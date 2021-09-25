Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eita

Apresentadoras são retiradas de programa ao vivo após diagnóstico de Covid

Ana Navarro e Sunny Hostin iriam entrevistar Kamala Harris
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 set 2021 às 11:01

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 11:01

Apresentadoras do programa The View, Whoopi Goldberg, Sara Haines, Joy Behar e Sunny
Apresentadoras do programa The View, Whoopi Goldberg, Sara Haines, Joy Behar e Sunny Crédito: Instagram/theviewabc
Duas das quatro co-apresentadoras do talk show The View (ABC) descobriram que contraíram o vírus da Covid-19 no programa nesta sexta-feira (24). Ana Navarro e Sunny Hostin foram retiradas do estúdio antes de uma entrevista agendada com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, 56.
Navarro, que faz apresentações esporadicamente, e Hostin iriam iniciar o programa ao lado de Joy Behar e Sara Haines, mas foram convidadas a se retirar após o primeiro intervalo comercial. Posteriormente, Behar explicou que as duas apresentadoras haviam recebido testes positivos de Covid-19 e não retornariam.
O fato atrasou a entrevista com Harris, que deveria ocupar a maior parte do programa. As apresentadoras remanescentes pediram então para o público participar e fazer perguntas para elas, enquanto o programa buscava uma maneira para Harris fazer as entrevistas nos bastidores e não vir para o estúdio.

Veja Também

Com Covid, Pyong Lee fica em segundo e desfalca final do Ilha Record

Marília Mendonça testa positivo para Covid-19 e cancela show

Erasmo Carlos celebra alta e anuncia no Instagram: 'Gente, eu venci a Covid'

Questionada sobre quais momentos de sua carreira na televisão se destacaram, Behar afirmou "este". "Este definitivamente... Quero dizer, uma coisa sobre trabalhar na televisão é que nunca há um momento de tédio", completou a apresentadora.
Nas redes sociais, telespectadores e internautas comentaram sobre o ocorrido. "Joy Behar segurando as pontas com o programa no ar", escreveu uma. "Uau, Sunny e Ana foram diagnosticadas com Covid-19. Espero que elas estejam bem", completou outra.
"Sunny e Ana receberam diagnóstico positivo no dia da visita da vice-presidente? Orações para cura, senhoras! The View está nos mostrando em tempo real o quão crítico é ter testes de Covid. Precisamos manter a vice-presidente segura, é claro, e manter o público seguro também", pontuou outra.
Na conta oficial do programa no Instagram, foi compartilhado um vídeo onde Kamala Harris comenta sobre o ocorrido. "Sunny [Hostin] e Ana [Navarro] são mulheres fortes e sei que estão bem, mas isso também fala sobre o fato de que elas estão vacinadas e as vacinas realmente fazem toda a diferença, porque de outra forma estaríamos preocupados com a hospitalização ou o pior", pontuou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados