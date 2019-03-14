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FIM DE PAPO

Criadora de 'Friends' descarta continuação da série

Afirmação foi dada por Marta Kauffman em entrevista à Rolling Stone

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:25

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:25
Elenco de Friends Crédito: Reprodução
Marta Kauffman, uma das criadoras de Friends, série clássica de meados da década de 1990, foi enfática ao dizer que a atração não terá novos episódios por inúmeras razões. "Primeiro, o programa é sobre uma época em sua vida em que seus amigos são sua família. Eles não estão mais nesta fase. Tudo o que faríamos é reunir esses seis atores, mas o coração do programa desaparecerá", afirmou em entrevista para a revista Rolling Stone.
Para Marta, uma nova versão poderia decepcionar os fãs e a série não continuaria com o sucesso que tem até hoje. Só com reprises, o elenco de Friends fatura US$ 20 milhões por ano.
Essa declaração de uma das criadores frustra milhares de fãs do seriado espalhados pelo mundo. Em outubro de 2018, pesquisa feita pelo
Hollywood Reporter
indicou que a maioria dos telespectadores se interessava pelo retorno de
Friends
.
Os mais de dois mil adultos entrevistados deram sua opinião sobre os chamados reboots, isto é, o retorno de uma série antiga, com o mesmo elenco ou com novos atores. Além disso, 75% dos entrevistados disseram que gostariam de assistir ao retorno de uma série a partir do momento em que ela parou e com o elenco original.

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