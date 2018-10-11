Cultura e curtição para pequenos na semana das Crianças

Um final de semana inteiro dedicado à diversão da criançada. De Vitória a Cachoeiro, acontecem shows infantis, teatro, exposição de heróis em quadrinhos e oficinas de artes para todas as idades. Em Vitória, a banda de música infantil No Seu Abracinho toca no Parque Pedra da Cebola, amanhã, no Dia das Crianças, às 16h. Vitor Lopes (violão), Felipe Amarelo (voz e guitarra), Caetano Monteiro (bateria) e Eduardo Lucas (trompete), integrantes do grupo, apresentam clássicos infantis de Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Arnaldo Antunes e colocam as crianças para dançar.

Nossa MPB é muito rica. Boa parte dos nossos artistas fez música pra criança, é facil cantar música boa para eles, diz Vitor.

Surgida em 2017, a No Seu Abracinho comemora um ano de existência e se prepara para lançar sua primeira música autoral. O Verão.

A música é um pop havaiano e fala de um personagem se divertindo na praia, em uma cidade litorânea. Escolhemos o tema verão porque moramos no litoral e criança adora essa estação porque tem férias, conta Vitor.

A canção, de autoria de Vitor Lopes, ganhará um clipe em animação que será lançado em novembro e fará parte do primeiro álbum do grupo, com previsão de lançamento para março de 2019. O vídeo tem direção de Vitor e animação de Larissa Trabach. Ele traz imagens de ícones do Espírito Santo como a Terceira Ponte e o Convento da Penha. O arranjo da música foi feito por Rafael Rocha, músico que já fez arranjo para Chico Buaque, Ivan Lins, e hoje atua no The Voice e no Popstar.

Em um show para as crianças, não é possível saber quem se diverte mais, os pequenos, os pais ou os próprios integrantes da banda. É muito bom curtir com elas no show. Cada criancinha é um universo. Tem aquele que fica parado olhando, tem a criança que vem e nos abraça, tem a que fica dançando. Cada um interage de um jeito, analisa Vitor.

Confira abaixo outras atividades recreativas e lúdicas para aproveitar o Dia das Crianças.

Programe-se

Vitória

Parque Pedra da Cebola - No Seu Abracinho

Show com a banda No Seu Abracinho, amanhã (12), às 16h. O evento Criança Feliz no Parque Pedra da Cebola acontece de 11 a 14 de outubro. No dia 11 a programação começa às 17h e termina às 22h. Nos dias 12, 13 e 14, programação é das 14h às 22h. Food trucks, diversas opções gastronômicas, espaço kids com brinquedos infláveis, pula pula e muita música ao vivo. Entrada gratuita.

Biblioteca Pública do Espírito Santo - Semana da Criança

Acontece hoje, às 9h30, a Oficina Vai-e-Vem com brinquedos reciclados. Às 14h30 rola Oficina de xadrez. Entrada gratuita.

Parque da Vale

Semana da Criança

Programação nos dias 12, 13 e 14, das 10h às 17h. Contação de histórias, show de mágica, apresentação de histórias, oficina de artes, cineminha e matinê.

Viana

Rampa do Urubu - Shows e contação

Amanhã (12), a partir das 13h, acontece

apresentação para crianças com os músicos Carlinhos Santana, Anna Cintia e Humberto e

contação de histórias com Vitor Passarim. Também haverá pula pula e palhaços.

Vila Velha

Prainha - Brincando na Rua

Acontece no domingo (14) a Rua das Artes, entre 10h e 18h. O evento homenageia as crianças com apresentação do palhaço Raolito, orquestra, congo e balé e lançamento do livro Estou Onde Não Penso. Penso Onde Não Estou, de Gisele Suave.

Teatro Municipal de Vila Velha - Teatro

Apresentação das peças A Menina Que Queria Ser Estrela (amanhã, dia 12, às 16h), Por que Joana? (dia 13, às 16h) e Peter Pan (dia 14, às 16h). Entrada gratuita.

Cachoeiro

Praça de Fátima - Semana da Criança

Amanhã (12), a programação começa às 9 horas e vai até as 17h30, com show com a Turma da Tina. Nos dias 13 e 14, as atrações se apresentam das 9 às 16 horas. Programação o dia inteiro com contação de histórias, teatro lambe-lambe e teatro de bonecos.

Guarapari

Cosplays do filme "Piratas do Caribe" em Guarapari Crédito: Tia Lele/ Divulgação





Acquamania - Piratas do Caribe

Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, a recepção será realizada com projeto que faz cosplay dos personagens do filme Piratas do Caribe. Horário Funcionamento: das 10 às 17 horas.

Cariacica

Shopping Moxuara - Heróis Circulando