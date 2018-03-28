De olho na cena nacional, grupo capixaba Solveris lança primeiro disco

Vila Velha no mapa do Brasil. Olha pro topo, mano, estamos lá. Nos versos do trap Jovens de Ouro, faixa que encerra o recém-lançado disco Vida Clássica, os quatro integrantes do Solveris (lê-se Solvéris) deixam bem claro que estão vendo a concretização do sonho de entrar para o circuito nacional do rap. O primeiro show do "Vida Clássica" será nesta quinta-feira (29), a partir das 23h, em Vitória.

O quarteto é formado por Magro, Morena, Leozi (todos de Vila Velha) e Dok, natural de Cachoeiro. No início, há pouco mais de um ano, os rappers haviam se reunido apenas para fazer duas canções juntos, mas a parceria deu tão certo que se consolidou.

Tivemos bastante conexão logo de primeira. Fizemos dois sons, depois mais um e lançamos um EP ('Janelas, Acentos & Arquivos'). Ficamos em dúvida sobre lançar com nossos nomes separados, mas vimos que seria melhor unificar. Solveris quer dizer lançamento em latim. Como temos isso de querer fazer muita coisa nova e ir soltando, aceitamos essa ideia de nome, que partiu do Magro, explica Morena, a assertiva voz feminina do grupo.

A partir daí, as coisas foram fluindo de maneira bem natural, conforme conta a rapper em conversa por telefone ao C2. Como as próprias letras do disco Vida Clássica ressaltam, estamos falando de jovens visionários. Logo os quatro começaram a pensar em identidade visual, na estética dos videoclipes e a sonhar alto.

Não era para menos. Um dos vídeos produzidos com o material do EP chegou ao alcance do DJ Caíque, paulistano responsável por produções de MCs como Rodrigo Ogi, Doncesão e Rashid. O próprio beatmaker sugeriu uma parceria, e foi prontamente atendido pelo grupo. Na época, a track Cherry Blossom saiu nas redes e contabilizou cerca de 400 mil visualizações no YouTube.

O primeiro EP nos rendeu um ano inteiro de shows por aqui. Mas o Caíque transformou nossa música, levou para um âmbito nacional, para outro patamar.

ASCENSÃO

O boom abriu portas para o grupo, que chegou a outros públicos, viu sua base de fãs crescer, e planejou o lançamento de Vida Clássica.

Surfando na onda do rap mais melódico, o novo trabalho reúne também influências do r&b, do jazz e da soul music em letras que tratam de amenidades como o amor e o cotidiano, mas ainda falam das raízes capixabas e de batalhas naturais da vida.

Buscamos referências de todos os lugares, não só musicalmente falando. Mas nos inspiramos muito na música brasileira, de Tribalistas a Ed Motta, por exemplo. Hoje em dia, me inspiro muito em novas cantoras brasileiras, como Gloria Groove, diz Morena, se referindo à rapper drag queen que já acumula 10 milhões de visualizações em seu último videoclipe lançado.

O álbum foi gravado em Colatina, com beats produzidos pelo próprio Dok, por Will Diamond, além de bases do beatmaker americano Keemthecipher, e de Jone BL, que também é DJ do grupo.

As composições são bem distribuídas entre os quatro integrantes. Segundo Morena, geralmente o instrumental chega já pronto, e cada um escreve sua parte em cima daquela base. Apenas Cortina e a faixa-título são exceções.

A mudança de rotina não é bem uma surpresa para Morena, Dok, Magro e Leozi. Com o aumento da demanda por shows e uma maior organização do grupo, que hoje tem uma equipe de produção montada, vem também uma cobrança maior por responsabilidade e foco.

Temos nos preparado bastante. Queremos fazer mais shows fora e mais shows em outras cidades do Espírito Santo também. Estamos com uma rotina mais corrida, mas muito organizada. Nos propusemos a isso, estamos lutando por esse retorno, então temos que estar preparados, conclui a vocalista, como quem conhece o preço de botar um bom trabalho na rua.

CONFIRA

Vida Clássica. Solveris. Independente, 10 faixas. Disponível no YouTube, e em breve também nas demais plataformas de streaming.

SHOW

Atrações: Solveris, Jean Du PCB, Flyp, Jone BL e DJ Doka.

Quando: Quinta-feira (29), a partir das 23h.

Onde: Cenarium Lounge Bar. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto. Vitória.

Ingressos: R$ 20 (com nome na lista, até 0h). R$ 30 (sem nome na lista ou após 0h), disponíveis direto no evento. Lista aqui. R$ 20 (com nome na lista, até 0h). R$ 30 (sem nome na lista ou após 0h), disponíveis direto no evento. Lista