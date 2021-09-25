De "Touro Ferdinando" a "Han Solo": sucessos de bilheteria estreiam na TV Globo

"Han Solo", "Touro Ferdinando" e "Extraordinário" serão exibidos na TV Globo Crédito: Montagem/Divulgação

A TV Globo fez uma seleção de filmes especial para os próximos dias. Títulos de sucesso e alguns inéditos na TV aberta serão exibidos até quarta-feira (29). A programação começa neste sábado, dia 25, com a aventura da Disney 'Mogli - O Menino Lobo', na ‘Sessão de Sábado’.

Baseado no romance 'O Livro da Selva', de Rudyard Kipling, o filme de Jon Favreau gira em torno do jovem Mogli, garoto de origem indiana que foi criado por lobos em plena selva, contando apenas com a companhia do urso Baloo e da pantera negra Bagheera, sem nenhum contato com humanos. O menino é amado pelos animais, mas visto como uma ameaça pelo temido tigre Shere Khan, que está decidido a matá-lo. Com a família de lobos ameaçada, Mogli decide se afastar. No elenco, Neel Sethi, Scarlett Johansson, Ben Kingsley e Idris Elba, entre outros. Com ótima recepção por parte da crítica e do público, o filme foi uma das melhores bilheterias mundiais de 2016 e ganhou o Oscar De Melhores Efeitos Visuais em 2017.

À noite, o ‘Supercine’ chega para divertir com 'Vizinhos 2', estrelado por Seth Rogen, Zac Efron e Rose Byrne. Com um novo bebê a caminho, Mac (Seth Rogen) e Kelly Radner (Rose Byrne) decidem vender a casa e mudar-se para o subúrbio. Entretanto, uma nova fraternidade, mais estrondosa que seus antigos vizinhos, assume a casa ao lado. Liderada por Shelby (Chloë Grace Moretz), as meninas do Kappa Nu pretendem mostrar que sabem fazer uma festa bem melhor que os meninos. A fim de que a paz na vizinhança seja restaurada e a venda de sua casa concretizada, Mac e Kelly convocam sua arma secreta: Teddy (Zac Efron). Assim como o primeiro filme, lançado em 2014 e também dirigido por Nicholas Stoller, 'Vizinhos 2' obteve sucesso de bilheteria e foi bem recebido pela crítica especializada no ano de 2016.

No domingo, 26, toda a família irá se entreter com a animação 'Touro Ferdinando', lançada em 2017 e ainda inédita na TV aberta. Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com os outros. À medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o melhor animal para touradas em Madri, Ferdinando é selecionado acidentalmente. Baseado no livro infantil 'Ferdinando, o Touro' de Munro Leaf, 'Touro Ferdinando' tem direção do brasileiro Carlos Saldanha, responsável por animações de sucesso como as franquias 'A Era do Gelo' e 'Rio'.

À noite, o ‘Domingo Maior’ traz aventura, ação e ficção científica em 'Maze Runner: Prova de Fogo'. O filme é a sequência de ‘Maze Runner: Correr ou Morrer’, uma adaptação do segundo livro da série escrita por James Dashner. Com direção de Wes Ball, o elenco tem como principais nomes Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Patricia Clarkson, Aidan Gillen, Jacob Lofland, Rosa Salazar e Giancarlo Esposito. Na história, após escapar do labirinto, Thomas (Dylan O'Brien) e os garotos que o acompanharam em sua fuga da Clareira precisam, agora, enfrentar uma realidade bem diferente: a superfície da Terra foi queimada pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas Cranks, que desejam devorá-los vivos.

Na sequência, o 'Cinemaço' exibe 'Sabotagem', longa de ação e suspense protagonizado por Arnold Schwarzenegger. No filme de David Ayer, membros de uma força tarefa de elite da agência antidrogas dos Estados Unidos roubam o quartel general de um cartel de drogas. A situação se complica quando eles começam a morrer pouco a pouco. Sam Worthington, Olivia Williams, Josh Holloway e Mireille Enos também integram o elenco.

Na segunda-feira, 27, é dia de Star Wars na 'Tela Quente'! Lançado em 2018, 'Han Solo: Uma História Star Wars' é o segundo título na série de antologias do universo Star Wars após 'Rogue One: A Star Wars Story', de 2016. Dirigido por Ron Howard, o filme é estrelado por Alden Ehrenreich como Solo, ao lado de Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Ponte e Joonas Suotamo.

O filme se passa dez anos antes dos acontecimentos em Star Wars e explora as primeiras aventuras de Han Solo e Chewbacca, incluindo o personagem Lando Calrissian. Em dificuldade financeira, o piloto Han Solo (Alden Ehrenreich) e sua namorada Qi'ra (Emilia Clarke) buscam algum trabalho. Eles conseguem pôr as mãos em uma substância valiosa, mas perigosa, que acaba levando à perseguição do Império e à separação entre os dois. Preocupado, Han usa toda a sua esperteza para se infiltrar num plano arriscado, mas que pode render a oportunidade de voltar à terra natal e reencontrar a sua amada. Caso ele falhe, vai ter que prestar contas ao perigoso Dryden Vos (Paul Bettany). No caminho, o piloto encontra parceiros importantes, como Chewbacca (Joonas Suotamo) e Lando Calrissian (Donald Glover), o proprietário original da Millennium Falco.

Sucesso de bilheteria, arrecadando quase 400 milhões de dólares, 'Han Solo: Uma História Star Wars' recebeu críticas favoráveis, destacando-se as performances do elenco, em especial de Alden Ehrenreich e Donald Glover, os efeitos visuais e as sequências de ação.

Na quarta-feira, 29, o 'Cinema Especial' traz mais um filme imperdível. 'Extraordinário', estrelado por Julia Roberts, Jacob Tremblay e Owen Wilson, retrata com muita sensibilidade a trajetória de vida de um garoto que nasceu com deformação facial. No filme de Stephen Chbosky, Auggie (Jacob Tremblay) frequentará a escola pela primeira vez aos 10 anos e precisará lidar com a sensação constante de ser observado e avaliado por todos à sua volta. O elenco também conta com Izabela Vidovic.