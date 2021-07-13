Emmy anuncia os indicados de sua edição de 2021; confira a lista

A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (13) os indicados à 73ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria de televisão e streaming americana.
A atual edição do Emmy marca a estreia de novos streamings na premiação --HBO Max e Peacock, serviço da NBCUniversal indisponível no Brasil.
Na edição passada do Emmy, a Netflix bateu recorde com 160 indicações em um mesmo ano, embora tenha sido "Watchmen", da HBO, a produção mais lembrada, com 26 nomeações. Na noite de premiação, a emissora americana acabou superando o gigante do streaming --foram 30 conquistas contra 21.
Marcada para o dia 19 de setembro, a cerimônia de premiação acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, e terá um público limitado presente na noite de gala, formado por alguns indicados e seus acompanhantes. No ano passado, por causa da pandemia, a festa foi virtual. Cedric the Entertainer, humorista e ator da sitcom "The Neighborhood", será o apresentador.
Confira, abaixo, a lista de indicados nas principais categorias. A lista completa está disponível no site do Emmy.
SÉRIE DRAMÁTICA
- "The Boys" (Amazon Prime Video")
- "Bridgerton" (Netflix)
- "The Crown" (Netflix)
- "O Conto da Aia" (Hulu)
- "Lovecraft Country" (HBO)
- "The Mandalorian" (Disney+)
- "Pose" (FX)
- "This Is Us" (NBC)
ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA
- Billy Porter (“Pose”)
- Jonathan Majors (“Lovecraft Country”)
- Sterling K. Brown (“This Is Us)”
- Josh O’Connor (“The Crown”)
- Regé-Jean Page (“Bridgerton”)
- Matthew Rhys (“Perry Mason”)
ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA
- Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”)
- Mj Rodriguez (“Pose”)
- Elisabeth Moss (“O Conto da Aia”)
- Emma Corrin (“The Crown”)
- Olivia Colman (“The Crown”)
- Uzo Aduba (“Em Terapia”)
ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA
- Tobias Menzies (“The Crown”)
- O-T Fagbenle (“O Conto da Aia”)
- Max Minghella (“O Conto da Aia”)
- Bradley Whitford (“O Conto da Aia”)
- Michael K. Williams (“Lovecraft Country”)
- Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”)
- John Lithgow (“Perry Mason”)
- Chris Sullivan (“This Is Us”)
ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA
- Gillian Anderson (“The Crown”)
- Helena Bonham Carter (“The Crown”)
- Emerald Fennell (“The Crown”)
- Madeline Brewer (“O Conto da Aia”)
- Yvonne Strahovski (“O Conto da Aia”)
- Ann Dowd (“O Conto da Aia”)
- Samira Wiley (“O Conto da Aia”)
- Aunjanue Ellis (“Lovecraft Country”)
ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DRAMÁTICA
- Don Cheadle ("Falcão e o Soldado Invernal")
- Charles Dance ("The Crown")
- Timothy Olyphant ("The Mandalorian")
- Courtney B. Vance ("Lovecraft Country")
- Carl Weathers ("The Mandalorian")
ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE DRAMÁTICA
- Alexis Bledel ("O Conto da Aia")
- Claire Foy ("The Crown")
- Mckenna Grace ("O Conto da Aia")
- Sophie Okonedo ("Racthed")
- Phylicia Rashad ("This Is Us")
SÉRIE DE COMÉDIA
- “Ted Lasso” (Apple TV+)
- “Pen15” (Hulu)
- “O Método Kominsky” (Netflix)
- “The Flight Attendant” (HBO Max)
- “Black-ish” (ABC)
- “Hacks” (HBO Max)
- “Cobra Kai” (Netflix)
- “Emily em Paris” (Netflix)
ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)
- Michael Douglas (“O Método Kominsky”)
- Anthony Anderson (“Black-ish”)
- William H. Macy (“Shameless”)
- Kenan Thompson (“Kenan”)
ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Aidy Bryant ("Shrill")
- Allison Janney, (“Mom”)
- Jean Smart (“Hacks”)
- Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)
- Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)
ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Brett Goldstein (“Ted Lasso”)
- Brendan Hunt (“Ted Lasso”)
- Nick Mohammed (“Ted Lasso”)
- Jeremy Swift (“Ted Lasso”)
- Carl Clemons-Hopkins (“Hacks”)
- Paul Reiser (“O Método Kominsky”)
- Kenan Thompson (“Saturday Night Live”)
- Bowen Yang (“Saturday Night Live”)
ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Rosie Perez (“The Flight Attendant”)
- Hannah Einbinder (“Hacks”)
- Aidy Bryant (“Saturday Night Live”)
- Kate McKinnon (“Saturday Night Live”)
- Cecily Strong (“Saturday Night Live”)
- Juno Temple (“Ted Lasso”)
- Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)
ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Alex Baldwin ("Saturday Night Live")
- Dave Chappelle ("Saturday Night Live")
- Daniel Kaluuya ("Saturday Night Live")
- Daniel Levy ("Saturday Night Live")
- Morgan Freeman ("O Método Kominsky")
ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE DE COMÉDIA
- Maya Rudolph ("Saturday Night Live")
- Kristen Wiig ("Saturday Night Live")
- Jane Adams ("Hacks")
- Yvette Nicole Brown ("A Black Lady Sketch Show")
- Bernadette Peters ("Zoey's Extraordinary Playlist")
- Issa Rae ("A Black Lady Sketch Show")
MINISSÉRIE
- “WandaVision” (Disney+)
- “The Underground Railroad” (Amazon Prime Video)
- “O Gambito da Rainha” (Netflix)
- “Mare of Easttown” (HBO)
- “I May Destroy You” (HBO)
FILME PARA TV
- “O Amor de Sylvie” (Amazon Prime Video)
- “Uncle Frank” (Amazon)
- “Oslo” (HBO)
- “Robin Roberts Presents: Mahalia” (Lifetime)
- “Natal com Dolly Parton” (Netflix)
ATOR EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV
- Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)
- Leslie Odom Jr. (“Hamilton”)
- Ewan McGregor (“Halston”)
- Hugh Grant (“The Undoing”)
- Paul Bettany (“WandaVision”)
ATRIZ EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV
- Michaela Coel (“I May Destroy You”)
- Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)
- Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”)
- Kate Winslet (“Mare of Easttown”)
- Elizabeth Olsen (“WandaVision”)
ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV
- Daveed Diggs (“Hamilton”)
- Jonathan Groff (“Hamilton”)
- Anthony Ramos (“Hamilton”)
- Paapa Essiedu (“I May Destroy You”)
- Bill Camp (“O Gambito da Rainha”)
- Evan Peters (“Mare of Easttown”)
- Thomas Brodie-Sangster (“O Gambito da Rainha”)
ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV
- Renée Elise Goldsberry (“Hamilton”)
- Phillipa Soo (“Hamilton”)
- Kathryn Hahn (“WandaVision”)
- Jean Smart (“Mare of Easttown”)
- Julianne Nicholson (“Mare of Easttown”)
- Moses Ingram (“O Gambito da Rainha”)
PROGRAMA DE COMPETIÇÃO
- The Amazing Race (CBS)
- Nailed It! (Netflix)
- RuPaul’s Drag Race (VH1)
- Top Chef (Bravo)
- The Voice (NBC)
TALK SHOW
- Conan (TBS)
- The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
- The Late Show with Stephen Colbert (CBS)
APRESENTADOR DE REALITY SHOW OU TALK SHOW
- Bobby Berk Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski e Jonathan Van Ness (Queer Eye)
- Nicole Byer (Nailed It!)
- Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John e Kevin O'Leary (Shark Tank)
- Tom Colicchio, Padma Lakshmi e Gail Simmons (Top Chef)
- RuPaul (RuPaul's Drag Race)