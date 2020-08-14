Data de estreia de 'A Fazenda' é confirmada com 20 participantes

A Record TV confirmou oficialmente a data de estreia da nova edição de "A Fazenda" nesta quinta-feira, 13. O reality show vai ao ar a partir de 8 de setembro.
Ao todo, serão 20 participantes. O apresentador segue sendo Marcos Mion, e o programa contará com a estreia do humorista Carioca em um quadro.
A lista dos participantes de A Fazenda ainda não foi divulgada, mas a emissora informou que, por conta da pandemia do novo coronavírus, os escolhidos "passarão em um período de isolamento social e também realizarão testes antes de entrarem definitivamente no confinamento rural."