Premiação

Emmy anuncia os indicados de sua edição de 2021; confira a lista

'The Crown' e 'The Mandalorian' são as séries que saíram na frente na premiação

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 14:25

Agência FolhaPress

Estatuetas do Emmy de 2006 Crédito: Reuters/Folhapress
A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (13) os indicados à 73ª edição do Primetime Emmy Awards, o principal prêmio da indústria de televisão e streaming americana.
A atual edição do Emmy marca a estreia de novos streamings na premiação --HBO Max e Peacock, serviço da NBCUniversal indisponível no Brasil.
Na edição passada do Emmy, a Netflix bateu recorde com 160 indicações em um mesmo ano, embora tenha sido "Watchmen", da HBO, a produção mais lembrada, com 26 nomeações. Na noite de premiação, a emissora americana acabou superando o gigante do streaming --foram 30 conquistas contra 21.
Marcada para o dia 19 de setembro, a cerimônia de premiação acontecerá no Microsoft Theater, em Los Angeles, e terá um público limitado presente na noite de gala, formado por alguns indicados e seus acompanhantes. No ano passado, por causa da pandemia, a festa foi virtual. Cedric the Entertainer, humorista e ator da sitcom "The Neighborhood", será o apresentador.
Confira, abaixo, a lista de indicados nas principais categorias. A lista completa está disponível no site do Emmy.
Cena da série LGBTQ+ "Pose" Crédito: Fox/Divulgação

SÉRIE DRAMÁTICA

  • "The Boys" (Amazon Prime Video")
  • "Bridgerton" (Netflix)
  • "The Crown" (Netflix)
  • "O Conto da Aia" (Hulu)
  • "Lovecraft Country" (HBO)
  • "The Mandalorian" (Disney+)
  • "Pose" (FX)
  • "This Is Us" (NBC)

ATOR EM SÉRIE DRAMÁTICA

  • Billy Porter (“Pose”)
  • Jonathan Majors (“Lovecraft Country”)
  • Sterling K. Brown (“This Is Us)”
  • Josh O’Connor (“The Crown”)
  • Regé-Jean Page (“Bridgerton”)
  • Matthew Rhys (“Perry Mason”)

ATRIZ EM SÉRIE DRAMÁTICA

  • Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”)
  • Mj Rodriguez (“Pose”)
  • Elisabeth Moss (“O Conto da Aia”)
  • Emma Corrin (“The Crown”)
  • Olivia Colman (“The Crown”)
  • Uzo Aduba (“Em Terapia”)
A atriz Olivia Colman no papel da rainha Elizabeth II na quarta temporada de 'The Crown' Crédito: Sophie Mutevelian/Netflix

ATOR COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

  • Tobias Menzies (“The Crown”)
  • O-T Fagbenle (“O Conto da Aia”)
  • Max Minghella (“O Conto da Aia”)
  • Bradley Whitford (“O Conto da Aia”)
  • Michael K. Williams (“Lovecraft Country”)
  • Giancarlo Esposito (“The Mandalorian”)
  • John Lithgow (“Perry Mason”)
  • Chris Sullivan (“This Is Us”)

ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DRAMÁTICA

  • Gillian Anderson (“The Crown”)
  • Helena Bonham Carter (“The Crown”)
  • Emerald Fennell (“The Crown”)
  • Madeline Brewer (“O Conto da Aia”)
  • Yvonne Strahovski (“O Conto da Aia”)
  • Ann Dowd (“O Conto da Aia”)
  • Samira Wiley (“O Conto da Aia”)
  • Aunjanue Ellis (“Lovecraft Country”)

ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DRAMÁTICA

  • Don Cheadle ("Falcão e o Soldado Invernal")
  • Charles Dance ("The Crown")
  • Timothy Olyphant ("The Mandalorian")
  • Courtney B. Vance ("Lovecraft Country")
  • Carl Weathers ("The Mandalorian")

ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE DRAMÁTICA

  • Alexis Bledel ("O Conto da Aia")
  • Claire Foy ("The Crown")
  • Mckenna Grace ("O Conto da Aia")
  • Sophie Okonedo ("Racthed")
  • Phylicia Rashad ("This Is Us")
Lily Collins em "Emily in Paris" Crédito: STEPHANIE BRANCHU/NETFLIX

SÉRIE DE COMÉDIA

  • “Ted Lasso” (Apple TV+)
  • “Pen15” (Hulu)
  • “O Método Kominsky” (Netflix)
  • “The Flight Attendant” (HBO Max)
  • “Black-ish” (ABC)
  • “Hacks” (HBO Max)
  • “Cobra Kai” (Netflix)
  • “Emily em Paris” (Netflix)

ATOR EM SÉRIE DE COMÉDIA

  • Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)
  • Michael Douglas (“O Método Kominsky”)
  • Anthony Anderson (“Black-ish”)
  • William H. Macy (“Shameless”)
  • Kenan Thompson (“Kenan”)

ATRIZ EM SÉRIE DE COMÉDIA

  • Aidy Bryant ("Shrill")
  • Allison Janney, (“Mom”)
  • Jean Smart (“Hacks”)
  • Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)
  • Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

ATOR COADJUVANTE  EM SÉRIE DE COMÉDIA

  • Brett Goldstein (“Ted Lasso”)
  • Brendan Hunt (“Ted Lasso”)
  • Nick Mohammed (“Ted Lasso”)
  • Jeremy Swift (“Ted Lasso”)
  • Carl Clemons-Hopkins (“Hacks”)
  • Paul Reiser (“O Método Kominsky”)
  • Kenan Thompson (“Saturday Night Live”)
  • Bowen Yang (“Saturday Night Live”)

ATRIZ COADJUVANTE EM SÉRIE DE COMÉDIA

  • Rosie Perez (“The Flight Attendant”)
  • Hannah Einbinder (“Hacks”)
  • Aidy Bryant (“Saturday Night Live”)
  • Kate McKinnon (“Saturday Night Live”)
  • Cecily Strong (“Saturday Night Live”)
  • Juno Temple (“Ted Lasso”)
  • Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)

ATOR CONVIDADO EM SÉRIE DE COMÉDIA

  • Alex Baldwin ("Saturday Night Live")
  • Dave Chappelle ("Saturday Night Live")
  • Daniel Kaluuya ("Saturday Night Live")
  • Daniel Levy ("Saturday Night Live")
  • Morgan Freeman ("O Método Kominsky")

ATRIZ CONVIDADA EM SÉRIE DE COMÉDIA

  • Maya Rudolph ("Saturday Night Live")
  • Kristen Wiig ("Saturday Night Live")
  • Jane Adams ("Hacks")
  • Yvette Nicole Brown ("A Black Lady Sketch Show")
  • Bernadette Peters ("Zoey's Extraordinary Playlist")
  • Issa Rae ("A Black Lady Sketch Show")
Elizabeth Olsen e Paul Bettany na série "WandaVision", do Disney+ Crédito: Disney/Divulgação

MINISSÉRIE

  • “WandaVision” (Disney+)
  • “The Underground Railroad” (Amazon Prime Video)
  • “O Gambito da Rainha” (Netflix)
  • “Mare of Easttown” (HBO)
  • “I May Destroy You” (HBO)

FILME PARA TV

  • “O Amor de Sylvie” (Amazon Prime Video)
  • “Uncle Frank” (Amazon)
  • “Oslo” (HBO)
  • “Robin Roberts Presents: Mahalia” (Lifetime)
  • “Natal com Dolly Parton” (Netflix)

ATOR EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV

  • Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)
  • Leslie Odom Jr. (“Hamilton”)
  • Ewan McGregor (“Halston”)
  • Hugh Grant (“The Undoing”)
  • Paul Bettany (“WandaVision”)

ATRIZ EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV

  • Michaela Coel (“I May Destroy You”)
  • Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)
  • Anya Taylor-Joy (“O Gambito da Rainha”)
  • Kate Winslet (“Mare of Easttown”)
  • Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

ATOR COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV

  • Daveed Diggs (“Hamilton”)
  • Jonathan Groff (“Hamilton”)
  • Anthony Ramos (“Hamilton”)
  • Paapa Essiedu (“I May Destroy You”)
  • Bill Camp (“O Gambito da Rainha”)
  • Evan Peters (“Mare of Easttown”)
  • Thomas Brodie-Sangster (“O Gambito da Rainha”)

ATRIZ COADJUVANTE EM MINISSÉRIE OU SÉRIE PARA TV

  • Renée Elise Goldsberry (“Hamilton”)
  • Phillipa Soo (“Hamilton”)
  • Kathryn Hahn (“WandaVision”)
  • Jean Smart (“Mare of Easttown”)
  • Julianne Nicholson (“Mare of Easttown”)
  • Moses Ingram (“O Gambito da Rainha”)

PROGRAMA DE COMPETIÇÃO

  • The Amazing Race (CBS)
  • Nailed It! (Netflix)
  • RuPaul’s Drag Race (VH1)
  • Top Chef (Bravo)
  • The Voice (NBC)
RuPaul (centro) e algumas ex-participantes do Drag Race Crédito: Divulgação

TALK SHOW

  • Conan (TBS)
  • The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)
  • Jimmy Kimmel Live! (ABC)
  • Last Week Tonight with John Oliver (HBO)
  • The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

APRESENTADOR DE REALITY SHOW OU TALK SHOW

  • Bobby Berk Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski e Jonathan Van Ness (Queer Eye)
  • Nicole Byer (Nailed It!)
  • Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John e Kevin O'Leary (Shark Tank)
  • Tom Colicchio, Padma Lakshmi e Gail Simmons (Top Chef)
  • RuPaul (RuPaul's Drag Race)

