Apresentadoras são retiradas de programa ao vivo após diagnóstico de Covid

Apresentadoras do programa The View, Whoopi Goldberg, Sara Haines, Joy Behar e Sunny Crédito: Instagram/theviewabc

Duas das quatro co-apresentadoras do talk show The View (ABC) descobriram que contraíram o vírus da Covid-19 no programa nesta sexta-feira (24). Ana Navarro e Sunny Hostin foram retiradas do estúdio antes de uma entrevista agendada com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, 56.

Navarro, que faz apresentações esporadicamente, e Hostin iriam iniciar o programa ao lado de Joy Behar e Sara Haines, mas foram convidadas a se retirar após o primeiro intervalo comercial. Posteriormente, Behar explicou que as duas apresentadoras haviam recebido testes positivos de Covid-19 e não retornariam.

O fato atrasou a entrevista com Harris, que deveria ocupar a maior parte do programa. As apresentadoras remanescentes pediram então para o público participar e fazer perguntas para elas, enquanto o programa buscava uma maneira para Harris fazer as entrevistas nos bastidores e não vir para o estúdio.

Questionada sobre quais momentos de sua carreira na televisão se destacaram, Behar afirmou "este". "Este definitivamente... Quero dizer, uma coisa sobre trabalhar na televisão é que nunca há um momento de tédio", completou a apresentadora.

Nas redes sociais, telespectadores e internautas comentaram sobre o ocorrido. "Joy Behar segurando as pontas com o programa no ar", escreveu uma. "Uau, Sunny e Ana foram diagnosticadas com Covid-19. Espero que elas estejam bem", completou outra.

Joy Behar segurando as pontas com o programa no ar #TheView — indy (@team49th) September 24, 2021

"Sunny e Ana receberam diagnóstico positivo no dia da visita da vice-presidente? Orações para cura, senhoras! The View está nos mostrando em tempo real o quão crítico é ter testes de Covid. Precisamos manter a vice-presidente segura, é claro, e manter o público seguro também", pontuou outra.