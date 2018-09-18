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Arte

Dança em alta no fim de semana da Capital capixaba

Uma das apresentações, no Centro de Vitória, será gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 14:23

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:23

Neste sábado (22) e domingo (23), a dança toma conta do Centro de Vitória. Tudo porque o fim de semana terá duas programações para quem curte esse tipo de espetáculo. No sábado (22), o point é a Casa da Má Companhia, onde acontece um ensaio de "Resto" - obra que será apresentada, oficialmente, em outubro. Já no domingo (23), o roteiro segue para o Centro Cultural Sesc Glória, em que haverá uma sessão de "Quanto tempo vale um corpo?".
"Resto", que estreará em outubro, ainda está em processo de montagem. Mas a ideia de fazer esse ensaio, de graça e aberto ao público, é justamente para que os espectadores possam opinar quanto aos rumos do espetáculo. A apresentação dialoga com recentes acontecimentos políticos, questionando a atual situação de País, que acaba refletindo em diversas áreas da vida e sociedade. O ensaio aberto ainda terá um bate-papo sobre a obra logo após a apresentação.
"Resto" ainda aborda episódios pelos quais o Brasil passou há pouco tempo, como a greve dos caminhoneiros. As personagens, nessa interpretação, chegam até a se tornarem figuras cômicas caricatas, com uma estética plural para traduzir bem o tema que é abordado.
O humor e a ironia aparecem em boa parte dos quadros, características que não estiveram tão presentes nos últimos trabalhos do grupo. "É tudo tão patético sobre o que estamos falando, que parece que não restou outro caminho: o humor, como linguagem, é quase uma questão de sobrevivência nesses tempos atuais", acrescenta Carla van den Bergen.
Espetáculo "Resto", do Grupo Z de Teatro: elenco apresentará o trabalho neste sábado (22), em ensaio aberto gratuito, no Centro de Vitória Crédito: Grupo Z de Teatro/Divulgação
"QUANTO TEMPO VALE UM CORPO?"
Segundo espetáculo deste fim de semana, a apresentação de "Quanto tempo vale um corpo?" quer, por meio da dança, trazer uma reflexão sobre o tempo e o reencontro com o cuidado próprio. 
Cena do espetáculo "Quanto tempo vale um corpo?" Crédito: Rodrigo Paoto
SERVIÇO
Ensaio aberto de "Resto"
Onde: Casa da Má Companhia (Rua Professor Baltazar, 150, Centro de Vitória; próximo à Catedral Metropolitana de Vitória)
Quando: sábado (22), às 19h
Entrada franca
Classificação: 10 anos
Quanto tempo vale um corpo?
Onde: Centro Cultural Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória)
Quando: domingo (23), às 18h
Ingressos: R$ 10 (inteira); R$ 6 (comerciantes e conveniados); R$ 5 (meia-entrada e comerciários)
Classificação: 10 anos

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