Televisão

Cinco produções brasileiras estão na final do Emmy Internacional

Novela 'Amor de Mãe' e documentário sobre Emicida estão entre os indicados

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 12:56

Agência Estado

O elenco da novela Amor de Mãe: Lurdes (Regina Casé), Magno (Juliano Cazarré), Érica (Nanda Costa), Camila (Jéssica Ellen), Ryan (Thiago Martins), Danilo (Chay Suede), Sandro (Humberto Carrão) e Brenda (Clara Galinari) Crédito: Globo/João Cotta
Cinco produções brasileiras foram anunciadas entre as finalistas do Emmy Internacional: Cercados, produção da Globo sobre o trabalho dos jornalistas no governo Bolsonaro durante a pandemia, concorre como Melhor Documentário.
Emicida: Amarelo - É Tudo Pra Ontem, produção realizada para a Netflix, disputa a categoria Melhor Programação Artística.
Já vencedora em outros anos na categoria, a Globo tem outra novela como finalista: Amor de Mãe, de Manuela Dias e José Luiz Villamarim, vai disputar com produções de Portugal, Cingapura e China.
A série Todas as Mulheres do Mundo, criada por Jorge Furtado e estrelada por Emílio Dantas, foi indicada como minissérie. Apesar de lançada em 2019 no streaming, a produção só foi inscrita nesta edição.
Diário de um Confinado, série escrita e interpretada por Bruno Mazzeo e dirigida por Joana Jabace, que gravaram em sua casa durante a pandemia, concorre na categoria de Programas Curtos.
A cerimônia de premiação acontece no dia 22 de novembro.

VEJA A LISTA DE FINALISTAS

  • MELHOR PROGRAMAÇÃO DE ARTE
  • Emicida - Amarelo: É Tudo Para Ontem - Netflix - Brasil
  • Kubrick By Kubrick - Telemark / ARTE - França
  • Kabuki Actors' Anguish - Is Entertainment Nonessential? - Fuji Television Network, Inc. / Kyodo Television, Ltd. - Japão
  • Romeo and Juliet: Beyond Words - Footwork Films Ltd - Reino Unido

  • MELHOR ATOR
  • Roy Nik por Normali - Dori Media / HOT - Israel
  • Nawazuddin Siddique por Serious Men - Bombay Fables / Cineraas Entertainment / Netflix - India
  • Christian Tappán por El Robo del Siglo (The Great Heist) - Dynamo Producciones / Netflix - Colômbia
  • David Tennant por Des - New Pictures / ITV - Reino Unido

  • MELHOR ATRIZ
  • Valeria Betucelli por El Cuaderno de Tomy - Pampa Films / Netflix - Argentina
  • Ane Garabain por Patria - HBO Europe / Alea Media - Espanha
  • Menna Shalaby por Every Week Has a Friday - Shahid / Meem / Film Factory - Egito
  • Haley Squires in Adult Material - Fifty Fathoms - Reino Unido

  • MELHOR COMÉDIA
  • Call my Agent - Quarta temporada - Mon Voisin Productions / Mother Productions / France télévision / Netflix - França
  • Motherland: Christmas Special - Merman Television / Twofour / Lionsgate - Reino Unido
  • Promesas de Campaña - Foxtelecolombia / Claro Video - Colômbia
  • Vir Das: For India - Weirdass Comedy / Netflix - Índia

  • MELHOR DOCUMENTÁRIO
  • Cercados - Globoplay / Globo Jornalismo - Brasil
  • Hope Frozen: A Quest To Live Twice - 2050 Productions / Netflix - Tailândia
  • They Call Me Babu - Pieter van Huystee Film - Países Baixos
  • Toxic Beauty - White Pine Pictures - Canadá

  • MELHOR SÉRIE DE DRAMA
  • Aarya - Ram Madhvani Films / Endemol Shine Group- Índia
  • El Presidente - Gaumont / Amazon Studios - Chile
  • Tehran - Donna and Shula Productions / Paper Plane Productions - Israel
  • There She Goes - Season 2 - Merman Television - Reino Unido

  • MELHOR PROGRAMA NÃO FALADO EM INGLÊS NA PROGRAMAÇÃO AMERICANA
  • 21st Annual Latin Grammy Awards - The Latin Recording Academy / Univision
  • A Tiny Audience - A Tiny Audience, LLCC
  • Covid 19 Adaptarnos O Morir - WAPA
  • Premio Lo Nuestro 2020 - Univision Network

  • MELHOR PROGRAMA NÃO ROTEIRIZADO
  • That's Love! - Shelte - Bélgica
  • I-Land - CJ ENM / Studio Take One / Big Hit EntertainmentSouth Korea
  • Quién es la Máscara? - Segunda temporada - Televisa / EndemolShine Boomdog - México
  • The Masked Singer - Bandicoot Scotland / ITV - Reino Unido
  • MELHOR SÉRIE DE CURTA
  • Beirut 6:07 - Shahid / Imagic - Líbano
  • Diário de Um Confinado - Globoplay - Brasil
  • Gente Hablando - Segunda temporada - Set Màgic Audiovisual / Atresmedia
  • INSiDE - Luminous Beast - Nova Zelândia

  • MELHOR NOVELA
  • Amor de Mãe - Globoplay - Brasil
  • Quer o Destino - Plural Entertainment - Portugal
  • The Song Of Glory - Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd / Croton Cultural Media Co., Ltd / Croton Entertainment Co. Ltd / Oasis StudioPR - China
  • A Quest To Heal - Mediacorp TV Singapore Pte Ltd - Singapura

  • MELHOR FILME PARA TV OU MINISSÉRIE
  • Atlantic Crossing - Cinenord / Beta Film / NRK - Noruega
  • Des - New Pictures / ITV - Reino Unido
  • It's Okay to Not Be Okay - Studio Dragon / Story TV / Goldmedalist - Coreia do Sul

