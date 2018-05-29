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Dennis DJ e Harmonia do Samba agitam feriadão em Guarapari

Apresentações acontecem nos dias 1º e 2 de junho, respectivamente, no 'Feriado dos Sonhos' em Meaípe

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:39
Dennis DJ Crédito: Reprodução/Instagram @dennisdjoficial
Guarapari, o balneário mais famoso do Estado, vai ser palco de agito nesse feriadão: Dennis DJ e Harmonia do Samba desembarcam por lá no fim de semana para embalar duas noites de shows na Multiplace Mais, em Meaípe, na programação do Feriado dos Sonhos.
"u já me sinto um capixab"
Dennis DJ, hitmaker - Cargo do Autor
Na sexta-feira, dia 1º de junho, quem sobe ao palco é Dennis DJ, que traz ao Espírito Santo seu projeto Dennis Intense, em um show que dura três horas. É uma marca nova, o pessoal pode esperar um show ainda mais intenso, que mistura momentos com efeitos de palco, uma estrutura super bem equipada... E, claro, as músicas novas, afirma o DJ, em entrevista ao Gazeta Online.
Dennis faz tudo isso tranquilo em se apresentar, mais uma vez, por aqui: como ele mesmo diz, o Estado é sua segunda casa. Meus fãs, depois do Rio de Janeiro, onde eu nasci, são capixabas. Eu já me sinto um capixaba, brinca, completando: O primeiro Baile do Dennis a dar mais de 15 mil pessoas foi em Guarapari, então tem que ter um carinho especial mesmo.
HARMONIA RAIZ
Já no sábado, dia 2 de junho, é a vez do Harmonia do Samba cantar seus hits. Com um novo projeto, o grupo quer resgatar o repertório do início da carreira, com canções próprias e de outros artistas também. Xanddy, vocalista da banda, destaca que é uma delícia reviver essas músicas e afirma que os integrantes voltam no tempo para recordar os momentos que eles viveram. Enfrentamos muitos desafios e damos graças a Deus por isso. A vida é feita de desafios e o sucesso só pelo sucesso nunca foi a nossa motivação, avalia.
Harmonia do Samba Crédito: Divulgação/Reprodução
De acordo com o cantor, o show embala até lembranças que o grupo tem do Espírito Santo. A torcida capixaba é calorosa e sempre recebe a gente com muito carinho e seria maldade nossa listar só um momento marcante. O Espírito Santo com certeza colaborou para esse sucesso de 25 anos de estrada, conclui.
Aliás, no início, Xanddy confessa que o grupo não botou tanta fé na carreira, já que de iníc
io ela não se mostrou promissora. "Tocamos, muitas vezes, por um cachê que mal pagava o combustível. Chegamos a pensar que não conseguiríamos porque não estávamos conseguindo levar comida para dentro de casa [...] mas o que mais marcou a nossa união é a certeza de que Deus estava à frente e, por isso, tudo deu certo - e deu", enxerga. 
 
Para a apresentação em Guarapari, o Harmonia traz um repertório exclusivo, com sucessos que marcaram uma era. Músicas como Quebradeira, Agachadinho e Vem Neném estão na lista. A torcida é fiel e tem crescido cada vez mais. No show a gente vibra em ver a galera em coro cantando um refrão mais expressivo ou sem ficar parado com o ritmo, declara.
SERVIÇO
Feriado dos Sonhos
1º de junho (sexta)
Atrações: Dennis DJ (RJ), KVSH (MG) e DJ Phill Fernandes, às 22h.
Ingressos: front stage  R$ 80 (meia/2º lote); camarote 1/open bar  R$ 200 (meia/2º lote); camarote 2  R$ 100 (meia). Assinantes de A GAZETA têm 55% de desconto no front stage e camarote (sem open bar) e 10% no camarote open bar.
2 de junho (sábado)
Atrações: Harmonia do Samba (BA), às 22h.
Ingressos: front stage  R$ 60 (1º lote); camarote 1/mesas (4 pessoas)  a partir de R$ 500; camarote 2  R$ 100 (meia/1º lote). Assinantes de A GAZETA têm 10% de desconto na mesa e 55% no front stage.
Onde: Multiplace Mais, R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari.
Vendas: Lojas Mavericks, La Vitta Saladeria, Jaklayne Joias, Espaço Original e no site da Blue Ticket.
Mais informações: (27) 3376-3866

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