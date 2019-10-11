Dia das Crianças: onde levar os pequenos para curtir a data no ES

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 15:50
- Atualizado há 6 anos
Neste sábado, dia 12, é celebrado o Dia das Crianças em todo o Brasil. Para além dos presentes, também haverá muitas atrações culturais para os pequenos. O DIVIRTA-SE separou uma lista de tudo que vai acontecer na Grande Vitória e no Interior para divertir a garotada. Confira!
De sexta a domingo, o Boulevard Vila Velha recebe várias atrações gratuitas, como oficina de comida japonesa, Jiu Jitsu kids, apresentação teatral com a Trupe Enarê no Clubinho, além de distribuição de pipoca e algodão doce para as crianças. As atividades começam a partir das 17h30 na sexta, e a partir das 15h30, no sábado e domingo. O Boulevard Shopping fica na Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Mais informações pelo telefone (27) 2233-5000.
A Praça de Vila Palestina vai se transformar num imenso teatro com a apresentação da peça "Simplesmente Cinderela", do grupo Eu Acho Graça de Teatro e Circo. A atração acontece na sexta (11), começa a partir das 19h30 e é aberta ao público. A praça fica na Av. Jerusalém, Vila Palestina, Cariacica.
Literatura, música, teatro e muita criatividade vão invadir a Praça do Papa no Dia das Crianças, no sábado. O Criançar vai trazer contação de histórias, teatro de bonecos, food trucks e ainda um show com Macakids. As crianças ainda vão poder mergulhar nas histórias de um livro gigante de 1,60m de altura. O evento começa a partir das 9h, na Praça do Papa, que fica na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. O Criançar é aberto ao público.
No sábado, a Galinha Pintadinha estará no Masterplace Mall para tirar fotos e brincar com a criançada. Também haverá pintura de rosto para os pequenos. O evento é gratuito, começa a partir das 10h e será no Masterplace Mall, que fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Mais informações, (27) 3019-6336.
Neste sábado, o município de Serra vai abrigar, pela primeira vez, o Festival InterAção, que prevê uma tarde com atrações como circo, batalha de dança urbana e o show “Fantástico Mundo do Bocca”. O evento começa às 16h e acontece no Parque da Cidade, que fica entre a Av. Guarapari, Rua Anchieta e Rodovia Norte-Sul, na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso, e tem entrada gratuita.
O Governo do Estado realiza, neste sábado a primeira edição da Ação Integrada pela Cidadania. Serão prestados diversos serviços essenciais e gratuitos para a comunidade. Para os pequenos, haverá programação especial, com a presença de personagens de desenhos animados, pula-pula, cama elástica, tobogã inflável, pintura facial, além de distribuição de pipoca, picolé e algodão doce. A Ação começa às 8h, tem entrada gratuita e acontece na escola Prof. Paulo Cesar Vinha (CAIC), que fica na Rua Antônio Elias do Espírito Santo, Terra Vermelha, Vila Velha.
O Parque da Pedra da Cebola terá uma manhã de sábado com muita música, teatro e brincadeiras. As atividades, que incluem também contação de histórias, apresentação circence e a participação do Coral Algazarra e da Banda Brincariar, começam a partir das 8h e são gratuitas. O Parque da Pedra da Cebola, fica Rua Ana Viêira Mafra, Mata da Praia, Vitória.
Dona Benta, Pedrinho, Emília, Saci Pererê, Visconde de Sabugosa e a Cuca são personagens imortalizados por Monteiro Lobato e estarão em cena no espetáculo “O Sítio do Pica-Pau Amarelo em O Mistério do Jequitibá Rosa”, que será apresentado no sábado e domingo, às 11h. A peça acontece no Parque Botânico da Vale, que fica na Avenida dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória e tem entrada gratuita.
A Praça de Fátima recebe uma série de atrações da Semana da Criança. No sábado, a partir das 9h, haverá recreação, shows infantis, contação de história, projeto Pé de Livros e a presença de cosplayers de personagens do universo infantil, como Bob Esponja, Hulk e Minions. No domingo (13), a programação começa às 9h30 e a peça “O Gato de Botas” é o destaque. A Praça de Fátima fica na Avenida Beira-Rio, 1, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim, e a programação é gratuita.
Um cinema a céu aberto será montado no domingo (13), na área de lazer da Avenida Beira Rio, em Colatina, no Noroeste do Estado. A partir das 18h30, dois filmes serão exibidos em sequência: Moana - Um Mar de Aventuras e Harry Potter e a Pedra Filosofal. A ideia é que as famílias levem as próprias cadeiras de praia, cangas e toalhas para sentarem e curtirem o momento. Quem quiser, também pode levar pipoca, refrigerante e docinhos para melhorar ainda mais a experiência.
Beija-flor topetinho-vermelho, onça-pintada, caburé-de-Pernambuco, tatu canastra, e outros animais da mata atlântica, são a grande atração do espetáculo “Brasileirinhos – O Musical”, que acontece no sábado no Museu Mello Leitão. O evento conta ainda com poesia, pintura facial e desenhos para colorir e começa a partir das 15h, no auditório Augusto Ruschi, e tem entrada gratuita. O Museu de Biologia Professor Mello Leitão fica na Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa.
No sábado, as crianças linharenses poderão curtir oficina de pipa, brincadeiras, apresentação de música e dança, além de distribuição de pipas, algodão doce e picolé. O evento começa a partir das 15h, na Praça 22 de Agosto, Centro, Linhares, e tem entrada gratuita.
