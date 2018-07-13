Dia do Rock: as cinco músicas do gênero mais ouvidas no Brasil

Neste ano, o Dia Mundial do Rock é comemorado em plena sexta-feira 13. A data surgiu durante o festival Live Aid, em 13 de julho de 1985, quando Phill Collins declarou que "aquele era o Dia do Rock". 33 anos depois, muita água rolou debaixo da ponte e muitos hits foram lançados. Assim, a School of Rock, situada em São Paulo, e o Deezer, plataforma de streaming de músicas, fizeram um levantamento e mostraram quais são os hits mais ouvidos, atualmente, pelos brasileiros apaixonados pelo estilo.