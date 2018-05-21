'Deadpool 2' arrecada R$ 1 bilhão em seu fim de semana de estreia

Deadpool Crédito: Fox

O segundo filme da franquia Deadpool estreou arrecadando US$ 125 milhões (R$ 467 milhões) nos EUA em seu primeiro fim de semana. Apesar de liderar as bilheterias no país, superando Vingadores: Guerra Infinita, que estava no topo nas últimas três semanas, Deadpool 2 não arrecadou o suficiente para superar seu antecessor.

Deadpool (2016) fez a maior abertura da história para um filme com censura para 17 anos nos EUA, US$ 132,4 milhões (R$ 494 milhões). Também protagonizado por Ryan Reynolds, Deadpool 2 garantiu o segundo melhor fim de semana de estreia da 20th Century Fox, detentora dos direitos do anti-herói da Marvel nos cinemas.