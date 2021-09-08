Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Marília Mendonça testa positivo para Covid-19 e cancela show

Artista, que já tomou a primeira dose da vacina, está isolada e com sintomas leves, segundo equipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 set 2021 às 16:53

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 16:53

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Marília Mendonça testou positivo para covid-19 e teve que cancelar um show que seria realizado no sábado, 11, em São José dos Campos, no Estado de São Paulo. A informação foi compartilhada pelos realizadores do show.
No Instagram, a página Oxigênio Eventos publicou na terça-feira, 7, que a cantora fez o exame na segunda-feira, 6. A apresentação teve que ser adiada para o dia 25 de setembro.
A assessoria de imprensa da sertaneja confirmou que ela contraiu o coronavírus e deu mais detalhes do atual estado de saúde da artista. "A informação é verdadeira. Marília já havia tomado a primeira dose da vacina e segue isolada com sintomas leves", afirmou a equipe.
Marília Mendonça ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.
Segundo a produção do show, os ingressos do evento continuam valendo para a próxima data.

Veja Também

Erasmo Carlos celebra alta e anuncia no Instagram: 'Gente, eu venci a Covid'

Seis integrantes do grupo de K-Pop Enhyphen testam positivo para Covid-19

Zezé Di Camargo e Luciano fazem show para vacinados contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marília Mendonça Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados