Criador de 'Game of Thrones' reclama de reação dos fãs ao final da série

12/06/2018 - George R.R. Martin escreveu post em seu blog explicando os planos para o futuro da série 'Game of Thrones' após a estreia da última temporada em 2019 Crédito: Facebook/George R R Martin

Game of Thrones terminou faz um bom tempo, mas o criador da série ainda está chateado com a repercussão negativa dos fãs. George R. R. Martin participou da edição do podcast Maltin on Movie, do crítico de cinema Leonard Maltin, e falou mais sobre o trabalho a frente de GoT.

"A internet é tóxica de uma maneira que a cultura dos fanzines e dos fandoms, os fãs daquele tempo, não era. Havia desentendimentos, conflitos, mas nada como a loucura que você vê na internet", declarou o escritor, segundo informações do Deadline. Fanzines e fandoms são fãs de quadrinhos e ficção científica.

A frustração dos fãs de Game of Thrones foi amplamente expressada nas redes sociais ao longo dos últimos episódios da saga. A insatisfação foi tamanha que um grupo chegou a criar uma petição exigindo que a HBO refizesse a temporada final. Mais de um milhão e meio de pessoas participam do abaixo assinado.