

Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 22h

Ingressos: R$ 15 (até 00h); R$ 20 (após 00h)

Mais informações: (27) 98116-3325

Soul Nice + Hiância

Spellunca Music House (R. Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim - IBC, Cachoeiro de Itapemirim)

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 23h

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (28) 99935-8648

Rock solidário

Planet Rock Club (Av. Esbertalina Barbosa Damiani, 282, Guriri Norte, São Mateus)

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 21h

Ingressos: R$ 10 (vendas na bilheteria do local)

Mais informações: (27) 99998-7669

Ensaio Botequim

Rua Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 22h

Ingressos: R$ 10 (couvert)

Mais informações: (27) 99904-5360

Dia Mundial do Rock com Rodrigo Santos

Spirito Jazz (Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória)

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 22h

Ingressos: R$ 40 (couvert); R$ 50 (couvert, após 22h)

Mais informações: (27) 3019-0860

Concerto de rock

Parque Botânico Vale (Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória)

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 20h

Mais informações: (27) 3333-6200

Dia do Rock Victoria Pub

R. Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 18h

Ingressos: entrada franca

Mais informações: (27) 99751-2970

Escola de Rock

Stone Pub (R. Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória)

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 22h

Ingressos: R$ 5 a R$ 15 (vendas na bilheteria do local)

Mais informações: (27) 3019-8178

Banda RockBurn

Larika Pub Club (Avenida Vitória Régia, Vila Velha)

Data: 13 de julho (sexta-feira), às 20h

Ingressos: R$ 10 (vendas na bilheteria do local)

Mais informações: (27) 99753-4076

Rock na Barra

R. Professor João Cardoso, Barra do Jucu, Vila Velha

Data: 14 de julho (sábado), às 17h

Ingressos: entrada franca

Dia Mundial do Rock - "Open Bar"

Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha)

Data: 14 de julho (sábado), às 22h

Ingressos: R$ 50 (1º lote); R$ 60 (2º lote); R$ 20 (valor sem open bar)

Mais informações: (27) 98116-3325

Dia Mundial do Rock com HellRoute!

Liverpub Vitória (Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória)

Data: 14 de julho (sábado), às 22h

Ingressos: R$ 25 a R$ 30 (vendas na bilheteria do local)

Mais informações: (27) 99944-1204