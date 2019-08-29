CINEMA

Depois de 'Malévola', Angelina Jolie quer participar de Star Wars

Atriz estreia em filme da Marvel no final de 2020

Angelina Jolie, 44, já está confirmada como uma das protagonistas da nova produção da Marvel, "Os Eternos", e prestes a estrear em "Malévola 2". No entanto, a atriz expressa vontade de fazer mais uma produção da Disney, em um filme da franquia Star Wars.

"Eu falei com J.J. Abrams [diretor de 'Star Wars: A Ascensão Skywalker'] no corredor. Eu disse para ele, 'Não faço ideia de por que ainda não estou em Star Wars'", disse a atriz em entrevista ao MTV News no final de semana.

Jolie diz que ainda não sabe exatamente o que gostaria de fazer no filme, mas comentou sobre sua escolha por "Os Eternos".

"Eu acho que o que eles estão fazendo com o Universo Marvel é incrível, e eu tenho seguido isso e não há nada parecido hoje no cinema. Eu acredito que [o produtor] Kevin Feige é um gênio, e [a diretora] Chloé Zhao é única. Eu amo a diversidade do nosso elenco, e acho que vai trazer algo diferente."

O filme tratará da história de uma raça de super-humanos criados por alienígenas. No mesmo experimento em que surgiram os Eternos, também foram criados os Deviantes, uma "face corrompida" dos primeiros seres.

A produção chega aos cinemas no dia 6 de novembro de 2020, enquanto "Malévola 2" estreia no Brasil em 17 de outubro deste ano.

