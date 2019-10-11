Feriado e curtição

Dia das Crianças: onde levar os pequenos para curtir a data no ES

Atrações gratuitas para os pequenos vão animar o feriadão na Grande Vitória e no interior; confira a agenda

Publicado em 11 de outubro de 2019

Peça “O Sítio do Pica-Pau Amarelo em O Mistério do Jequitibá Rosa” Crédito: Divulgação

Neste sábado, dia 12, é celebrado o Dia das Crianças em todo o Brasil. Para além dos presentes, também haverá muitas atrações culturais para os pequenos. O DIVIRTA-SE separou uma lista de tudo que vai acontecer na Grande Vitória e no Interior para divertir a garotada. Confira!

GRANDE VITÓRIA

Festival Divertido Boulevard, em Vila Velha

De sexta a domingo, o Boulevard Vila Velha recebe várias atrações gratuitas, como oficina de comida japonesa, Jiu Jitsu kids, apresentação teatral com a Trupe Enarê no Clubinho, além de distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. As atividades começam a partir das 17h30 na sexta, e a partir das 15h30, no sábado e domingo. O Boulevard Shopping fica na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Mais informações pelo telefone (27) 2233-5000.

Simplesmente Cinderela, em Cariacica

A Praça de Vila Palestina vai se transformar num imenso teatro com a apresentação da peça "Simplesmente Cinderela", do grupo Eu Acho Graça de Teatro e Circo. A atração acontece na sexta (11), começa a partir das 19h30 e é aberta ao público. A praça fica na Av. Jerusalém, Vila Palestina, Cariacica.

Criançar, em Vitória

Literatura, música, teatro e muita criatividade vão invadir a Praça do Papa no Dia das Crianças, no sábado. O Criançar vai trazer contação de histórias, teatro de bonecos, food trucks e ainda um show com Macakids. As crianças ainda vão poder mergulhar nas histórias de um livro gigante de 1,60m de altura. O evento começa a partir das 9h, na Praça do Papa, que fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. O Criançar é aberto ao público.

Macakids Crédito: Macakids

Galinha Pintadinha, em Vitória

No sábado, a Galinha Pintadinha estará no Masterplace Mall para tirar fotos e brincar com a criançada. Também haverá pintura de rosto para os pequenos. O evento é gratuito, começa a partir das 10h e será no Masterplace Mall, que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Mais informações, (27) 3019-6336.

Festival InterAção, na Serra

Neste sábado, o município de Serra vai abrigar, pela primeira vez, o Festival InterAção, que prevê uma tarde com atrações como circo, batalha de dança urbana e o show “Fantástico Mundo do Bocca”. O evento começa às 16h e acontece no Parque da Cidade, que fica entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul, na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso, e tem entrada gratuita.

1ª Ação Integrada pela Cidadania, em Vila Velha

O Governo do Estado realiza, neste sábado a primeira edição da Ação Integrada pela Cidadania. Serão prestados diversos serviços essenciais e gratuitos para a comunidade. Para os pequenos, haverá programação especial, com a presença de personagens de desenhos animados, pula-pula, cama elástica, tobogã inflável, pintura facial, além de distribuição de pipoca, picolé e algodão doce. A Ação começa às 8h, tem entrada gratuita e acontece na escola Prof. Paulo Cesar Vinha (CAIC), que fica na Rua Antônio Elias do Espírito Santo, Terra Vermelha, Vila Velha.

Dia de Ser Criança, em Vitória

O Parque da Pedra da Cebola terá uma manhã de sábado com muita música, teatro e brincadeiras. As atividades, que incluem também contação de histórias, apresentação circence e a participação do Coral Algazarra e da Banda Brincariar, começam a partir das 8h e são gratuitas. O Parque da Pedra da Cebola, fica Rua Ana Viêira Mafra, Mata da Praia, Vitória.

O Sítio do Pica-Pau Amarelo em O Mistério do Jequitibá Rosa, em Vitória

Dona Benta, Pedrinho, Emília, Saci Pererê, Visconde de Sabugosa e a Cuca são personagens imortalizados por Monteiro Lobato e estarão em cena no espetáculo “O Sítio do Pica-Pau Amarelo em O Mistério do Jequitibá Rosa”, que será apresentado no sábado e domingo, às 11h. A peça acontece no Parque Botânico da Vale, que fica na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória e tem entrada gratuita.

O Sítio do Pica-Pau Amarelo Crédito: Dourado Produções

INTERIOR

Semana da Criança, em Cachoeiro de Itapemirim

A Praça de Fátima recebe uma série de atrações da Semana da Criança. No sábado, a partir das 9h, haverá recreação, shows infantis, contação de história, projeto Pé de Livros e a presença de cosplayers de personagens do universo infantil, como Bob Esponja, Hulk e Minions. No domingo (13), a programação começa às 9h30 e a peça “O Gato de Botas” é o destaque. A Praça de Fátima fica na Avenida Beira-Rio, 1, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim, e a programação é gratuita.

Cine Verde, em Colatina

Um cinema a céu aberto será montado no domingo (13), na área de lazer da Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Estado. A partir das 18h30, dois filmes serão exibidos em sequência: Moana - Um Mar de Aventuras e Harry Potter e a Pedra Filosofal. A ideia é que as famílias levem as próprias cadeiras de praia, cangas e toalhas para sentarem e curtirem o momento. Quem quiser, também pode levar pipoca, refrigerante e docinhos para melhorar ainda mais a experiência.

Animação Moana Crédito: Divulgação

Brasileirinhos – O Musical, em Santa Teresa

Beija-flor topetinho-vermelho, onça-pintada, caburé-de-Pernambuco, tatu canastra, e outros animais da mata atlântica, são a grande atração do espetáculo “Brasileirinhos – O Musical”, que acontece no sábado no Museu Mello Leitão. O evento conta ainda com poesia, pintura facial e desenhos para colorir e começa a partir das 15h, no auditório Augusto Ruschi, e tem entrada gratuita. O Museu de Biologia Professor Mello Leitão fica na Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa.

Praça da Alegria, em Linhares

No sábado, as crianças linharenses poderão curtir oficina de pipa, brincadeiras, apresentação de música e dança, além de distribuição de pipas, algodão doce e picolé. O evento começa a partir das 15h, na Praça 22 de Agosto, Centro, Linhares, e tem entrada gratuita.

