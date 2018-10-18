Crítica: 'O Primeiro Homem' transforma o grandioso em intimista

Filme "O Primeiro Homem" Crédito: Netflix/Divulgação

Damien Chazelle terá 35 anos recém-completados quando ouvir seu nome entre os indicados a Melhor Filme e Melhor Diretor na cerimônia do Oscar 2019, que será realizada em 24 de fevereiro do ano que vem. Vencedor do prêmio de direção ano passado por La La Land e indicado em 2015 por Whiplash, o cineasta agora se verá na disputa com o excelente O Primeiro Homem, que estreia hoje nos cinemas do Estado.

É claro que falar em Oscar, por enquanto, é pura especulação, mas é difícil imaginar um cenário em que Chazelle não esteja entre os indicados. O Primeiro Homem, além da grife do diretor, traz a história de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, de maneira bem diferente da que estamos acostumados a ver.

Baseado no livro de James R. Hansen e com Ryan Gosling como protagonista, o filme mostra como os americanos venceram os russos na corrida espacial, mas faz um estudo de personagem para transformar um evento grandioso em algo intimista; a chegada à Lua, o tal pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade, é apenas o ápice, o que importa é como Neil e Buzz Aldrin (Corey Stoll) chegaram até ali.

O roteiro de Josh Singer, vencedor do Oscar por Spotlight (2015), mostra todo o desenvolvimento do programa espacial americano  do projeto Gemini, em 1961, às diversas tentativas do Apollo. O recorte histórico marcado por tentativas frustradas ajuda na construção do personagem Neil Armstrong.

O Primeiro Homem acaba sendo mais um filme sobre os fracassos dos projetos da Nasa do que sobre seus acertos. Acompanhamos o fracasso da Apollo 1 de dentro da nave, por exemplo, em uma sequência que impressiona.

Como o final da trama já é conhecido, as histórias desses fracassos fazem com que o público se apegue a alguns personagens  o destino de Neil é conhecido e ele não é (e nem nunca foi) um sujeito dos mais carismáticos, mas quantos ficaram pelo caminho para que ele entrasse para a História?

Filme "O Primeiro Homem" Crédito: Netflix/Divulgação

O filme de Chazelle trata de luto e de um sujeito disposto ao sacrifício para um sonho maior  não muito diferente do que faz o personagem do mesmo Gosling em La La Land.

Justamente por isso apelo emocional de O Primeiro Homem recai sobre Janet (Claire Foy), esposa de Neil, uma mulher que passou boa parte da vida com o sentimento de que seu marido poderia morrer a qualquer momento.

Em seu estudo de personagem, Damien Chazelle não desconstrói ou humaniza um herói americano, mas o traz para mais perto do espectador apesar de escapar dos clichês convencionais de cinebiografias.