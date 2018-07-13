Dia do Rock: as cinco músicas do gênero mais ouvidas no Brasil

Neste ano, o Dia Mundial do Rock é comemorado em plena sexta-feira 13. A data surgiu durante o festival Live Aid, em 13 de julho de 1985, quando Phill Collins declarou que "aquele era o Dia do Rock". 33 anos depois, muita água rolou debaixo da ponte e muitos hits foram lançados. Assim, a School of Rock, situada em São Paulo, e o Deezer, plataforma de streaming de músicas, fizeram um levantamento e mostraram quais são os hits mais ouvidos, atualmente, pelos brasileiros apaixonados pelo estilo.
Segundo a pesquisa, os rocks mais amados do Brasil neste ano misturam clássicos e bandas mais novas. Já a School of Rock fez um levantamento de quais são os hits mais tocados pelas bandas da escola no último ano, onde os clássicos estão mais presentes. Confira as listas abaixo.
MAIS OUVIDAS NO STREAMING
1º - Radioactive, do Imagine Dragons
2º -The Scientist, dos ingleses do Coldplay
3º - Tempo Perdido, do Legião Urbana
4º - Losing My Religion, do R.E.M.
5º - Highway to Hell, do AC/DC
MAIS TOCADAS PELAS BANDAS DA SCHOOL OF ROCK
1º - Seven Nation Army, do White Stripes
2º - Paranoid, do Black Sabbath
3º - Rock n' Roll All Night, Kiss
4º - Come Together, dos Beatles