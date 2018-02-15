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MÚSICA

Demi Lovato anuncia quatro shows no Brasil no mês de abril

Apresentações serão em São Paulo, Recife e Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2018 às 15:59

Publicado em 15 de Fevereiro de 2018 às 15:59

Demi Lovato, cantora Crédito: Demi Lovato / Instagram
A cantora Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira, 15, que vai retornar ao Brasil em abril para uma série de shows com a sua nova turnê, "Tell Me You Love Me", que divulga o seu mais recente álbum, que leva o mesmo título, lançado no ano passado.
O primeiro show da turnê em solo brasileiro será em São Paulo, no dia 15 de abril. Em seguida, a cantora se apresenta em Recife, no dia 17, e em Fortaleza no dia 19. O último show no País será no dia 21 de abril, no Rio de Janeiro.
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Até o momento, ainda não foram revelados os preços e mais detalhes sobre os shows. A última vinda de Demi Lovato ao Brasil ocorreu em 2017, quando participou do festival VillaMix, em Goiânia (GO).

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