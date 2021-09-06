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Saúde

Seis integrantes do grupo de K-Pop Enhyphen testam positivo para Covid-19

Ni-Ki, Jungwon, Heeseung, Jay, Jake e Sunghoon estão em tratamento

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2021 às 10:10
Ni-Ki do grupo de K-Pop Enhypen testa positivo para Covid-19
Ni-Ki do grupo de K-Pop Enhypen testa positivo para Covid-19 Crédito: Instagram/@niki.enhypen.official
Ni-Ki, 15, do K-Pop Enhypen, testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada na noite deste sábado (4) pela Belift Lab, empresa responsável pelo grupo de K-Pop. Ele se junta Jungwon, Heeseung, Jay, Jake e Sunghoon que já haviam testado positivo para a doença, na quinta-feira (2)
Em comunicado, a empresa informou que Ni-Ki começou a sentir alguns sintomas como tosse na sexta-feira (3) e recebeu o resultado positivo no sábado . Ele já estava em isolamento devido aos outros cinco integrantes do grupo terem testado positivo para a doença.
A banda, que tem sete integrantes no total, começou a se isolar em quarentena preventiva no dia 26 de agosto, após um membro da equipe testar positivo para Covid-19.
Jake foi o primeiro a ter sintomas da doença no dia 29 de agosto. Ele e outros quatro receberam o diagnóstico positivo na segunda-feira (30), quando também foram transferidos para tratamento. Apenas Sunoo não testou positivo para a doença.
"É com muito arrependimento que oferecemos nossas desculpas aos fãs por essa notícia de mais um diagnóstico de um integrante depois de nosso último comunicado. Nossa empresa irá fazer de tudo para que os artistas se recuperem completamente", disse a empresa.
O grupo estava planejando lançar um novo álbum no final deste mês.

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