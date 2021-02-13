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De Ivete Sangalo a Zeca Pagodinho, as lives que agitam o Carnaval 2021

Sem poder colocar o bloco na rua, cantores estão migrando para o YouTube, Facebook e Instagram para agitarem a folia em casa. Confira a lista do Divirta-se!
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

13 fev 2021 às 15:50

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 15:50

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo é uma das atrações das lives deste sábado (13) Crédito: Mônica Zorzanelli | Arquivo | GZ
Na tela da TV, no meio dessa... sala! O Carnaval 2021 não está sendo como estamos acostumados, nos sambódromos e blocos de rua. Sem a pandemia da Covid-19 dar trégua no Brasil, o jeito é adaptar a folia para dentro de casa e, claro, embalar o feriadão com muita música. Para isso, artistas de todo o País estão anunciando apresentações pela internet.
Maria Bethânia fará live que já é considerada umas das mais aguardadas para a data. A transmissão de sua apresentação, que vai ao ar neste sábado (13), será pela plataforma Globoplay mesmo para quem não é assinante.
Outra superprodução que promete agitar a folia segura é o show de Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Dois dos nomes mais tradicionais do carnaval do Brasil, a dupla de cantoras fez uma seleção para lá de especial para ir ao YouTube em apresentação que acontece neste sábado (13), a partir das 17h30.

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E além deste nomes, outros artistas organizaram apresentações pela internet para tornarem o feriadão de carnaval mais alegre. O Divirta-se reuniu os principais shows que estão sendo anunciados. Confira:

13/02

  • Maria Bethânia: faz show com transmissão ao vivo da Cidade das Artes a partir das 22h via Globoplay (mesmo para quem não é assinante). 
  • Ivete Sangalo e Claudia Leitte: a dupla se junta para o show O Trio a partir das 17h30 com transmissão pelo canal Multishow. 
  • Léo Santana, Harmonia e Parangolé: o Encontro, nome da live do trio, começa as 21h com transmissão pelo canal do YouTube do Show Encontro.
  • Monobloco: desde o dia 9 o grupo está com programação nas redes sociais e neste sábado (13) faz finalização do carnaval virtual com desfile com transmissão pelo perfil do YouTube do grupo.
  • 1º Carnaval Online de Vitória: apresentações começam às 15h no canal da Prefeitura de Vitória no YouTube com Jura Fernandes, Heptasopro, Fernando Balarini, Forófiá, Axé Raiz, Duo Severino - Humberto Campos, Lucas Zanandrea, Jone BL Hip Hop Capixaba e DJ Maka. 
  • Chiclete com Banana: o grupo se apresenta às 16h com a Live do Voa Voa no canal do YouTube do grupo. 
  • Armandinho, Dodô e Osmar: live de carnaval, a partir das 21h, no YouTube da TVE Bahia
  • Zeca Pagodinho com Zé Neto e Cristiano: a partir das 20h30, no YouTube do Multishow
  • Tatau: a partir das 19h, no YouTube da TVE Bahia
  • Carnaval de Pernambuco: bloco Homem da Meia Noite, a partir das 23h, no YouTube
Ivete Sangalo e Claudia Leitte
Ivete Sangalo e Claudia Leitte fazem dobradinha neste sábado (13) Crédito: Divulgação

14/02

  • Bloco da Preta: em versão virtual, Preta Gil comanda seu bloco pelo seu canal do YouTube a partir das 16h. 
  • Bell Marques: o baiano começa apresentação pelo seu canal do YouTube às 16h.
  • Carla Rio: a cantora fará show pelo ao vivo de seu perfil do Instagram a partir das 18h.
  • Cordão do Boitatá: o grupo toca marchinhas e sucessos de carnaval a partir das 15h pelo canal do YouTube do Teatro Riachuelo Rio.
  • Diogo Nogueira: o músico começa a se apresentar ao meio-dia em seu próprio perfil do YouTube.
  • 1º Carnaval Online de Vitória: apresentações começam às 15h no canal da Prefeitura de Vitória no YouTube com shows de Nil Noslin, Pedro Nó na Madeira, Felipe Pelissari, Marcos Bifão, Marcelo Ribeiro, Banda Latinidades, Raphael Morais, Gastação Infinita e DJ Alien. 
  • Festival Rec-Beat: apresentações começam às 15h no canal do evento no YouTube. Estarão reunidos espetáculos de: O Terno; Luiza Lian; Matheus Aleluia; Céu; MC Troia; Getúlio Abelha; Spokfrevo Orquestra; Ilú Obá de Mim; Rubens Oliveira e Laís Assis. 
  • Monique Rocha: a cantora capixaba apresentará sua live Sou Negra no Festival Cultura Conecta a partir das 19h no canal do YouTube e perfil do Facebook da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo. 
  • Luísa Sonza: cantora participa do Carnatinder, ainda sem horário definido pela produção. A transmissão acontece pelo canal do YouTube da artista
  • Matheus e Kauan e Os Barões da Pisadinha: a partir das 14h, no YouTube do Multishow
  • Anitta: live Bloco da Anitta, que acontece a partir das 17h direto da Ilha Beats. A transmissão acontece no YouTube.
Luisa Sonza com cabelo ondulado
Luisa Sonza é atração do CarnaTinder Crédito: Reprodução instagram

15/02

Márcio Victor, líder da banda baiana Psirico
Márcio Victor, líder da banda baiana Psirico Crédito: Divulgação

16/02

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