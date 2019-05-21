Crítica: "Game of Thrones" decepciona no fim

Game of Thrones Crédito: HBO/ Divulgação

“O inverno está chegando”. Essa é uma das primeiras frases ditas por Ned Stark no início de “Game of Thrones” e uma das falas mais repetidas durante o decorrer da série. Essa frase sempre simbolizou que algo tenebroso estava por vir desde 2011, na primeira temporada. O que não era esperado é que o tal final trágico do seriado não seria só para alguns personagens, mas também para os fãs, que se depararam com um última temporada sem qualidade.

O mais triste é ver que, sem o apoio dos livros escritos por George R. R. Martin, os criadores da série, David Benioff e D.B. Weiss, não sabiam muito bem o que fazer com os personagens pelos quais nos apaixonamos durante tantos anos. Nessa temporada, protagonistas como Tyrion (Peter Dinklage), Daenerys (Emilia Clarke) e Arya (Maisie Williams) tomam decisões ilógicas, fazendo o público perder grande parte do investimento emocional criado durante as oito temporadas.

O mérito dessa perda é do roteiro pouco inspirado, afetando não só os personagens, mas atrapalhando também o foco da direção dos episódios, trocado constantemente entre núcleos diferentes e transformando acontecimentos aparentemente empolgantes em cenas confusas e irritantes.

Game of Thrones Crédito: HBO/ Divulgação

Essa irritação é transplantada para os relacionamentos entre personagens, que são repetitivos, sem energia e – principalmente no casal Jon (Kit Harington) e Daenerys (Emilia Clarke) – sem química alguma. Tudo isso afeta, mais uma vez, o investimento emocional do público em cenas supostamente dramáticas. Algo que também não ajuda os personagens é a falta de desenvolvimento dos arcos principais, culpa do número reduzidos de episódios, que não possibilitou um tempo suficiente para desenvolver nenhum dos novos conflitos apresentados.

DECEPÇÃO

O decepcionante da série é que a conclusão prometida a todas as questões deixadas desde a primeira temporada (como seria a batalha contra o Rei da Noite? Quem sentaria no Trono de Ferro?) são perguntas respondidas de maneira apática, não despertando nenhuma reação emocional de parte do público, nem felicidade, raiva ou frustração. Apenas decepção, por trazer soluções preguiçosas, abruptas, covardes e sem sentido.

Para ser justo, o design de produção da série continuou bom. As roupas, penteados e efeitos sempre foram um ponto forte da série, e não seria agora que eles começariam a errar a mão nessa questão, apesar de o roteiro nas primeiras temporadas também ter sido bom...

No fim, “Game of Thrones” se junta à grande maioria das séries e termina de maneira trágica para seu público, que investiu anos e anos na trajetória de seus personagens favoritos e não recebeu nada em troca no final. É um desfecho que valeu muito mais pela trajetória do que pela conclusão propriamente dita. Uma pena.