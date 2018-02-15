Demi Lovato anuncia quatro shows no Brasil no mês de abril

Demi Lovato, cantora Crédito: Demi Lovato / Instagram

A cantora Demi Lovato anunciou nesta quinta-feira, 15, que vai retornar ao Brasil em abril para uma série de shows com a sua nova turnê, "Tell Me You Love Me", que divulga o seu mais recente álbum, que leva o mesmo título, lançado no ano passado.

O primeiro show da turnê em solo brasileiro será em São Paulo, no dia 15 de abril. Em seguida, a cantora se apresenta em Recife, no dia 17, e em Fortaleza no dia 19. O último show no País será no dia 21 de abril, no Rio de Janeiro.