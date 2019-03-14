Criadora de 'Friends' descarta continuação da série

Elenco de Friends Crédito: Reprodução

Marta Kauffman, uma das criadoras de Friends, série clássica de meados da década de 1990, foi enfática ao dizer que a atração não terá novos episódios por inúmeras razões. "Primeiro, o programa é sobre uma época em sua vida em que seus amigos são sua família. Eles não estão mais nesta fase. Tudo o que faríamos é reunir esses seis atores, mas o coração do programa desaparecerá", afirmou em entrevista para a revista Rolling Stone.

Para Marta, uma nova versão poderia decepcionar os fãs e a série não continuaria com o sucesso que tem até hoje. Só com reprises, o elenco de Friends fatura US$ 20 milhões por ano.

Essa declaração de uma das criadores frustra milhares de fãs do seriado espalhados pelo mundo. Em outubro de 2018, pesquisa feita pelo

Hollywood Reporter

indicou que a maioria dos telespectadores se interessava pelo retorno de

Friends

.