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Data de estreia de 'A Fazenda' é confirmada com 20 participantes

Reality show rural da Record vai ao ar a partir de 8 de setembro; veja o que já se sabe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:36

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:36

A Record TV confirmou oficialmente a data de estreia da nova edição de "A Fazenda" nesta quinta-feira, 13. O reality show vai ao ar a partir de 8 de setembro.
Marcos Mion durante apresentação de A Fazenda 11
Marcos Mion continua à frente da atração rural da Record TV Crédito: Edu Moraes/Record TV
Ao todo, serão 20 participantes. O apresentador segue sendo Marcos Mion, e o programa contará com a estreia do humorista Carioca em um quadro.
A lista dos participantes de A Fazenda ainda não foi divulgada, mas a emissora informou que, por conta da pandemia do novo coronavírus, os escolhidos "passarão em um período de isolamento social e também realizarão testes antes de entrarem definitivamente no confinamento rural."

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