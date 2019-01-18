Dan Abranches faz show de despedida no Mar da Música

Danielle Abranches, ou Dan Abranches, como é conhecida, tem apenas 27 anos, mas já traz na bagagem 14 anos de carreira. A artista capixaba (nascida em Cachoeiro de Itapemirim) apresenta seu mais recente EP, “Ruby”, hoje, nas areias da praia de Camburi. O show faz parte da programação do Mar da Música – também sobem ao palco Renato Vervloet, Eliahu e Juliano Rabujah.

Com influências de pop, jazz, blues e sons como o de Chet Baker, Criolo e James Blake, o mais recente EP da cantora e compositora, lançado em 2017, traz quatro faixa “Quartz (Pump)”, “Gold” e “Ágata” e “Ruby“, canção que dá título ao álbum.

Até chegar a essa sonoridade, porém, Dan passeou por vários estilos. Em 2008, aos 15 anos, ela participou da banda de rock Olgah e abriu shows de bandas como Fresno e Strike. Em 2010 veio a banda Surbelle, que chegou a lançar o EP “Depart”. Dois anos depois, já como artista solo, lançou “Já Foi”. Seu trabalho ganhou fama na internet em 2016 com o vídeo de sua versão em inglês do hit sertanejo “Medo Bobo” de Maiara & Maraisa.

“Com uns 15 anos eu coloquei uns vídeos na internet e começou ali. Tive bandas em Vitória, a Olgah e a Surbelle . Aí fui pra São Paulo e fiquei um ano tocando lá, mas depois abandonei a música. Algum tempo depois comecei a estudar mais para produzir e faz dois anos que comecei a produzir as músicas desse EP”, conta.

No show de hoje Dan se apresenta sozinha, com instrumentos em cima dos beats, um encontro do orgânico com o eletrônico. Além das canções do EP, Dan apresenta algumas músicas novas ainda não foram lançadas e covers de bandas como Imagine Dragons e Twenty One Pilots e até Rihanna.

Mas a apresentação na praia tem gostinho de despedida. Este é o último show autoral em Vitória, já que em fevereiro ela embarca para uma temporada em Portugal. Em Cachoeiro, sua cidade natal, o último show acontece no dia 8 de fevereiro.

“Estou indo para estudar, melhorar meu conhecimento na área e pretendo tocar por lá também, claro. Quero melhorar meu conhecimento na área mas pretendo tocar também”, diz Dan.

A programação do Mar da Música traz shows de artistas capixabas e é itinerante, com apresentações em diferentes locais de Vitória: Santo Antônio, praia de Camburi, Centro Histórico, Ilha do Boi, Curva da Jurema, Jardim Camburi e Ilha das Caieiras. Amanhã é a vez de Paulo Borges, Chico Lessa e Tabacarana na Curva da Jurema.

SERVIÇO

Mar da Música

Com Dan Abranches, Renato Vervloet,Eliahu e Juliano Rabujah

Quando: 19 de janeiro, a partir das 18h

Onde: Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha).

Entrada gratuita.



