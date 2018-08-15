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Cinema

Denzel Washington volta implacável em 'O Protetor 2'

De volta ao papel de Robert McCall, Denzel Washington tem a missão de ampliar e melhorar a mitologia do personagem

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 22:46
"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação
Dois filmes com sinopses bem parecidas chegaram aos cinemas com diferença de um mês em 2014. John Wick foi o segundo deles. Na trama, um ex-assassino sai da aposentadoria para se vingar de gângsters que mataram seu cachorro. Por mais simplista que possa parecer, o longa estrelado por Keanu Reeves e dirigido pela dupla Chad Stahelski e David Leitch, ambos ex-dublês, se tornou um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, com cenas inventivas e uma mitologia própria  tanto que o filme ganhou uma continuação ainda melhor e está prestes a virar uma série de TV explorando o rico universo dos assassinos. O filme foi bem de bilheteria (até porque teve custo de produção baixo), mas ainda teve arrecadação inferior a seu concorrente que estreou um mês antes, mas sem todos os predicados ditos acima: O Protetor.
Inspirado na série oitentista de mesmo nome e vendido como o reencontro entre Denzel Washington e o diretor Antoine Fuqua (ignorando o remake de Sete Homens e Um Destino), que fizeram sucesso em Dia de Treinamento (filme, inclusive, do qual Denzel ainda não se livrou. Mais sobre isso adiante), O Protetor é uma obra sisuda, com cenas de ação razoáveis e um estilo forçado. Apesar disso, fez sucesso e garantiu a produção de O Protetor 2, que chega amanhã aos cinemas.
CARISMA
Apesar de já conhecermos Robert McCall (Denzel Washington) de outros carnavais, o personagem continua não sendo atrativo para o público. Ele escolhe as causas certas, mas sua construção, desde o primeiro filme, com o transtorno obsessivo compulsivo, pouco ajuda no carisma. Isso, na verdade, só coloca McCall entre os personagens piloto automático de Denzel Washington nos últimos anos  todos eles parecem derivados do detetive de Dia de Treinamento, papel que lhe rendeu o Oscar de Melhor Ator, exceção feita talvez aos protagonistas de Um Limite Entre Nós (2016) e Roman J. Israel, Esq. (2017).
O FILME
A trama de O Protetor 2 mostra McCall levando sua vida dupla: um homem pacato e um justiceiro que busca igualar as chances de oprimidos contra valentões  daí o Equalizer (algo como igualador) do título original. Robert agora vive como motorista de Uber e de vez em quando se mete nos problemas de seus passageiros. Essas sequências rendem ótimas cenas de ação nas quais o protagonista elimina seus adversários das mais variadas maneiras, a exemplo do que acontecia no filme anterior.
"O Protetor 2" Crédito: Sony/Divulgação
O foco, no entanto, não é mais na transformação do protagonista em um justiceiro implacável. O texto se aprofunda no passado de McCall, na história de sua esposa, e em antigos fantasmas.
A tentativa de sensibilizar o protagonista é constante, com novos apadrinhados e outros personagens, como o interpretado por Pedro Pascal (Narcos), cruzando seu caminho, mas nunca é o suficiente.
O Protetor 2, tal qual seu antecessor, tem boas cenas de ação e excelente parte técnica, mas, também como seu antecessor, é um filme que carece de carisma. O resultado é um filme de ação genérico, pouco inventivo e facilmente esquecível.
 

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