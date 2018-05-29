Dennis DJ e Harmonia do Samba agitam feriadão em Guarapari

Guarapari, o balneário mais famoso do Estado, vai ser palco de agito nesse feriadão: Dennis DJ e Harmonia do Samba desembarcam por lá no fim de semana para embalar duas noites de shows na Multiplace Mais, em Meaípe, na programação do Feriado dos Sonhos.
"u já me sinto um capixab"
Na sexta-feira, dia 1º de junho, quem sobe ao palco é Dennis DJ, que traz ao Espírito Santo seu projeto Dennis Intense, em um show que dura três horas. É uma marca nova, o pessoal pode esperar um show ainda mais intenso, que mistura momentos com efeitos de palco, uma estrutura super bem equipada... E, claro, as músicas novas, afirma o DJ, em entrevista ao Gazeta Online.
Dennis faz tudo isso tranquilo em se apresentar, mais uma vez, por aqui: como ele mesmo diz, o Estado é sua segunda casa. Meus fãs, depois do Rio de Janeiro, onde eu nasci, são capixabas. Eu já me sinto um capixaba, brinca, completando: O primeiro Baile do Dennis a dar mais de 15 mil pessoas foi em Guarapari, então tem que ter um carinho especial mesmo.
HARMONIA RAIZ
Já no sábado, dia 2 de junho, é a vez do Harmonia do Samba cantar seus hits. Com um novo projeto, o grupo quer resgatar o repertório do início da carreira, com canções próprias e de outros artistas também. Xanddy, vocalista da banda, destaca que é uma delícia reviver essas músicas e afirma que os integrantes voltam no tempo para recordar os momentos que eles viveram. Enfrentamos muitos desafios e damos graças a Deus por isso. A vida é feita de desafios e o sucesso só pelo sucesso nunca foi a nossa motivação, avalia.
De acordo com o cantor, o show embala até lembranças que o grupo tem do Espírito Santo. A torcida capixaba é calorosa e sempre recebe a gente com muito carinho e seria maldade nossa listar só um momento marcante. O Espírito Santo com certeza colaborou para esse sucesso de 25 anos de estrada, conclui.
Aliás, no início, Xanddy confessa que o grupo não botou tanta fé na carreira, já que de iníc
io ela não se mostrou promissora. "Tocamos, muitas vezes, por um cachê que mal pagava o combustível. Chegamos a pensar que não conseguiríamos porque não estávamos conseguindo levar comida para dentro de casa [...] mas o que mais marcou a nossa união é a certeza de que Deus estava à frente e, por isso, tudo deu certo - e deu", enxerga.
Para a apresentação em Guarapari, o Harmonia traz um repertório exclusivo, com sucessos que marcaram uma era. Músicas como Quebradeira, Agachadinho e Vem Neném estão na lista. A torcida é fiel e tem crescido cada vez mais. No show a gente vibra em ver a galera em coro cantando um refrão mais expressivo ou sem ficar parado com o ritmo, declara.
SERVIÇO
Feriado dos Sonhos
1º de junho (sexta)
Atrações: Dennis DJ (RJ), KVSH (MG) e DJ Phill Fernandes, às 22h.
Ingressos: front stage R$ 80 (meia/2º lote); camarote 1/open bar R$ 200 (meia/2º lote); camarote 2 R$ 100 (meia). Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto no front stage e camarote (sem open bar) e 10% no camarote open bar.
2 de junho (sábado)
Atrações: Harmonia do Samba (BA), às 22h.
Ingressos: front stage R$ 60 (1º lote); camarote 1/mesas (4 pessoas) a partir de R$ 500; camarote 2 R$ 100 (meia/1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto na mesa e 55% no front stage.
Onde: Multiplace Mais, R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.
Vendas: Lojas Mavericks, La Vitta Saladeria, Jaklayne Joias, Espaço Original e no site da Blue Ticket.
Mais informações: (27) 3376-3866