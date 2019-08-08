DJs do Lollapalloza

Dez horas de música eletrônica para reabertura do Nook Beach Club

Festa Love Sessions acontece neste sábado (10) a partir das 15h

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 13:36 - Atualizado há 6 anos

Apresentação do DJ KVSH Crédito: Yohan Augusto

O Nook Beach Club, na Prainha, em Vila Velha, reabre as portas neste fim de semana. Fechado desde dezembro, o espaço será "reinaugurado", neste sábado (10), com mais uma edição da Love Sessions no Espírito Santo. A festa contará com DJs que bombaram até no Lollapalloza deste ano e vão comandar as picapes do festão, que deve ser recheado por 10h de música eletrônica. KVSH, Groove Delight e FractaLL preparam sets especiais para o sunset, que também terá cenografia importada para combinar com os efeitos do palco.

Luciano Ferreira, de 24 anos, o nome por trás do projeto KVSH, promete transmitir amor e energia com as músicas que tocar e, como bom mineiro que é, tem lembranças do Estado das várias vindas que já fez ao verão de Guarapari. "Lá que tive os primeiros contatos com a música eletrônica, via os shows nacionais acontecendo, e ficava encantado".

Também tenho uma história longa com a Love Sessions. A primeira edição dessa festa que toquei foi em Vitória KVSH, Dj •

Em entrevista ao Gazeta Online, ele adianta que usa o contato com os fãs para decidir o setlist e que, na hora das apresentações, a animação da galera também é termômetro para ele saber o que vai sair das caixas de som: "Tudo que eu faço é para os fãs. Mantenho minha originalidade, mas sempre tento ver o que o pessoal está mais curtindo no Spotify para ter certeza do que eu vou tocar".

Apesar dessa influência ele não define um tipo de música só para tocar pelos festivais afora. O jovem defende que a eletrônica é plural e espelha bem o fato de o Brasil ser um país eclético. "O brasileiro começa escutando pagode, na quinta-feira, passa pelo funk e eletrônica, e termina com sertanejo, no domingo", fala.

"CANTE POR NÓS", VINTAGE CULTURE COM KVSH E BRENO MIRANDA

"Cante por Nós" é um dos grandes sucessos de Luciano, em parceria com Vintage Culture e Breno Miranda - dois outros nomes bem fortes da eletrônica. "Essa música foi lançada em um momento em que o Brasil passou a ouvir muita eletrônica em português. E foi uma canção que fiz com o Breno Miranda e Vintage (Culture). Então foi sucesso, com sucesso: DJs em ascensão e cantor que fazia música original para eletrônica", justifica.

Nessa onda, o mineiro vai continuar apostando em collabs e parcerias com outros DJs. "Por falar nisso, nesse ano ainda vem muita coisa boa por aí", conclui.

SERVIÇO

Love Sessions

Onde: Nook Beach Club (R. Inhoá, s/n, Jaburuna, Vila Velha)

Quando: 10 de agosto de 2019 (sábado), a partir das 15h

Ingressos: R$ 100 (setor único, meia-entrada, 3º lote) - Vendas por meio do SuperTicket.com.br

Classificação: 18 anos

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta