Demônios da Garoa abrem primeiro dia do Botecão, em Vitória

A tão aguardada festa de encerramento do festival gastronômico Roda de Boteco, o Botecão, começa nesta sexta-feira (8), com os shows do lendário grupo Demônios da Garoa e do cantor Jorge Aragão. No sábado (9), a festa fica por conta dos cariocas do Fundo de Quintal e do cantor Péricles. Os bares e botecos vencedores do concurso serão anunciados no segundo dia de festa.
A primeira atração a subir ao palco na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, é o grupo mais antigo ainda em atividade no país: Demônios da Garoa. O registro foi feito no Guinness Book brasileiro ainda em 1994. Hoje, com 75 anos de banda, os sambistas trabalham com outra meta: o centenário.
Quem garante o anseio pelos 100 anos de trabalho ininterruptos do grupo é Sérgio Rosa, um dos integrantes da formação atual e filho de um dos fundadores do Demônios da Garoa, Arnaldo Rosa. Atualmente, dois filhos de Sérgio, Ricardo e Sérgio Júnior, também fazem parte da empreitada.
"Trabalhamos para levar a bandeira da música popular brasileira para frente. É um dever da juventude também, porque o nosso maior desafio é agradar ao jovem. Se não tivéssemos agradado a rapaziada ao longo de todas essas décadas, a história do grupo já teria terminado", destaca Sérgio, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.
O músico, que aprendeu a tocar pandeiro e afoxé com o tio Cláudio e com o pai Arnaldo, lembra que a legião de fãs do grupo mais tradicional do samba paulistano vai se renovando, o que é motivo de muita alegria para os atuais integrantes.
"Muitos dos admiradores do grupo da época dos anos 1950 já subiram a escada, já faleceram, estão do outro lado. É muito gratificante ver três, às vezes quatro gerações nos shows. Vez ou outra vemos gente com filhos e netos nas apresentações. Isso é um dos combustíveis que mantêm nosso ânimo, para que não paremos esse trabalho", diz Sérgio.
REPERTÓRIO
O show trazido à Capital é o da turnê em comemoração aos 75 anos do grupo. Segundo Sérgio, a apresentação está repleta de novidades algumas delas mantidas em surpresa pelos integrantes. O primeiro show da tour foi feito há poucos meses, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com participações especiais como Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Paula Lima.
"Temos muita coisa nova nessa turnê. Além disso, já é a terceira vez que vamos participar do Botecão. É muito gratificante, uma satisfação muito grande, porque sempre fomos recebidos com muito carinho pelo público de Vitória", declara.
Sérgio também promete tocar junto com os companheiros clássicos inesquecíveis como Trem das Onze, "Saudosa Maloca", "Samba do Arnesto", "As Mariposa" e "Tiro Ao Álvaro". "Não tem jeito, são os grandes sucessos e o pessoal cobra. Gostamos muito de lembrar esses clássicos", conclui o músico.
SERVIÇO
Botecão
8 de junho (sexta)
Atrações: Demônios da Garoa e Jorge Aragão. Abertura dos portões às 17h.
9 de junho (sábado)
Atrações: Fundo de Quintal e Péricles. Abertura dos portões às 14h.
Onde: Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 2100, Bento Ferreira, Vitória.
Ingressos: R$ 90 (inteira/1º lote), R$ 45 (meia/1º lote), R$ 40 (promocional/sócios Álvares Cabral). Assinantes de A GAZETA têm 60% de desconto na compra de até dois ingressos (sobre o valor da inteira).
Informações: (27) 3327-2200.