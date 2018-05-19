Deadpool retorna ainda mais surtado em sequência

Deadpool 2 Crédito: Fox

O primeiro filme do mercenário tagarela, também conhecido como Deadpool, demorou cerca de 11 anos para ser feito, tendo o projeto recusado pela Fox diversas vezes. E com sua execrável aparição no filme X-Men Origens: Wolverine parecia que o personagem seria esquecido na grande geladeira de Hollywood para sempre.

Porém, o jogo mudou quando um vídeo teste de bastidores do personagem vazou e bombou na internet. Após esse acontecimento, a Fox surpreendeu os fãs e confirmou que finalmente produziria o longa do personagem, com um orçamento modesto  58 milhões de dólares.

Deadpool chegou aos cinemas em fevereiro de 2016 e, ao contrário de todas as expectativas, foi um enorme sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria, faturando mais de 780 milhões de dólares mundialmente. Dois anos depois de todo esse sucesso, o segundo filme da franquia finalmente acaba de estrear nas telonas. O longa pode não ser melhor que o primeiro, mas o personagem continua subversivo e engraçado.

O FILME

Deadpool 2 é dirigido por David Leitch, diretor de Atômica e co-diretor do primeiro John Wick, que mostra mais uma vez sua experiência o como ex-dublê na hora de trabalhar as sequências de ação. As cenas, além de serem bem costuradas com a comédia, são bem coreografadas, com um bom uso de câmera lenta e sem um excesso de computação gráfica (pelo menos até o ato final).

Mas o filme traz um problema remanescente dos anteriores: a dificuldade de desenvolver uma narrativa coesa. Leitch intercala momentos dramáticos com cenas cômicas que podem funcionar separadamente, mas no contexto geral, acabam deixando a trama narrativamente inconsistente.

Entretanto, na transição do primeiro ato para o segundo ato, o longa se encontra, ficando, após um desdobramento, imprevisível, algo não muito comum no gênero. O mérito é também do roteiro, que é sagaz e subversivo, deixando todos os elementos do filme a favor do humor, dando espaço para diversas piadas e referências metalinguísticas à cultura pop (não vamos citar para não estragar a surpresa).

Apesar desse ponto positivo, o roteiro traz problemas comuns em sequências de comédias, que é a repetição de algumas piadas emblemáticas presentes no primeiro longa. Algumas simplesmente não funcionam quando repetidas.

Outro problema no é o excesso de computação gráfica no final, deixando as cenas, em parte, plastificadas. O roteiro até tenta justificar essas sequências com uma piada metalinguística, porém não tem efeito.

ELENCO





Em relação às atuações, Ryan Reynolds continua excelente como Deadpool: ele é carismático, engraçado e extremamente acessível ao público. Já Josh Brolin, que mandou muito bem como Thanos em Vingadores: Guerra Infinita, é imponente como Cable, mas tem pouco desenvolvimento com seu novo vilão, não mostrando o melhor que o personagem tem a oferecer.

Zazie Beetz como Domino é encantadora e o filme brinca bem com o absurdo de seus poderes, deixando suas cenas, além de memoráveis, divertidas. Já Morena Baccarin figura pouco como Vanessa, mas sua presença é sentida durante quase todo o filme. Além destes, há novos personagens na história, além do retorno de alguns do primeiro longa.