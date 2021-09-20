Emmy 2021 tem 'The Crown' e 'Ted Lasso' como destaques entre os vencedores

Emmy 2021: o elenco e a produção da série "Ted Lasso" posam para foto Crédito: Reuters/Folhapress

A 73ª edição do prêmio Emmy ocorreu na noite do domingo, 19, em Los Angeles. Em 2021, The Crown e Ted Lasso dominaram a lista de vencedores sendo, respectivamente, a melhor série de drama e a melhor série de comédia. O Gambito da Rainha foi escolhida como melhor minissérie.

The Crown, da Netflix, que retrata histórias inspiradas na família real do Reino Unido, emplacou todas as categorias de atuação em séries de drama, com melhor ator (Josh O'Connor), atriz (Olivia Colman), ator coadjuvante (Tobias Menzies) e atriz coadjuvante (Gillian Anderson).

Já Ted Lasso, série de humor envolvendo o mundo do futebol, da Apple TV+, contou com os prêmios de melhor ator (Jason Sudeikis), ator coadjuvante (Brett Goldstein) e atriz coadjuvante (Hannah Waddingham) dentro da categoria, cuja estatueta de melhor atriz ficou para Jean Smart, de Hacks - que ainda levou o melhor roteiro e a melhor direção em séries de comédia.

Mesmo com a citação de Frank Scherma, CEO da Television Academy, à importância da diversidade durante sua fala na cerimônia, nenhuma pessoa negra foi premiada nas principais categorias de atuação.

Na disputa entre os serviços de streaming, a Netflix ficou com nove premiações, à frente da Apple TV+, com quatro, e HBO Max, com três. O Disney+ ganhou a categoria de melhor especial de variedade gravado com Hamilton.

The Handmaid's Tale, indicada a 21 categorias (incluindo prêmios técnicos, anunciados na última semana) tornou-se a maior "perdedora" em uma única edição do Emmy, sem conquistar nenhuma estatueta em 2021. The Mandalorian, série da Disney+ ligada ao universo Star Wars, também não teve grande sorte.

Michael K. Williams, ator que foi encontrado morto em seu apartamento no último dia 6 de setembro, já após o encerramento das votações, não conseguiu vencer de forma póstuma o prêmio para o qual era um dos cotados, a categoria de Melhor ator coadjuvante em série dramática, por sua atuação como Montrose Freeman em Lovecraft Country.

Uma declaração do ator foi usada como homenagem durante o encerramento da sessão In Memoriam. MJ Rodriguez, de Pose, também não conseguiu se tornar a primeira mulher trans a receber um Emmy na categoria de melhor atriz.

Debbie Allen recebeu o Governors Award em 2021 "em reconhecimento às suas numerosas contribuições ao meio televisivo através de várias formas criativas e suas atitudes filantrópicas ao redor do mundo".

John Oliver, do Last Week Tonight, recebeu os prêmios de melhor roteiro para programa de variedade, e melhor programa de variedade em talk show.

O tradicional humorístico Saturday Night Live, no ar desde 1975, ampliou seu recorde com novos prêmios.

Discursos

Entre os discursos, Michaela Coel, roteirista de I May Destroy You, dedicou seu prêmio aos sobreviventes de abuso sexual - crime do qual foi vítima e é retratado na produção.

Scott Frank, diretor de O Gambito da Rainha, fez uma das falas mais longas da noite. Com duas folhas de papel nas mãos, chegou a pedir à produção para reduzir o volume da música tocada para 'apressar' os vencedores mais falastrões por três ocasiões.

In Memoriam: Emmy Awards 2021

O Emmy 2021 também prestou a costumeira homenagem aos artistas que morreram desde a última edição do prêmio.

Em ordem de aparição foram homenageados as seguintes personalidades: Larry King, David L. Lander, Christopher Plummer, Willard Scott, Dawn Wells, George Segal, William Link, Anne Beatts, Charlie Robinson, Ned Beatty, Billie Hayes, Michael Apted, David Rodriguez, Walter C. Miller, Markie Post, Jamie Tarses, Herbert S. Schlosser, Lynn Stalmaster, Roy Christopher, Alex Trebek, Yaphet Kotto, Hal Holbrook, Gavin Macleod, Chuck Fries, William BlinnCharlie Hauck, Jeremy Stevens, Richard Gilliand, Dustin Diamond, Sonny Fox, Dorothea G. Petrie, Allan Burns, John Sacret Young, Marc Wilmore, Norm Crosby, Helen McCrory, Jackie Mason, Charles Grodin, Conchata Ferrell, Olympia Dukakis, Jessica Walter, Cicely Tyson, Clarence Williams, Ed Asner, Cloris Leachman, Paul Mooney, Biz Markie, Norm MacDonald e Michael K. Williams.

Confira abaixo a lista com os vencedores do prêmio Emmy em 2021 nas principais categorias

Melhor série de comédia

Ted Lasso





Melhor ator em série de comédia



Jason Sudeikis (Ted Lasso)





Melhor atriz em série de comédia



Jean Smart (Hacks)





Melhor atriz coadjuvante em série de comédia



Hannah Waddingham (Ted Lasso)





Melhor ator coadjuvante em série de comédia



Brett Goldstein (Ted Lasso)



Melhor série de drama

The Crown





Melhor ator em série de drama



Josh O'Connor (The Crown)





Melhor atriz em série de drama



Olivia Colman (The Crown)





Melhor ator coadjuvante em série dramática



Tobias Menzies (The Crown)





Melhor atriz coadjuvante em série dramática



Gillian Anderson (The Crown)



Melhor minissérie

O Gambito da Rainha





Melhor atriz em minissérie ou filme para TV



Kate Winslet (Mare of Easttown)





Melhor ator em minissérie ou filme para TV



Ewan McGregor (Halston)





Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV



Evan Peters (Mare of Easttown)





Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV



Julianne Nicholson (Mare of Easttown)



Melhor roteiro para programa de variedades

Last Week Tonight with John Oliver





Melhor programa de variedades de talk show



Last Week Tonight with John Oliver





Melhor programa de variedades em esquetes



Saturday Night Live





Melhor reality show de competição



RuPaul's Drag Race





Roteiro em série de drama



Peter Morgan (The Crown - Episódio War)

