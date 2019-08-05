VILA VELHA

Cultura: secretário assume falhas da pasta, mas promete obras e edital

Novo secretário de Cultura de Vila Velha, Alvarito Mendes Filho promete edital de incentivo à arte, obras nos aparelhos culturais e incremento no calendário de eventos

Vila Velha está com um novo rosto na Cultura. No dia 30 de julho de 2019, Maciel de Aguiar passou o bastão da Secretaria de Cultura de Vila Velha. Quem assumiu a pasta, no mesmo dia, foi o antigo subsecretário de Comunicação, Alvarito Mendes Filho.

Segundo a prefeitura, a saída de Maciel se deu por questões administrativas, uma vez que ele era assessor especial do gabinete do prefeito Max Filho e estava respondendo interinamente pela Secretaria Municipal de Cultura. E Alvarito chega ao cargo num cenário não muito animador na cidade canela-verde. Agitadores culturais e artistas reclamam da falta de investimentos e incertezas sobre a realização de projetos na cidade.

"Nós temos, primeiro, que saber o que será da Cultura aqui", dispara o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IGHVV), Manoel Goes. Ele destaca que, no meio artístico, o sentimento é de incerteza, uma vez que o assunto ficou parado na Prefeitura de Vila Velha (PMVV) por mais de uma década: "Passamos 13 anos com absolutamente nada sendo feito na Cultura. Neste ano, quando parecia que ia melhorar, o antigo secretário reclamava de falta de estrutura e falta de recurso".

O presidente do IGHVV fala que todos os "aparelhos culturais" que a cidade possui precisam de alguma melhoria e que nada é feito para que o cenário realmente seja animador para os artistas. Segundo ele, o Teatro Municipal de Vila Velha e a galeria de arte que fica dentro dele estão "detonados".

Para se ter uma ideia, a galeria hoje é usada como um depósito. "Eles acabam usando o teatro para outros fins, até políticos, e aquilo lá fica uma loucura. A galeria nem se fale. Acabou", lamenta.

Para Manoel, a Cultura em Vila Velha sempre esbarrou muito com o Turismo e Esportes, o que acaba diminuindo o valor dela. "O trabalho de Turismo e dos Esportes é excelente. Mas não dá para confundir uma coisa com a outra. Nessa confusão, Cultura ficava sem dinheiro e sempre era a última a ter atenção", acredita.

OTIMISMO E PROMESSAS

Em meio a este cenário, Alvarito se mostra otimista a uma possível mudança. O secretário de Cultura reconhece a necessidade de reformas nos aparelhos públicos, mas já adianta que investimentos serão feitos e comemora o fato do município ter uma secretaria específica no assunto.

"Nós temos uma secretaria. E isso já é um avanço, o espaço físico existe", conta ele, que já completa quase uma semana no novo posto com uma equipe formada por seis servidores e três estagiários.

Além da comemoração, ele também faz três promessas para a mudança deste cenário: até o fim do ano, um edital de incentivo será lançado para estimular a produção local, que anda em baixa; nos próximos dias, o projeto das obras no Museu Homero Massena - interditado desde agosto do ano passado - e Casa da Memória vão "andar"; e os bairros e espaços alternativos da cidade (como a Prainha) terão atenção especial na elaboração de novos eventos do calendário canela-verde.

Manoel, por sua vez, se mostra pessimista com as colocações. "Isso a gente já sabia. Mas sai o edital, tem a concorrência, uma empresa reclama, aí já atrasa tudo. Depois alegam que houve alguma irregularidade e acabou. Só para se ter ideia, a promessa antiga era de que as obras no Homero Massena, que está interditado, começassem em setembro próximo", rebate Manoel.

Para você ter uma Secretaria de Cultura atuante é necessário um plano de cultura, conselho de cultura, que só está começando a se organizar agora, e um fundo para gerar incentivo às artes Manoel Goes presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IGHVV) •

CASA DA MEMÓRIA TERÁ REFORMA DE R$ 400 MIL

Manoel destaca que o único ambiente que ainda consegue sediar algum evento é a Casa da Memória de Vila Velha - que inclusive está na lista de prioridades nas obas de Alvarito, segundo ele mesmo. "Lá está precisando de reforma, mas ainda dá para fazer alguma programação. No entanto a estrutura está tão precária que chega a ser desrespeitoso receber algumas pessoas lá. O banheiro está ruim e a própria estrutura precisa de manutenção", enumera.

De acordo com o secretário, a Casa da Memória está funcionando, mas realmente precisa de reparos, o que deve acontecer em breve. "Temos o orçamento, semana passada já mandaram para a gente, e aí podemos pensar em contratar as obras. Prazo é um pouco difícil porque, quando a gente abre o processo, não é demorado, mas se ele agarrar... Porque pode ter contestação e tudo o mais", fala, adiantando que a construção deve ficar na casa dos R$ 400 mil.

Alvarito enumera abaixo os outros pontos importantes que devem acontecer nos próximos meses; Confira.

LAZER NOS BAIRROS

O secretário de Cultura de Vila Velha destaca que um trabalho será feito a partir de agora, também, para que o entretenimento na cidade não dependa só dos espaços físicos da cidade. "Há uma demanda muito grande do pessoal do circo para fazer suas apresentações. Essa pode ser a saída para criar esses ambientes em montagens menores, dentro dos bairros, até para facilitar o acesso da população", diz.

Essas ações, de acordo com ele, já podem ser colocadas em prática assim que um projeto for elaborado. Isso porque têm coisas que a prefeitura consegue fazer por ela mesma ou em parceria com o Conselho Estadual de Cultura. "Nos reunimos mensalmente e dialogamos sobre o que pode ser feito. Toda vez vem ideia nova", reitera.

MUSEU HOMERO MASSENA

O secretário destaca que o museu está fechado e precisa de reforma e restauro de todo o ambiente e acervo. "Uma empresa está lá, neste momento, fazendo levantamento do que será feito e do que está lá para que tenhamos um orçamento de tudo. Tendo o orçamento, que deve estar com a gente até o fim desta semana, nós podemos começar o processo para dar início às obras", diz.

TEATRO DE VILA VELHA

O teatro, de acordo com o secretário, também está funcionando. No entanto, ele confidencia que nesta semana técnicos estão trabalhando no local para reparar alguns itens que já estavam precisando de manutenção. "A rede elétrica e hidráulica está sendo revista, porque os banheiros também estavam precisando de revisão", conclui.

Dentro do teatro, a galeria é usada como depósito, como o próprio secretário admite. "Nós já estamos trabalhando nisso, desocupando tudo, para a galeria voltar a usar. Ela já sediou várias exposições legais e tem tudo para que se torne atrativa para o artista capixaba", justifica

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA VELHA

A Biblioteca Municipal de Vila Velha, que fica próxima ao teatro, está funcionando e sem muitas necessidades de reforma. Lá, Alvarito ressalta que apenas a refrigeração deve ser incrementada. "Há muita reclamação do ar-condicionado, que está funcionando mal. E isso será resolvido em breve, já estamos contratando serviços para isso, também", finaliza.

LEI DE INCENTIVO E FUNDO DE CULTURA

Até o fim do ano, segundo o secretário, ao menos um edital deve ser lançado para o fundo de cultura. "Ele (o fundo) está lá, pronto para ser usado. E temos a lei, também. Minha vontade é que desenvolvêssemos o fundo de cultura, mas pode ser que a gente lance o edital pela lei, também", afirma.

