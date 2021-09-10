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Reality show

Com Covid, Pyong Lee fica em segundo e desfalca final do Ilha Record

Programa teve Any Borges como vencedora nesta quinta-feira (9)

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2021 às 10:50
O hinólogo e ex-BBB Pyong Lee
O hinólogo e ex-BBB Pyong Lee Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee
Um dos finalistas do Ilha Record, Pyong Lee testou positivo para Covid e não foi ao no estúdio da decisão do reality, ao lado de Sabrina Sato e os outros 12 participantes do programa. Com isso, Lee participou da transmissão ao vivo, pela internet.
Ele foi um dos protagonistas da primeira temporada e disputou o prêmio máximo da atração de R$ 500 mil com Any Borges, que saiu vencedora do reality. "Pyong Lee, você sabe que você jogou pra caramba, né? Mas não foi dessa vez. Xeque-mate em você", disse Any, debochando de Pyong, que em 2º lugar, faturou R$ 100 mil.
Mirella, a Gêmea Lacração não foi para a final do reality show, mas conquistou o coração do público. Ela ganhou o prêmio de R$ 250 mil por voto popular.
Com apresentação de Sabrina Sato, 40, o reality Ilha Record exilou 13 competidores em uma praia paradisíaca, onde tiveram que cumprir provas e desafios. A convivência foi marcada por divisão de grupos e muita discussão entre os participantes.
*Com informações da Folha de S. Paulo

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