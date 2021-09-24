Cinco produções brasileiras estão na final do Emmy Internacional

Cinco produções brasileiras foram anunciadas entre as finalistas do Emmy Internacional: Cercados, produção da Globo sobre o trabalho dos jornalistas no governo Bolsonaro durante a pandemia, concorre como Melhor Documentário.
Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem, produção realizada para a Netflix, disputa a categoria Melhor Programação Artística.
Já vencedora em outros anos na categoria, a Globo tem outra novela como finalista: Amor de Mãe, de Manuela Dias e José Luiz Villamarim, vai disputar com produções de Portugal, Cingapura e China.
A série Todas as Mulheres do Mundo, criada por Jorge Furtado e estrelada por Emílio Dantas, foi indicada como minissérie. Apesar de lançada em 2019 no streaming, a produção só foi inscrita nesta edição.
Diário de um Confinado, série escrita e interpretada por Bruno Mazzeo e dirigida por Joana Jabace, que gravaram em sua casa durante a pandemia, concorre na categoria de Programas Curtos.
A cerimônia de premiação acontece no dia 22 de novembro.
VEJA A LISTA DE FINALISTAS
- MELHOR PROGRAMAÇÃO DE ARTE
- Emicida - Amarelo: É Tudo Para Ontem - Netflix - Brasil
- Kubrick By Kubrick - Telemark / ARTE - França
- Kabuki Actors' Anguish - Is Entertainment Nonessential? - Fuji Television Network, Inc. / Kyodo Television, Ltd. - Japão
- Romeo and Juliet: Beyond Words - Footwork Films Ltd - Reino Unido
- MELHOR ATOR
- Roy Nik por Normali - Dori Media / HOT - Israel
- Nawazuddin Siddique por Serious Men - Bombay Fables / Cineraas Entertainment / Netflix - India
- Christian Tappán por El Robo del Siglo (The Great Heist) - Dynamo Producciones / Netflix - Colômbia
- David Tennant por Des - New Pictures / ITV - Reino Unido
- MELHOR ATRIZ
- Valeria Betucelli por El Cuaderno de Tomy - Pampa Films / Netflix - Argentina
- Ane Garabain por Patria - HBO Europe / Alea Media - Espanha
- Menna Shalaby por Every Week Has a Friday - Shahid / Meem / Film Factory - Egito
- Haley Squires in Adult Material - Fifty Fathoms - Reino Unido
- MELHOR COMÉDIA
- Call my Agent - Quarta temporada - Mon Voisin Productions / Mother Productions / France télévision / Netflix - França
- Motherland: Christmas Special - Merman Television / Twofour / Lionsgate - Reino Unido
- Promesas de Campaña - Foxtelecolombia / Claro Video - Colômbia
- Vir Das: For India - Weirdass Comedy / Netflix - Índia
- MELHOR DOCUMENTÁRIO
- Cercados - Globoplay / Globo Jornalismo - Brasil
- Hope Frozen: A Quest To Live Twice - 2050 Productions / Netflix - Tailândia
- They Call Me Babu - Pieter van Huystee Film - Países Baixos
- Toxic Beauty - White Pine Pictures - Canadá
- MELHOR SÉRIE DE DRAMA
- Aarya - Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group- Índia
- El Presidente - Gaumont / Amazon Studios - Chile
- Tehran - Donna and Shula Productions / Paper Plane Productions - Israel
- There She Goes - Season 2 - Merman Television - Reino Unido
- MELHOR PROGRAMA NÃO FALADO EM INGLÊS NA PROGRAMAÇÃO AMERICANA
- 21st Annual Latin Grammy Awards - The Latin Recording Academy / Univision
- A Tiny Audience - A Tiny Audience, LLCC
- Covid 19 Adaptarnos O Morir - WAPA
- Premio Lo Nuestro 2020 - Univision Network
- MELHOR PROGRAMA NÃO ROTEIRIZADO
- That's Love! - Shelte - Bélgica
- I-Land - CJ ENM / Studio Take One / Big Hit EntertainmentSouth Korea
- Quién es la Máscara? - Segunda temporada - Televisa / EndemolShine Boomdog - México
- The Masked Singer - Bandicoot Scotland / ITV - Reino Unido
- MELHOR SÉRIE DE CURTA
- Beirut 6:07 - Shahid / Imagic - Líbano
- Diário de Um Confinado - Globoplay - Brasil
- Gente Hablando - Segunda temporada - Set Màgic Audiovisual / Atresmedia
- INSiDE - Luminous Beast - Nova Zelândia
- MELHOR NOVELA
- Amor de Mãe - Globoplay - Brasil
- Quer o Destino - Plural Entertainment - Portugal
- The Song Of Glory - Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd / Croton Entertainment Co. Ltd / Oasis StudioPR - China
- A Quest To Heal - Mediacorp TV Singapore Pte Ltd - Singapura
- MELHOR FILME PARA TV OU MINISSÉRIE
- Atlantic Crossing - Cinenord / Beta Film / NRK - Noruega
- Des - New Pictures / ITV - Reino Unido
- It's Okay to Not Be Okay - Studio Dragon / Story TV / Goldmedalist - Coreia do Sul