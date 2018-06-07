Demônios da Garoa abrem primeiro dia do Botecão, em Vitória

Dedé Paraíso, Izael, Ricardo Rosa, Canhotinho e Sérgio Rosa fazem parte da formação atual do grupo Crédito: Divulgação/Demônios da Garoa

A tão aguardada festa de encerramento do festival gastronômico Roda de Boteco, o Botecão, começa nesta sexta-feira (8), com os shows do lendário grupo Demônios da Garoa e do cantor Jorge Aragão. No sábado (9), a festa fica por conta dos cariocas do Fundo de Quintal e do cantor Péricles. Os bares e botecos vencedores do concurso serão anunciados no segundo dia de festa.

A primeira atração a subir ao palco na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, é o grupo mais antigo ainda em atividade no país: Demônios da Garoa. O registro foi feito no Guinness Book brasileiro ainda em 1994. Hoje, com 75 anos de banda, os sambistas trabalham com outra meta: o centenário.

Quem garante o anseio pelos 100 anos de trabalho ininterruptos do grupo é Sérgio Rosa, um dos integrantes da formação atual e filho de um dos fundadores do Demônios da Garoa, Arnaldo Rosa. Atualmente, dois filhos de Sérgio, Ricardo e Sérgio Júnior, também fazem parte da empreitada.

"Trabalhamos para levar a bandeira da música popular brasileira para frente. É um dever da juventude também, porque o nosso maior desafio é agradar ao jovem. Se não tivéssemos agradado a rapaziada ao longo de todas essas décadas, a história do grupo já teria terminado", destaca Sérgio, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

O músico, que aprendeu a tocar pandeiro e afoxé com o tio Cláudio e com o pai Arnaldo, lembra que a legião de fãs do grupo mais tradicional do samba paulistano vai se renovando, o que é motivo de muita alegria para os atuais integrantes.

"Muitos dos admiradores do grupo da época dos anos 1950 já subiram a escada, já faleceram, estão do outro lado. É muito gratificante ver três, às vezes quatro gerações nos shows. Vez ou outra vemos gente com filhos e netos nas apresentações. Isso é um dos combustíveis que mantêm nosso ânimo, para que não paremos esse trabalho", diz Sérgio.

REPERTÓRIO

O show trazido à Capital é o da turnê em comemoração aos 75 anos do grupo. Segundo Sérgio, a apresentação está repleta de novidades  algumas delas mantidas em surpresa pelos integrantes. O primeiro show da tour foi feito há poucos meses, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com participações especiais como Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Paula Lima.

"Temos muita coisa nova nessa turnê. Além disso, já é a terceira vez que vamos participar do Botecão. É muito gratificante, uma satisfação muito grande, porque sempre fomos recebidos com muito carinho pelo público de Vitória", declara.

Sérgio também promete tocar junto com os companheiros clássicos inesquecíveis como Trem das Onze, "Saudosa Maloca", "Samba do Arnesto", "As Mariposa" e "Tiro Ao Álvaro". "Não tem jeito, são os grandes sucessos e o pessoal cobra. Gostamos muito de lembrar esses clássicos", conclui o músico.

SERVIÇO

Botecão

8 de junho (sexta)

Atrações: Demônios da Garoa e Jorge Aragão. Abertura dos portões às 17h.

9 de junho (sábado)

Atrações: Fundo de Quintal e Péricles. Abertura dos portões às 14h.

Onde: Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória.

Ingressos: R$ 90 (inteira/1º lote), R$ 45 (meia/1º lote), R$ 40 (promocional/sócios Álvares Cabral). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto na compra de até dois ingressos (sobre o valor da inteira).